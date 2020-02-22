Вселенская родительская суббота: как помянуть близких и что нельзя делать в этот день

В православном мире есть особые дни, в которые принято поминать и молиться за усопших – родительские субботы. На 22 февраля выпадает первая в 2020 году родительская суббота – Вселенская или мясопустная. Рассказываем, как правильно помянуть усопших, обязательно ли нужно идти на кладбище, а также о том, что в этот день делать категорически нельзя.
Что такое родительская суббота?
История возникновения Вселенской родительской субботы
Вселенская (мясопустная) родительская суббота была установлена в V веке, в апостольские времена. В Иерусалимском уставе, который составил Савва Освященный, говорится о древнейшем предании и обыкновении древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище, чтобы помянуть умерших. Письменное доказательство этого дошло до нас из IV века.
Суббота как день поминания был выбран не случайно. Воскресенье после Вселенской (мясопустной) родительской субботы посвящено воспоминаниям и молитвам о Страшном суде Христовом. Поэтому в субботу (в день, который предшествует суду Христову) молятся не только за живых членов своей семьи, но и за всех, от века умерших, а также за тех, кто скончался внезапной смертью и остался без законного погребения. Молящиеся просят Господа об их помиловании. Таким образом Церковь дает шанс на спасение души каждого усопшего.
Почему мясопустная родительская суббота носит такое название?
На 22 февраля 2020 года выпадает Вселенская или мясопустная родительская суббота. Дата меняется каждый год, но традиционно она наступает за неделю до Великого поста.
Название "родительская", скорее всего, произошло от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия — "родительскими" субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.
Мясопустной она называется, так как приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Ее также называют Малой масленицей. А название "вселенская" идет от церковной традиции: в этот день совершаются особые богослужения – вселенские панихиды.
Какие еще родительские субботы будут в 2020 году?
Все дни особого поминовения усопших имеют переходящую дату (кроме 9 мая, когда принято поминать усопших воинов).
- 22 февраля – Вселенская (мясопустная родительская суббота);
- 14 марта, 21 марта – родительские субботы Великого поста;
- 28 апреля – Радоница;
- 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
- 6 июня – Троицкая родительская суббота;
- 7 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Чем Вселенская родительская суббота отличается от остальных?
Тем, что принято поминать вообще всех крещеных христиан. Всего таких суббот в году две: мясопустная и Троицкая. В эти два дня в церкви совершаются вселенские панихиды. Это особое заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об успокоении умерших и просят у Бога для них прощения грехов и милосердия.
Как поминать умерших в родительскую субботу ?
В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.
Но если посетить храм не получается, можно подать записку об упокоении с именами близких, умерших в пятницу, накануне родительской субботы. Помолиться можно и дома у иконы (молитвы об усопших есть в каждом молитвослове). Также усопших можно поминать, читая Псалтырь, или прочесть канон об упокоении.
Что можно делать в этот день?
Начать и завершить родительскую субботу нужно молитвой. А еще принято печь блины, которыми поминают покойных. Часть из них раздают или уносят в церковь. По традиции первый блин кладут отдельно для усопших.
Накануне родительской субботы обязательно убираются в домах, а в сам день поминовения устраивают поминальный ужин, на котором вспоминают усопших близких и родственников. Перед тем как сесть за стол, также нужно помолиться.
На службу в родительскую субботу верующие приносят записки с именами тех, кого нужно упомянуть во время общей молитвы. После посещения храма многие отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок могилы, а также еще раз помянуть тех, кто дорог сердцу.
Также в этот день принято подавать милостыню с просьбой помолиться об усопших.
Обязательно ли ездить на кладбище в родительскую субботу?
Посещение кладбища в родительскую субботу приветствуется, но это необязательно. Главное, не делать этого вместо службы в храме. Важнее в этот день посетить богослужение и помолиться за умерших родных. Если получится, то можно совместить поход в храм и поездку на кладбище.
На кладбище нужно зажечь свечу и помолиться. Затем следует прибрать могилу или просто помолчать и вспомнить покойного. Пить или есть на кладбище нельзя. Нельзя оставлять на могиле покойного помин, который указывает на его вредные привычки при жизни (например, оставлять сигареты, если он курил). Запрет также касается еды и алкоголя (оставлять или лить в могильный холм водку) – это считается пережитком язычества.
Оставлять конфеты или печенье можно, но не на могиле, а на скамейке возле нее, чтобы человек мог помянуть усопшего.
На кладбище нельзя громко разговаривать, ссориться или сквернословить.
Что нельзя делать в этот день?
В родительскую субботу нельзя ссориться, сквернословить и плохо говорить о покойном. Также категорически запрещено поминать усопших водкой. В милостыне в этот день отказывать нельзя, не приветствуется и шумное веселье.
Не следует оставлять на могилах предметы из жизни, которые указывают на его вредные привычки и пристрастия при жизни.
Работать в этот день не запрещено, но это не должно помешать походу в церковь.
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