Пятница, 21 Февраль, 09:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,74
€ 68,77
-1°
Обь
5см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется?

, ИА "Амител"
Паниковать не стоит, изменения коснутся не всех
Фото: gazetaingush.ru

Фото: gazetaingush.ru


С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечислять россиянам по новым правилам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России. Разбираемся, насколько серьезные изменения ждут пенсионеров и получателей соцвыплат и к чему стоит готовиться.

1

Нам пора расстраиваться? Что все-таки поменяется?

Расстраиваться причины нет никакой. Да и кардинальных изменений не ожидается. Просто с 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты всем пенсионерам и льготным категориям граждан в России будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы "Мир".

2

Зачем это нужно?

Это нужно в связи с изменениями в законе "О национальной платежной системе", согласно которым банки и кредитные организации обязаны осуществлять некоторые выплаты с использованием платежных карт "Мир". Поэтапный переход на карту "Мир" начался еще в 2017 году.

"Прежде всего переход на карты "Мир" — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем", — сообщили в пресс-службе фонда.

3

Это коснется всех пенсионеров?

Нет. Для многих получателей ничего не поменяется вообще. Коснется это лишь тех, кому пенсия и другие социальные выплаты приходят не на карты национальной платежной системы "Мир".

Пенсионерам, которые начали получать пенсию с июля 2017 года через банк, карту "Мир" оформляли сразу и деньги перечисляли на нее. Так что им беспокоиться не стоит. Не коснутся изменения и тех, кто получают деньги через почтовое отделение или на дому.

Если пенсионер получает деньги на банковский счет (текущий, до востребования, пенсионный или другой социальный счет) без привязки к банковской карте, то ему также не придется беспокоиться.

Тем же, кто пока получает пенсию через другие платежные системы, выдадут карты "Мир" после истечения срока действия нынешних карт. Закончиться этот процесс должен 1 июля.

4

Отразится ли этот переход на выплате пенсии?

В ПФР утверждают, что нет.

"Переход на карты "Мир" происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации", - уточнили в Пенсионном фонде.

5

Что будет, если я не заменю карту?

Вы не сможете получать пенсию. Как пояснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, если карта не будет заменена, то после 1 июля 2020 года банк просто будет возвращать пенсию гражданина обратно в Пенсионный фонд. Но деньги никуда не пропадут, заверила сенатор.

"Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена", цитируют Бибикову РИА Новости.

6

Как мне получить карту "Мир"?

Получить карту "Мир" и перевести на нее выплату пенсии можно уже сегодня. Сделать это просто: обратитесь в обслуживающий вас банк с заявлением о бесплатной замене карты. Не забудьте захватить с собой паспорт. При этом не обязательно лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом в Управление ПФР поступят из кредитного учреждения.
Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

21.02.2020 08:57
месный

Если насильно не заставлять то эта говногарта мир никому не упёрлась - в инете ничё не купишь, нигде кроме рaшки не рассчитаешся.

21.02.2020 08:57
- гость -

Да,уж менять Визу голд, на этот отстой...

21.02.2020 08:58
- гость -

Да,уж менять Визу голд, на этот отстой...

21.02.2020 09:13
- гость -

21.02.2020 08:57
месный

Не помню места, чтобы карта мир не работала.
Ты в своей Аргентине совсем тронулся умом.

21.02.2020 09:14
- гость -

месный,ты человек мира,в смысле планеты? )

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:16
Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле 0
09:04
Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
08:53
Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить 3
08:43
Уничтожить село или спасти? Первые три района Алтая хотят упразднить сельскую власть 4
08:31
В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется? 5
08:16
Терапевт рассказал, кому следует воздержаться от горячего душа 0
08:01
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020 0
07:44
В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит? 1
07:31
Бедность пока не победили. Что думают алтайские политики о назначении нового куратора 17
07:16
Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть 0
07:00
Уникальный и зеленый: как и где на Алтае производят элитный сыр с васаби 9
06:43
"Птица иного полета": за что ругают и за что хвалят фильм о Михаиле Калашникове 2
06:27
Подарки на 23 Февраля, которые не оставят мужчин равнодушными 0
06:12
Жителей Алтайского края ждут длинные выходные 0
06:03
Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля 1
23:55
Житель Павловского района до смерти избил знакомого деревянной рейкой 0
22:59
Кардиолог рассказал, как самостоятельно выявить инфаркт 1
22:30
В Дании задержали шестерых россиян, которые перевозили 100 кг кокаина 3
21:35
Выявлен вред вкусной пищи для мозга 1
20:55
Два крупнейших ретейлера назвали самые популярные подарки к 23 Февраля 1
20:25
Рубцовчанину грозит штраф в 300 тысяч рублей 1
20:20
Таксист взял с китайца шесть тысяч рублей из-за боязни коронавируса 2
19:40
Жительница Барнаула умерла от анорексии и туберкулеза 0
19:20
Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста" 5
18:40
Власти Рубцовска нашли место для противотуберкулезного диспансера 0
18:15
Алтайский край будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей господдержки 2
17:39
Четверть новосибирцев готовы работать в Барнауле 9
17:20
Ctrl+X. Умер создатель команд "вырезать", "копировать" и "вставить" 3
17:03
Мэрия Барнаула потратит 65 миллионов рублей на озеленение трех территорий 3
16:48
Новый турмаршрут объединит шесть регионов Сибири 1
16:41
Россияне назвали главные причины переработок 3
16:28
Бийские депутаты отделались предупреждениями за неточности в декларациях 2
16:15
"Счастье в конверте". Бедарев показал в Барнауле фильм, после которого все плачут 6
16:05
Квартирный вопрос: какую мебель выбрать для детской комнаты 0
15:49
Российские туристы рассказали о своей чистоплотности 1
15:32
В России придумали, как заставить платить штрафы недобросовестных водителей 11
15:30
"1 января Барнаул выглядит так же": житель Китая о коронавирусе в подкасте на amic.ru 4
15:19
Снегопады на Алтае могут продолжаться еще месяц 13
15:05
Более 50 тысяч часов работы: в чем эффективность уличного LED-экрана 2
14:49
Елена Батурина перестала быть самой богатой женщиной России 3
14:40
Путину не предлагали Мишустина на должность премьера 5
14:27
Лидер по объему строительства жилья в Барнауле остался прежним 4
14:15
Алтайский край лишают права сдавать водоемы под платную рыбалку 17
14:01
Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу 3
13:48
Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении 6
13:32
Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан" 8
13:23
Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле 7
13:12
Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте 7
13:00
Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым 3
12:50
Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.