Встреча, Лакомка, Разгуляй. Как на Руси принято отмечать каждый день Масленицы

В этот день люди готовятся к проведению масленичной недели. Хозяйки начинают печь блины. Причем самый первый отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников.

И в этот же день делают чучело. Чаще всего – из соломы и старой одежды. Обычно чучелу придают вид девушки с длинной косой. К рукам прикрепляли главные символы Масленицы – помазок и блин. На куклу вешают ленты и различные тесемки, загадывая желание. Чтобы желание сбылось, эти ленты сжигают вместе с чучелом в огне в воскресенье.

Народные гулянья начинались в первый день масленичной недели. Причем дети выходили гулять с обеда, а ближе к вечеру к ним присоединялись взрослые. Они строили снежные горки, с которых народ катался всю неделю на санках. Существовала даже особая примета: кто скатится дальше, того ждет урожайный год.

Кстати, с чучелом Масленицы в понедельник связана еще одна традиция: его сажали в сани и катали по всей деревне. После гуляний празднующие ходили в гости друг к другу и угощались блинами, хворостом, печеньем, пирогами и другими вкусностями.