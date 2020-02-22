Масленица 2020: когда начинать печь блины и зачем это нужно

В чем суть Масленицы?

Масленица – исконно языческий праздник. Он был известен на Руси еще до принятия христианства. Истоки происхождения праздника берут свое начало в праславянские времена. Тогда Масленицу праздновали в конце марта, в день весеннего равноденствия. Праздник связывали со сменой времен года. Погода в это время была непредсказуемой – то наступала оттепель, то приходили морозы. В народе приговаривали: "Весна с зимой борются". Но обычно после Масленицы зима сдавала свои позиции и весна вступала в свои права.

Славяне верили, что на Масленицу земля воскресала, впитывала в себя последний зимний снег. Природе нужно было помочь "набраться сил" и пробудиться. Потому проводили обряд, который должен был поспособствовать хорошему урожаю: сжигали чучело, пепел которого развеивали над полем и пекли блины.

Этот древний славянский праздник сохранился и после принятия христианства. В календаре Русской православной церкви Масленицу называют Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту.