Масленица 2020: когда начинать печь блины и зачем это нужно

Масленица – один из самых сытных, веселых и долгий русских праздников. До начала масленичной недели остались считанные дни. А это значит, что пора готовиться к веселью. Откуда взялась Масленица, в чем ее смысл и какие странные традиции есть у этого праздника – читайте в материале amic.ru.
Масленица – исконно языческий праздник. Он был известен на Руси еще до принятия христианства. Истоки происхождения праздника берут свое начало в праславянские времена. Тогда Масленицу праздновали в конце марта, в день весеннего равноденствия. Праздник связывали со сменой времен года. Погода в это время была непредсказуемой – то наступала оттепель, то приходили морозы. В народе приговаривали: "Весна с зимой борются". Но обычно после Масленицы зима сдавала свои позиции и весна вступала в свои права.
Славяне верили, что на Масленицу земля воскресала, впитывала в себя последний зимний снег. Природе нужно было помочь "набраться сил" и пробудиться. Потому проводили обряд, который должен был поспособствовать хорошему урожаю: сжигали чучело, пепел которого развеивали над полем и пекли блины.
Этот древний славянский праздник сохранился и после принятия христианства. В календаре Русской православной церкви Масленицу называют Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту.
Существует несколько версий. По одной из них, название Масленица связана с традицией выпекания блинов. С помощью такого "обряда" люди пытались привлечь внимание и милость солнца. То есть "умасливали" Солнце. Ведь от него напрямую зависела плодородность земли.
По другой версии, Масленицей этот праздник назвали потому, что по церковной традиции на этой неделе мясо уже вычеркивают из рациона, а молочные продукты и яйца еще разрешены. Вот потому народ и печет блины масленые. К слову, именно по этой же причине Масленицу стали называть Сырной (или Мясопустной) неделей.
Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин – это символ тепла и солнца, которое олицетворяет наступление весны. Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно больше. Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай.
Само слово "блин" происходит от древнего "млин", означающего "перемалывать". Для приготовления этого блюда основным ингредиентом является мука. При этом каждая хозяйка имела свой собственный рецепт приготовления вкусных блинов.
Есть и другая версия. Она заключается в том, что вкусные тонкие лепешки – это лишь элементы поминального обеда. Действительно, умерших предков принято поминать блинами. На Руси первый блин, который выпекали на Масленицу, посвящали предкам и выкладывали на окно. Так и говорили: "Первый блин за упокой".
На Руси Масленицу встречали песнями и шумными гуляньями. Крестьяне запрягали лошадей, наряжали сани и несколько раз объезжали село. Эта традиция дошла до наших дней.
Также была традиция (и она тоже сохранилась): на шесте закрепляли деревянное колесо, которое украшали яркими лентами, и с ним ходили по улице. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы. Все эти ритуалы связаны с кругом, то есть с солнцем.
На Масленицу устраивали кулачные бои и взятие снежного городка. Эти обычаи относят к поминальным. Если сейчас такие забавы вполне безобидны, то раньше они были опасными для жизни: били друг друга не в шутку, а по настоящему, да так, что у участников нередко шла кровь. Это воспринимали как жертву духам умерших и богам.
К жертве относили и сжигание чучела, символизирующее уходящую зиму. Его устанавливали в центре костровой площадки, в костер бросали и блины. Люди вокруг танцевали, пели, шутили и ругали зиму за морозы. Этот обряд совершался в конце праздника, а пепел развеивали по полю, чтобы уродился хороший урожай.
У каждого дня масленичной недели существуют свои традиции.
Понедельник – 24 февраля 2020 – называется Встреча. В этот день Масленицу встречают: строят горки, устанавливают столбы, делают соломенное чучело, и конечно же, пекут блины.
Вторник – 25 февраля 2020 – Заигрыш. Он называется так потому, что в это время молодые парни присматривали себе будущею жену.
Среда – 26 февраля 2020 – Лакомка. Этот день, конечно же связан с угощениями. Зятья в этот день шли к теще на блины.
Четверг – 27 февраля 2020 – Разгуляй. Если до четверга развлекались молодежь и дети, то с этого дня к веселью присоединялись взрослые, которые откладывали домашние дела и работу.
Пятница – 28 февраля 2020 – Тещины вечерки. А в этот день уже теща должна была идти в гости к зятю на блины. Было принято брать с собой в гости подруг, перед которыми можно было похвасталась своим зятем.
В субботу – 29 февраля 2020 – Золовкины посиделки. В этот день молодые невестки принимали у себя гостей. Чаще всего к ним приходили родственники мужа, точнее, его сестры (отсюда и название дня).
Воскресенье – Прощеное воскресенье. В 2020 году оно будет 1 марта. В последний день масленичной недели провожают зиму – сжигают чучело из соломы, просят друг у друга прощения за все причиненные обиды, а вечером ходят на кладбище и поминают усопших.
- Масленицу праздновали богато и весело, потому что по народному поверью как праздник проведешь, так и год пройдет.
- Чем больше блинов испекут на Масленицу, тем богаче станет в доме и тем больше будет солнечных дней.
- Если блины у хозяйки получились пышные – ожидали богатый урожай.
- Неожиданный гость принесет в дом счастье.
- Если перед Масленицей стоял мороз, то лето будет не очень жарким.
- Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок.
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Комментарии
Нужно подождать весеннее равноденствие.
Не идите как бычки на поводу у греков и евреев.
Есть же своя голова на плечах и наследие предков в спасение.
Рано ещё зиму провожать. Так и живём, все шиворот на выворот, потому что как предки завещали - забыли.