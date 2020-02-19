Среда, 19 Февраль, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 69,09
-1°
Обь
7см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл

, ИА "Амител"
Зачем в этот день полоскали рот самогоном и ходили в баню
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.


Первый день Великого поста называют Чистым понедельником. Это не церковное название, но именно оно закрепилось в русской культуре. Так когда Чистый понедельник в 2020 году, в чем его смысл и чем в этот день принято заниматься – читайте в материале amic.ru.

1
Какого числа Чистый понедельник в 2020 году?
В 2020 году Чистый понедельник отмечают 2 марта. Это первый день Великого поста, начало Федоровой недели. Хотя литургически Чистый понедельник начинается накануне вечером – в Прощеное воскресенье – когда после вечерни совершается особый чин прощения.
2

Чистый понедельник. Что это за праздник и почему его так назвали?

Чистый понедельник – это неканоническое название первого дня Великого поста. На Руси после масленичной недели, которая завершалась накануне, был обычай чистить дома от "духа Масленицы". Крестьяне брали раскаленный кирпич или уголь, брызгали на него воду с уксусом и мятой, ходили с ним по избе, очищая каждый ее угол. И, конечно, мыли полы, скоблили посуду, перестилали постель. В Чистый понедельник ходили в баню, чтобы войти в пост чистым не только душой и помыслами, но и телом. 

Тема Чистого понедельника затрагивается и Ветхом Завете, в котором идет речь о необходимости очистить помыслы. В храмах с этого дня читают Книгу пророка Исаии:

"Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю" (I:1-20).

Во время первого великопостного Великого повечерия читают Великий Покаянный канон св. Андрея Критского, который призывает к покаянию и смирению и помогает пробудить человеческую душу от греховного усыпления, подвигнуть к строгому самоиспытанию и раскаянию. Его читают первые четыре дня Великого поста (с 2 по 5 марта в 2020 году). Также на всех богослужениях читают молитву св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего".

3
Что принято делать в Чистый понедельник, а что нельзя?

Традиция Чистого понедельника существовала еще в дохристианской Руси. После того как накануне люди шумно и весело проводили зиму и встретили весну, наступало время домашних дел. Женщины убирали избы и прятали зимние вещи в сундуки, а мужчины начинали готовиться к весенним работам. Еду, оставшуюся с Масленицы, есть запрещалось, ее отдавали животным.

В конце XIX века в этот день, несмотря на то, что начинался строгий пост, была традиция "полоскать рот", то есть опохмеляться. Говорили: "У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть". Затем ходили в баню и покрикивали: "Поддай пару маслянице" и снова "рот полоскали". В разных деревнях устраивали кулачные бои, которые должны были способствовать "очищению от скоромного". Скоромная пища – продукты, в которые входят масло, молоко, яйца, масло. То есть то, что есть в пост никак нельзя.

В Чистый понедельник соблюдается строгий пост. По церковным канонам верующим рекомендуют воздержаться от приема пищи. В этот день постящиеся борются с греховными искушениями, усердно молятся, ходят в церковь.

4
Приметы Чистого понедельника

Если первым в дом заходил мужчина – это к удаче, а если женщина – наоборот. 

Солнечный Чистый понедельник – хороший урожай пшеницы.

По народным суевериям, кто не сходит в этот день в баню, может навлечь на себя немилость нечистых сил.

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
13:44
Алтайские "моржи" завоевали два десятка медалей в Словении 0
13:31
Уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в приюте возбудили на Алтае 0
13:15
Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае 0
13:07
Удивлять – просто: где купить оригинальные подарки к праздникам 0
12:53
Когда Чистый понедельник в 2020 году и в чем его смысл 0
12:44
Власти одобрили продажу аэропорта Барнаула за 600 миллионов рублей 12
12:30
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу 0
12:15
Хорошо, что не ТЦ. Спорткомплекс с бассейнами построят на Солнечной Поляне в Барнауле 15
12:01
Выиграй автомобиль Datsun on-DO: "Москва" проводит розыгрыш призов 1
11:50
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели 0
11:33
Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации 1
11:21
Алтайский депутат будет править Конституцию России 17
11:04
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин "бессовестным народом" 33
10:50
Карантин закончился. Барнаульцы возвращаются домой из Тюмени 1
10:42
"Красноярск стоит в дыму". Шнуров написал стихотворение про "черное небо" 7
10:29
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле 0
10:15
Как получить ипотеку тем, у кого плохая кредитная история 0
10:00
Оборванные провода и заметенные трассы. Прогноз ЧС в Алтайском крае 4
09:42
Набор джентльмена. В Барнауле ищут человека, совершившего кражу из магазина 4
09:31
Шепелев объявил об уходе с Первого канала 12
09:19
Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции? 40
09:05
Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!" 13
08:48
"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии 42
08:42
Когда Великий пост в 2020 году 10
08:33
Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах 10
08:19
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин 20
08:08
Виртуозный футбол на снегу: как прошла спартакиада среди предпринимателей на Алтае 3
07:51
"Ушла сама": в правительстве прокомментировали смену руководства "Алтайтурцентра" 0
07:35
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 2
07:21
Власти пока не нашли места для проведения "Алтайфеста" в 2020 году 5
07:03
Запасы на месяц: еще 50 лесных "столовых" обустроили на Алтае 2
06:46
Эффект Дудя. Количество Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% 23
06:31
Алебарды, сабли и револьверы. Историческое оружие трех веков привезли в Барнаул 1
06:15
Три новые аптеки с льготной выдачей лекарств откроют в Барнауле к лету 1
06:01
Метели и гололедица: погода в Алтайском крае на 19 февраля 0
23:33
Эксперт назвал самые вредные повседневные привычки 2
22:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенников 6
22:22
ФСБ задержала в Крыму подростков, готовивших теракты в школах 0
21:48
Российским министрам могут запретить хранить деньги за рубежом 8
21:19
Жительница Алтая предстанет перед судом за клевету в социальных сетях 5
20:55
Госдума отменила наказания за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды 3
20:21
Россияне выгнали китайскую пару из маршрутки в Нижневартовске 2
19:50
Продажи новостроек в Алтайском крае упали почти на треть 10
19:22
Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников начальных классов 10
18:49
Центробанк может выпустить монету с изображением Белухи 1
18:14
Лишь бы не работать. Полицейский из Алтайского края возместил ущерб потерпевшему 5
17:53
Пожилого мужчину ищут в Барнауле 1
17:40
Врач рассказал, как продлить жизнь суставам 2
17:22
Эксперты назвали среднюю цену на подержанный автомобиль в Барнауле 6
17:07
Четверо из пяти россиян видят в Западе партнера для России 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.