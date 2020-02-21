В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется?

С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечислять россиянам по новым правилам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России. Разбираемся, насколько серьезные изменения ждут пенсионеров и получателей соцвыплат и к чему стоит готовиться.
Нам пора расстраиваться? Что все-таки поменяется?
Расстраиваться причины нет никакой. Да и кардинальных изменений не ожидается. Просто с 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты всем пенсионерам и льготным категориям граждан в России будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы "Мир".
Зачем это нужно?
Это нужно в связи с изменениями в законе "О национальной платежной системе", согласно которым банки и кредитные организации обязаны осуществлять некоторые выплаты с использованием платежных карт "Мир". Поэтапный переход на карту "Мир" начался еще в 2017 году.
"Прежде всего переход на карты "Мир" — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем", — сообщили в пресс-службе фонда.
Это коснется всех пенсионеров?
Нет. Для многих получателей ничего не поменяется вообще. Коснется это лишь тех, кому пенсия и другие социальные выплаты приходят не на карты национальной платежной системы "Мир".
Пенсионерам, которые начали получать пенсию с июля 2017 года через банк, карту "Мир" оформляли сразу и деньги перечисляли на нее. Так что им беспокоиться не стоит. Не коснутся изменения и тех, кто получают деньги через почтовое отделение или на дому.
Если пенсионер получает деньги на банковский счет (текущий, до востребования, пенсионный или другой социальный счет) без привязки к банковской карте, то ему также не придется беспокоиться.
Тем же, кто пока получает пенсию через другие платежные системы, выдадут карты "Мир" после истечения срока действия нынешних карт. Закончиться этот процесс должен 1 июля.
Отразится ли этот переход на выплате пенсии?
В ПФР утверждают, что нет.
"Переход на карты "Мир" происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации", - уточнили в Пенсионном фонде.
Что будет, если я не заменю карту?
Вы не сможете получать пенсию. Как пояснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, если карта не будет заменена, то после 1 июля 2020 года банк просто будет возвращать пенсию гражданина обратно в Пенсионный фонд. Но деньги никуда не пропадут, заверила сенатор.
"Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена", цитируют Бибикову РИА Новости.
Как мне получить карту "Мир"?
Комментарии
Если насильно не заставлять то эта говногарта мир никому не упёрлась - в инете ничё не купишь, нигде кроме рaшки не рассчитаешся.
Да,уж менять Визу голд, на этот отстой...
Да,уж менять Визу голд, на этот отстой...
21.02.2020 08:57
месный
Не помню места, чтобы карта мир не работала.
Ты в своей Аргентине совсем тронулся умом.
месный,ты человек мира,в смысле планеты? )