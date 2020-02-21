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Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле

, ИА "Амител"
Чем заняться и на что посмотреть 22, 23, 24 февраля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Впереди нас ждут длинные выходные. Благодаря празднованию Дня защитника Отечества в этот раз мы будем отдыхать три дня: с 22 по 24 февраля. В столице края на эти мини-каникулы запланировано множество интересных мероприятий. Как с пользой провести время и куда обязательно стоит сходить в Барнауле 22, 23 и 24 февраля – читайте в материале amic.ru.

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Продовольственная ярмарка

Да-да. Первая в нашем списке – первая в 2020 году социальная ярмарка в Барнауле. Она пройдет 22 февраля. Жителям краевой столицы предлагают приобрести товары местных производителей по ценам ниже рыночных. Здесь можно будет купить фрукты, сухофрукты, овощи, полуфабрикаты, мясо, молочные продукты, рыбу. Кстати, великолепный вариант приобрести все необходимое к праздничному столу на 23 февраля. Так что сходите.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 у торгового центра "Россия" (пр. Ленина, 71), на площади Жукова (ул. 50 лет СССР, 51а), на Народной площади (на пересечении улиц Попова и Исакова), около Дома культуры "Трансмаш" (пр. Ленина, 152), рядом с баром-рестораном "Опера" (пр. Красноармейский, 36), а также в поселке Южном (ул. Чайковского, 21).

 
Трековые гонки
23 февраля на Барнаульском ипподроме пройдет чемпионат Алтайского края по трековым гонкам. Это зрелищные заезды на автомобилях по кольцевой снежной трассе. В гонках участвуют 40 пилотов со всей Сибири. Автомобили спортсменов преимущественно отечественные. В субботу, 22 февраля, состоятся тренировочные и хронометрируемые заезды. А в воскресенье, 23 февраля, – официальное открытие и основные заезды. Будет красиво и весело. Впечатлений – масса. Не пропустите. Начало в 11:00. Вход свободный.
 
Новые выставки: российское оружие и иконы

С 21 февраля в краеведческом музее начинает работать выставка "Слава российского оружия", которая охватывает три века истории русского вооружения. Будет представлено около 100 экспонатов из фондов Тульского государственного музея оружия. Среди них – палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы. Посетители увидят каким оружием наши воины защищали мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Открытие в 12:00. Билет для школьников стоит 100 рублей, для взрослых – 200 рублей, для детей до 6 лет вход свободный. 0+

22 февраля в музее "Город" открывается выставка "Неисповедимы пути Твои, Господи…". Здесь можно будет увидеть старинные иконы, складни, большую коллекцию нательных крестов, распятия ХVIII-ХIХ веков, старопечатные церковные книги, священнические облачения. Билет стоит 20-45 рублей. 6+

Также на выходных можно посетить выставку-продажу "Магия самоцветов". На этот раз она пройдет в выставочном зале музея "Город". Здесь представят сияющие камни разных пород в искусной огранке из серебра, композиции из поделочного камня. Выставка будет работать до 23 февраля. 0+

 
Театральный уикенд

Театр кукол "Сказка"

22 февраля в 10:30 и 11:30 запланирован интерактивный спектакль "История гусеницы по имени Мишель" (0+), а в 11:00 можно сходить на спектакль-игру "Гусенок" (3+). Билеты стоят 200-300 рублей.

23 февраля в 10:30 и 11:30 покажут интерактивный спектакль "Лисичка со скалочкой" (0+), а в 11:00 с детьми можно посмотреть сказку "Приключение Буратино" (6+). Билеты стоят 250-300 рублей.

24 февраля в 10:30 и 11:30 состоится показ спектакля "Колобок" (0+), а в 11:00 – "Как Лиса Медведя обманывала" (3+). Билеты стоят 200-300 рублей.

Молодежный театр Алтая

В субботу, 22 февраля, в 12:00 на камерной сцене покажут детский спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), поставленные по мотивам японских сказок. А вечером в 17:00 можно посмотреть постановку "Бальзаминов. ЖенитьБЫ" (12+) по мотивам пьес Александра Островского. Билеты стоят 150-350 рублей.

