Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл

Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Это не церковное название, но именно оно закрепилось в русской культуре. Так когда Чистый понедельник в 2020 году, в чем его смысл и чем в этот день принято заниматься – читайте в материале amic.ru.
Чистый понедельник. Что это за праздник и почему его так назвали?
Чистый понедельник – это неканоническое название первого дня Великого поста. На Руси после масленичной недели, которая завершалась накануне, был обычай чистить дома от "духа Масленицы". Крестьяне брали раскаленный кирпич или уголь, брызгали на него воду с уксусом и мятой, ходили с ним по избе, очищая каждый ее угол. И, конечно, мыли полы, скоблили посуду, перестилали постель. В Чистый понедельник ходили в баню, чтобы войти в пост чистым не только душой и помыслами, но и телом.
Тема Чистого понедельника затрагивается и Ветхом Завете, в котором идет речь о необходимости очистить помыслы. В храмах с этого дня читают Книгу пророка Исаии:
"Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю" (I:1-20).
Во время первого великопостного Великого повечерия читают Великий Покаянный канон св. Андрея Критского, который призывает к покаянию и смирению и помогает пробудить человеческую душу от греховного усыпления, подвигнуть к строгому самоиспытанию и раскаянию. Его читают первые четыре дня Великого поста (с 2 по 5 марта в 2020 году). Также на всех богослужениях читают молитву св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего".
Традиция Чистого понедельника существовала еще в дохристианской Руси. После того как накануне люди шумно и весело проводили зиму и встретили весну, наступало время домашних дел. Женщины убирали избы и прятали зимние вещи в сундуки, а мужчины начинали готовиться к весенним работам. Еду, оставшуюся с Масленицы, есть запрещалось, ее отдавали животным.
В конце XIX века в этот день, несмотря на то, что начинался строгий пост, была традиция "полоскать рот", то есть опохмеляться. Говорили: "У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть". Затем ходили в баню и покрикивали: "Поддай пару маслянице" и снова "рот полоскали". В разных деревнях устраивали кулачные бои, которые должны были способствовать "очищению от скоромного". Скоромная пища – продукты, в которые входят масло, молоко, яйца, масло. То есть то, что есть в пост никак нельзя.
В Чистый понедельник соблюдается строгий пост. По церковным канонам верующим рекомендуют воздержаться от приема пищи. В этот день постящиеся борются с греховными искушениями, усердно молятся, ходят в церковь.
Если первым в дом заходил мужчина – это к удаче, а если женщина – наоборот.
Солнечный Чистый понедельник – хороший урожай пшеницы.
По народным суевериям, кто не сходит в этот день в баню, может навлечь на себя немилость нечистых сил.
Комментарии