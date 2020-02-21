Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле

Театральный уикенд

Театр кукол "Сказка"

22 февраля в 10:30 и 11:30 запланирован интерактивный спектакль "История гусеницы по имени Мишель" (0+), а в 11:00 можно сходить на спектакль-игру "Гусенок" (3+). Билеты стоят 200-300 рублей.

23 февраля в 10:30 и 11:30 покажут интерактивный спектакль "Лисичка со скалочкой" (0+), а в 11:00 с детьми можно посмотреть сказку "Приключение Буратино" (6+). Билеты стоят 250-300 рублей.

24 февраля в 10:30 и 11:30 состоится показ спектакля "Колобок" (0+), а в 11:00 – "Как Лиса Медведя обманывала" (3+). Билеты стоят 200-300 рублей.

Молодежный театр Алтая

В субботу, 22 февраля, в 12:00 на камерной сцене покажут детский спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), поставленные по мотивам японских сказок. А вечером в 17:00 можно посмотреть постановку "Бальзаминов. ЖенитьБЫ" (12+) по мотивам пьес Александра Островского. Билеты стоят 150-350 рублей.

23 февраля в 12:00 можно сходить с детьми на музыкальный спектакль по мотивам русских сказок "Летучий корабль" (6+). Билет стоит 150-250 рублей. А в 17:00 состоится показ спектакля со странным названием "Камедыя" (12+) – это история о крестьянине Дёмке, который ради денег заключает пари с Чертом и соглашается на испытания силы и воли. Билет стоит 300 рублей.

Театр драмы

22 февраля в 17:30 на сцене театра покажут "Блудного сына" (16+) – это фантазия по мотивам повести "Калина красная" Василия Шукшина. Билет стоит 150-500 рублей.

24 февраля можно сходить на сатирическую комедию "Зойкина квартира" (18+) по одноименному произведению Михаила Булгакова. В сюжете тридцатилетняя Зоя хочет уехать из России, и чтобы заработать деньги, она решает заняться рискованным бизнесом в своей квартире. Начало в 17:30. Билет стоит 150-500 рублей.

"Спичка"

23 февраля на сцене театральной площадки покажут спектакль "Марьино поле" (16+). В сюжете три пожилые женщины отправляются на поиски погибших на войне мужей. Им предстоит пройти дремучие леса, заброшенные деревни, спасаться от нечисти, но все же двигаться вперед, несмотря на то, что сама смерть идет за ними по пятам. Начало спектакля в 18:00. Цена билета: 350 рублей.

Музыкальный театр

23 и 24 февраля можно сходить на премьеру спектакля "Капитанская дочка" (12+). Это мюзикл по мотивам одноименного романа Александра Пушкина специально поставили для алтайского музыкального театра. Начало в 17:00. Билет стоит 300-800 рублей.