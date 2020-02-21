"Птица иного полета": за что ругают и за что хвалят фильм о Михаиле Калашникове

В широкий российский прокат выходит фильм об уроженце Алтайского края, великом оружейнике Михаиле Калашникове, снятый к столетию создателя самого известного в мире автомата. Картину специально выпустили в аккурат к 23 Февраля. В Алтайском крае многим школьникам рекомендовали сходить с учителями в кинотеатр, чтобы на большом экране посмотреть историю великого земляка. Мы собрали самые интересные отзывы профессиональных критиков о байопике "Калашников".

О чем фильм?

Изобретатель-самоучка с Алтая сержант Михаил Калашников в 1941 году был командиром танка. Осенью 1941 года в бою под Брянском он был тяжело ранен и направлен на лечение в тыл. Его мучает мысль: существующее стрелковое оружие Красной армии несовершенно и уступает немецкому. Он делает наброски своего варианта автомата и во время данного ему для восстановления здоровья отпуска начинает в кустарных условиях мастерить первый образец своего оружия. А дальше фильм пошагово рассказывает нам, как Калашников шел к созданию своего легендарного АК-47.

Проект собирался в свое время снимать сам Сергей Бодров – младший, но не удалось. Тогда им занялся Константин Буслов – автор "Бумера" и "Хоттабыча".

"Реальный лучше мифического"

Обозреватель "Собеседника" Анна Балуева отмечает, что авторам фильма не удалось вообще передать интересную биографию конструктора. Калашников в фильме исключительно положительный персонаж.

"Есть милый и довольно стерильный персонаж, единственный недостаток которого – неумение правильно держать ложку. В остальном он безупречный, как из "Игры престолов". С другой стороны, что придираться-то? Фильм о легенде должен быть правильным и выверенным. Шаг вправо, шаг влево – и "оскорбление чувств", как теперь водится. Немцы там тоже показаны как надо – они жирные и неприятные. Все тернии судьбы Калашникова – это неверие в его талант заводского начальника и пара насмешек про его "пять классов", – пишет Балуева.

Ваше слово, товарищ Калашников

Обозреватель "КП" Денис Корсаков уверен, что этот фильм не об автомате, а о человеке. И главная причина его успеха в Юре Борисове, сыгравшем главную роль.

"И, честно говоря, он меньше всего собирается представлять Калашникова в виде иконы – Леонов, Гагарин и Яшин смотрелись куда торжественнее. У него получается настырный, очень простой, зачастую косноязычный (да, вот так!) парень с Алтая. Можно вспомнить алтайскую суперзвезду номер один – Шукшина – и сказать, что герой Борисова своей упертостью чем-то напоминает его героев", – пишет автор.

Тимур Алиев с популярного сайта "Канобу" отмечает неидеальный сценарий фильма, но в целом к фильму у него нет претензий.

"Но на фоне бесконечной вереницы военно-патриотического кино, которым пичкают зрителей в майские праздники, "Калашников" выглядит как минимум достойной попыткой рассказать историю творца. А уж кто он такой – герой, гений или человек, чье творение убило и продолжает убивать миллионы человек по всей планете – каждый решит сам", – пишет в обзоре он.

"Птица иного полета"

Кинокритик ТАСС Николай Долгих наоборот неприлично сильно хвалит фильм, едва не называя его шедевром.

"У отечественной киноиндустрии есть склонность к злоупотреблению лентами о войне, но "Калашников" – птица иного полета. Баталия показана всего одна и заканчивается так быстро, как будто нужна только для галочки. Не успевает зритель познакомиться с героем, как Буслов уже бросает его в пекло. В эпизоде есть красивые и фактурные кадры с горящим танком на снегу, но оценить их по достоинству мешает излишне сумбурный монтаж. Возможно, так режиссер хотел передать хаос сражения, но слегка переусердствовал", – уверен Долгих.

Картину "Калашников" можно посмотреть в прокате с 20 февраля.