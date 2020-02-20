Где и как в Алтайском крае можно сдать тест на ВИЧ

"Вы всех перезаражаете". В Пермском крае врач в истерике сбежала от пациента с ВИЧ Терапевту грозит уголовная ответственность Каждый четверг любой желающий может сдать экспресс-тест на ВИЧ в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Барнауле. Это совершенно бесплатно и занимает всего 10 минут. Несмотря на быстроту теста, точность предварительного результата составляет 99%.

Заранее записываться на тестирование не нужно. Просто приехали, заняли очередь и прошли. Тест абсолютно анонимный, а это значит, что никто кроме вас и врача ваш статус не узнает.

Специалисты центра ответят на все вопросы пациента и помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению.

Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно по адресу: ул. 5-я Западная, 62, 1 этаж, кабинет № 119 каждый четверг с 13:00 до 15:00.

Здесь же можно провериться на ВИЧ платно. Результат будет готов уже на следующий день.

Более подробную информацию можно получить в отделе профилактики по телефону 8(3852) 33-46-99. Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8(3852) 33-45-99.