23 февраля в 12:00 можно сходить с детьми на музыкальный спектакль по мотивам русских сказок "Летучий корабль" (6+). Билет стоит 150-250 рублей. А в 17:00 состоится показ спектакля со странным названием "Камедыя" (12+) – это история о крестьянине Дёмке, который ради денег заключает пари с Чертом и соглашается на испытания силы и воли. Билет стоит 300 рублей.

Театр драмы

22 февраля в 17:30 на сцене театра покажут "Блудного сына" (16+) – это фантазия по мотивам повести "Калина красная" Василия Шукшина. Билет стоит 150-500 рублей.

24 февраля можно сходить на сатирическую комедию "Зойкина квартира" (18+) по одноименному произведению Михаила Булгакова. В сюжете тридцатилетняя Зоя хочет уехать из России, и чтобы заработать деньги, она решает заняться рискованным бизнесом в своей квартире. Начало в 17:30. Билет стоит 150-500 рублей.

"Спичка"

23 февраля на сцене театральной площадки покажут спектакль "Марьино поле" (16+). В сюжете три пожилые женщины отправляются на поиски погибших на войне мужей. Им предстоит пройти дремучие леса, заброшенные деревни, спасаться от нечисти, но все же двигаться вперед, несмотря на то, что сама смерть идет за ними по пятам. Начало спектакля в 18:00. Цена билета: 350 рублей.

Музыкальный театр

23 и 24 февраля можно сходить на премьеру спектакля "Капитанская дочка" (12+). Это мюзикл по мотивам одноименного романа Александра Пушкина специально поставили для алтайского музыкального театра. Начало в 17:00. Билет стоит 300-800 рублей.

 
Чемпионат по чтению "Открой рот"
22 февраля пройдет чемпионат по чтению вслух на русском языке "Открой рот". Это неформальное мероприятие для любителей книг. Возраст и профессия не важны. Это состязание покажет, кто из барнаульцев лучше всех читает вслух. Участники не будут знать, какая им книга попадется, а значит, времени на подготовку практически не будет. Чемпионат состоится в театральной студии "Крепостной театр" на ул. Льва Толстого, 31. Начало в 17:00. Участие бесплатное. 18+
 
Лекция о магнитном поле
22 февраля в библиотеке им. В.Я. Шишкова ученые прочитают барнаульцам лекцию "Могут ли расти на магнитном поле огурцы?". Эта встреча – часть цикла нескучных лекций проекта "Энергия знаний". О магнетизме, оптике, элементах специальной теории относительности расскажут ученые из АлтГУ – Владислав Попов и Диана Кичигаева. Начало в 17:00. Вход бесплатный. 12+
 
Кино

На этих выходных стоит обязательно сходить на фильм "Калашников" (12+). Эта кинокартина основана на реальной истории из жизни знаменитого создателя легендарного оружия АК-47 Михаила Калашникова. Фильм рассказывает о том, какой трудный путь прошел парень-самоучка, чтобы создать оружие, которое бы не уступало немецкому.

Также с четверга в прокат вышел фильм "Зов предков" (6+) режиссера Криса Сандерса. Это историю пса Бэка, чья домашняя жизнь меняется, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли на дикую Аляску. Пес попадает в приключение и находит свое место в мире.

Фильм "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (12+) с Робертом Дауни мл. в главной роли – это история о враче-ветеринаре, который отправляется в путешествие к мифическому острову в поисках лекарства для королевы.

На выходных также можно сходить на документальный фильм "2040. Будущее ждет" (6+). Он рассказывает о том, какой бы могла стать наша планета через 20 лет, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили существующие проблемы.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

21.02.2020 09:40
111

А где хоккей??? И в субботу и в воскресенье Динамо-Алтай играет с лидером регулярного чемпионата - Челнами.

21.02.2020 10:04
- гость -

все на гонки, какие театры

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