Где и как в Алтайском крае можно сдать тест на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ, который снял Юрий Дудь, в России зафиксирован всплеск желающих пройти обследование на эту инфекцию. Согласно официальным данным, сейчас в стране живет более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИДа каждый день умирают около 100 человек. В Алтайском крае ситуация также не простая. По данным на 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано 29899 случаев ВИЧ-инфекции. По уровню заболевания ВИЧ, Алтайский край занимает четвертое место в Сибири. Врачи утверждают, что один из главных методов борьбы с инфекцией – ее профилактика, а также вовремя пройденное обследование. Рассказываем, где и как можно сдать тест на ВИЧ в Барнауле и Алтайском крае, а также о том, сколько это будет стоить и долго ли придется ждать результат.
Заранее записываться на тестирование не нужно. Просто приехали, заняли очередь и прошли. Тест абсолютно анонимный, а это значит, что никто кроме вас и врача ваш статус не узнает.
Специалисты центра ответят на все вопросы пациента и помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению.
Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно по адресу: ул. 5-я Западная, 62, 1 этаж, кабинет № 119 каждый четверг с 13:00 до 15:00.
Здесь же можно провериться на ВИЧ платно. Результат будет готов уже на следующий день.
Более подробную информацию можно получить в отделе профилактики по телефону 8(3852) 33-46-99. Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8(3852) 33-45-99.
Но учтите, что сдать анализ на ВИЧ в таких лабораториях можно только за деньги и по предварительной записи.
Стоить это будет от 220 рублей. Подождать результат придется 1-2 дня. Кстати, в некоторых лабораториях можно заказать эту услугу на дом.
Бийск
КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в г. Бийске"
Адрес: ул. Горно-Алтайская, 66
Телефон: (3854) 44-78-72
Заринск
КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в г. Заринске"
Адрес: ул. 25 Партсъезда, 40.
Телефон: (385-95) 4-06-05.
Рубцовск
КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в г. Рубцовске"
Адрес: ул. Алтайская, 94.
Телефон: (385-57) 5-86-93.
Славгород
КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в г. Славгороде"
Адрес: ул. Ленина, 288
Телефон: (385-68) 5-39-95.
И, кстати, сдавать анализы на ВИЧ нужно хотя бы раз в полгода.
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