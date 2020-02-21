В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит?

Россияне, которые заказали из Китая мясные деликатесы, не дождутся своих посылок. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз таких товаров в нашу страну и уже разослал во все территориальные подразделения письмо о новых мерах. С чем это связано и безопасно ли все-таки заказывать посылки из Китая – читайте в материале amic.ru.
Почему запретили ввозить продукты из Китая?
Россельхознадзор принял новые меры, чтобы не допустить занос коронавируса и африканской чумы свиней в нашу страну, пишут "Известия" со ссылкой на документ службы. При этом доказательств того, что коронавирус может передаваться через продукты питания, нет.
О каких именно продуктах идет речь?
О животноводческой продукции. По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты. В интернете продают свиные уши, острые куриные лапки в желе, куриную шейку, окорочок, вяленую говядину и свинину. Чаще всего подобными китайскими деликатесами интересуются жители приграничных регионов. Теперь заказать такие продукты нельзя.
Проверять будут только посылки?
Нет. Россельхознадзор обязал также не допускать ввоз из Китая готовой животноводческой продукции в багаже и ручной клади пассажиров. Меры контроля за багажом людей, которые прибывают из стран Юго-Восточной Азии, усилили еще в начале года. Но если раньше термически обработанные продукты и товары в заводской упаковке провезти было можно, то теперь запретили и это. Да и такой вариант "доставки" сейчас маловероятен: с 20 февраля правительство РФ ограничило въезд граждан КНР. Это касается туристов, рабочих, студентов, но не затрагивает пассажиров, которые летят транзитом через Россию. Сейчас рейсы в Китай выполняют только "Аэрофлот" и четыре китайские авиакомпании, и то только через Шереметьево.
Так безопасно ли заказывать посылки из Китая или как?
Да. По крайней мере, Роспотребнадзор не выявил ни одного случая заражения коронавирусом через посылки. Ранее эксперты заявляли, что это невозможно, потому что возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды и разрушается при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируется. Даже если больной чихнул на поверхность коробки, то за время доставки капли засохнут и концентрации активных частиц будет недостаточным, для того чтобы человек мог заразиться.
А можно вообще заказывать посылки из Китая?
Да. Сейчас запрет на ввоз распространяется только на посылки с продуктами. Эксперты уверены, что посылки с непродуктовыми товарами риска для получателей не несут.
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Какие там могут быть деликатесы