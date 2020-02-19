Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл

Чистый понедельник. Что это за праздник и почему его так назвали?

Чистый понедельник – это неканоническое название первого дня Великого поста. На Руси после масленичной недели, которая завершалась накануне, был обычай чистить дома от "духа Масленицы". Крестьяне брали раскаленный кирпич или уголь, брызгали на него воду с уксусом и мятой, ходили с ним по избе, очищая каждый ее угол. И, конечно, мыли полы, скоблили посуду, перестилали постель. В Чистый понедельник ходили в баню, чтобы войти в пост чистым не только душой и помыслами, но и телом.

Тема Чистого понедельника затрагивается и Ветхом Завете, в котором идет речь о необходимости очистить помыслы. В храмах с этого дня читают Книгу пророка Исаии:

"Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю" (I:1-20).

Во время первого великопостного Великого повечерия читают Великий Покаянный канон св. Андрея Критского, который призывает к покаянию и смирению и помогает пробудить человеческую душу от греховного усыпления, подвигнуть к строгому самоиспытанию и раскаянию. Его читают первые четыре дня Великого поста (с 2 по 5 марта в 2020 году). Также на всех богослужениях читают молитву св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего".