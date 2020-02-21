В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит?

Россияне, которые заказали из Китая мясные деликатесы, не дождутся своих посылок. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз таких товаров в нашу страну и уже разослал во все территориальные подразделения письмо о новых мерах. С чем это связано и безопасно ли все-таки заказывать посылки из Китая – читайте в материале amic.ru.

1 Почему запретили ввозить продукты из Китая? Россельхознадзор принял новые меры, чтобы не допустить занос коронавируса и африканской чумы свиней в нашу страну, пишут "Известия" со ссылкой на документ службы. При этом доказательств того, что коронавирус может передаваться через продукты питания, нет.

2 О каких именно продуктах идет речь? Заказал посылку из Китая. Могу ли я заразиться коронавирусом? Как распространяется смертоносный вирус и можно ли подхватить его через посылку О животноводческой продукции. По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты. В интернете продают свиные уши, острые куриные лапки в желе, куриную шейку, окорочок, вяленую говядину и свинину. Чаще всего подобными китайскими деликатесами интересуются жители приграничных регионов. Теперь заказать такие продукты нельзя.

3 Проверять будут только посылки? Нет. Россельхознадзор обязал также не допускать ввоз из Китая готовой животноводческой продукции в багаже и ручной клади пассажиров. Меры контроля за багажом людей, которые прибывают из стран Юго-Восточной Азии, усилили еще в начале года. Но если раньше термически обработанные продукты и товары в заводской упаковке провезти было можно, то теперь запретили и это. Да и такой вариант "доставки" сейчас маловероятен: с 20 февраля правительство РФ ограничило въезд граждан КНР. Это касается туристов, рабочих, студентов, но не затрагивает пассажиров, которые летят транзитом через Россию. Сейчас рейсы в Китай выполняют только "Аэрофлот" и четыре китайские авиакомпании, и то только через Шереметьево.

4 Так безопасно ли заказывать посылки из Китая или как? Заразные бананы и "спасительная" водка. Главные мифы о китайском коронавирусе Заразиться коронавирусом можно через бананы, а вылечиться – прививкой или водкой. Рассказываем, где правда, а где ложь Да. По крайней мере, Роспотребнадзор не выявил ни одного случая заражения коронавирусом через посылки. Ранее эксперты заявляли, что это невозможно, потому что возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды и разрушается при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируется. Даже если больной чихнул на поверхность коробки, то за время доставки капли засохнут и концентрации активных частиц будет недостаточным, для того чтобы человек мог заразиться.