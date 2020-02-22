Вселенская родительская суббота: как помянуть близких и что нельзя делать в этот день

Вселенская (мясопустная) родительская суббота была установлена в V веке, в апостольские времена. В Иерусалимском уставе, который составил Савва Освященный, говорится о древнейшем предании и обыкновении древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище, чтобы помянуть умерших. Письменное доказательство этого дошло до нас из IV века.

Суббота как день поминания был выбран не случайно. Воскресенье после Вселенской (мясопустной) родительской субботы посвящено воспоминаниям и молитвам о Страшном суде Христовом. Поэтому в субботу (в день, который предшествует суду Христову) молятся не только за живых членов своей семьи, но и за всех, от века умерших, а также за тех, кто скончался внезапной смертью и остался без законного погребения. Молящиеся просят Господа об их помиловании. Таким образом Церковь дает шанс на спасение души каждого усопшего.