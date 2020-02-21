В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется?

Нет. Для многих получателей ничего не поменяется вообще. Коснется это лишь тех, кому пенсия и другие социальные выплаты приходят не на карты национальной платежной системы "Мир".

Пенсионерам, которые начали получать пенсию с июля 2017 года через банк, карту "Мир" оформляли сразу и деньги перечисляли на нее. Так что им беспокоиться не стоит. Не коснутся изменения и тех, кто получают деньги через почтовое отделение или на дому.

Если пенсионер получает деньги на банковский счет (текущий, до востребования, пенсионный или другой социальный счет) без привязки к банковской карте, то ему также не придется беспокоиться.

Тем же, кто пока получает пенсию через другие платежные системы, выдадут карты "Мир" после истечения срока действия нынешних карт. Закончиться этот процесс должен 1 июля.