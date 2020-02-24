Встреча, Лакомка, Разгуляй. Как на Руси принято отмечать каждый день Масленицы

Один из самых любимых русских народных праздников – Масленицу – в 2020 году начинают праздновать с 24 февраля. Традиционно ее отмечают семь дней, с понедельника по воскресенье, перед Великим постом. И называется эта неделя масленичной. Закончится она 1 марта. Особенность этой недели в том, что каждый ее день носит свое название и имеет свои традиции. Amic.ru рассказывает, как принято отмечать каждый день Масленицы, когда нужно делать соломенное чучело и когда теща должна ждать своих зятьев на блины.
Как называют дни масленичной недели?
Традиционно Масленица делится на два периода. С понедельника по среду идет Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье – Широкая. Дело в том, что впервые три дня (Узкая масленица) еще можно было заниматься хозяйственными работами, а вот с четверга работать уже не разрешалось. В этот период и начиналась Широкая Масленица. При этом у каждого дня масленичной недели есть свое название.
- Понедельник – Встреча;
- Вторник – Заигрыш;
- Среда – Лакомка;
- Четверг – Разгуляй;
- Пятница – Тещины вечерки;
- Суббота – Золовкины посиделки;
- Воскресенье – Прощеное воскресенье.
Каждому дню соответствуют свои традиции и приметы.
Понедельник – Встреча
В этот день люди готовятся к проведению масленичной недели. Хозяйки начинают печь блины. Причем самый первый отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников.
И в этот же день делают чучело. Чаще всего – из соломы и старой одежды. Обычно чучелу придают вид девушки с длинной косой. К рукам прикрепляли главные символы Масленицы – помазок и блин. На куклу вешают ленты и различные тесемки, загадывая желание. Чтобы желание сбылось, эти ленты сжигают вместе с чучелом в огне в воскресенье.
Народные гулянья начинались в первый день масленичной недели. Причем дети выходили гулять с обеда, а ближе к вечеру к ним присоединялись взрослые. Они строили снежные горки, с которых народ катался всю неделю на санках. Существовала даже особая примета: кто скатится дальше, того ждет урожайный год.
Кстати, с чучелом Масленицы в понедельник связана еще одна традиция: его сажали в сани и катали по всей деревне. После гуляний празднующие ходили в гости друг к другу и угощались блинами, хворостом, печеньем, пирогами и другими вкусностями.
Вторник – Заигрыш
Во второй день масленичной недели продолжались масленичные гулянья. Народ катался с горок, качался на качелях и каруселях. Начиналось время ряженых: молодежь надевала козьи маски и соломенные шляпы, а в руках держали длинный шест с прикрепленным веником. К его прутьям часто привязывали ленточку с наговором от недугов и других невзгод. В народе верили, что когда уедут ряженые с веником, вместе с ними уйдут и все горести.
Но самые главные традиции этого дня связаны со сватовством молодых. Одинокие мужчины флиртовали с потенциальными женами, ходили на смотрины и выбирали себе невесту. Парни приглашали девушек и их родных кататься с горок – непринужденная и веселая обстановка помогала им сблизиться и узнать друг друга получше. Если в этот день семьи влюбленных договаривались о помолвке, то свадьбу играли после Великого поста – на Красную горку.
Катались на горках и супружеские пары, которые сыграли свадьбу незадолго до Масленицы. Считалось, что это сулит им счастье и изобилие. А над холостяками в этот день насмехались и всячески шутили, намекая на то, что им пора обзавестись семьей.
Среда – Лакомка
Третий день масленичной недели носит название Лакомка не зря.
На улицах ставили торговые палатки, в которых продавали различные угощения: горячие сбитни, каленые орехи, медовые пряники и, конечно же, символ этого праздника – блины. Продолжали печь блины и накрывали столы в этот день в каждом доме.
И именно в этот день тещи ждали в гости зятьев и устраивали для них настоящий пир. Зятья, в свою очередь, пели песни о заботливой теще.
В этот день старались закончить все хозяйственные дела, так как с четверга начиналась Широкая Масленица и работать уже было нельзя.
Четверг – Разгуляй
И вот она пришла – Широкая Масленица. С этого дня народ прекращал работать и вовсю пускался в веселье и празднование Масленицы. В принципе, развлечения были те же, что и в прежние дни: народ катался с горок, на санях возили чучело Масленицы, пели частушки. А еще устраивались кулачные бои и разыгрывалось "взятие снежного городка". Просто теперь это делали "всем миром".
С горки катались все: и молодожены, и неженатая молодежь. Но парам, вступившим в брак недавно, уделялось отдельное внимание. Когда они скатывались с горок, все вокруг громко пели. Также молодые выезжали в люди в расписных санях, и должны были навестить всех своих гостей, которые были у них на свадьбе.
Типично русские масленичные гулянья проходили с песнями, гармонью, плясками, поцелуями и объятьями.
Пятница – Тещины вечерки
А вот в этот день уже зять принимал у себя в гостях тещу и угощал ее сладостями и блинами. При этом готовить угощения зять должен был собственноручно.
Проходило все по особенным правилам: зять заранее шел в дом тещи и приглашал ее в гости. Вечером накануне Тещиных вечерок он получал от матери своей жены посылку, в которой было все необходимое для приготовления блинов: сковородка, кадушка, половник. А от тестя в посылке лежали мешок гречневой муки и коровье масло. В пятницу утром зять посылал за своей тещей "позываток". Это могли быть его друзья или соседские дети. Чем их было больше, тем лучше. Так проявлялось уважение к матери своей жены. Нарушать эти традиции было нельзя, относились к этому дню со всей ответственностью, иначе могло дойти до серьезной ссоры между зятем и тещей.
Теща приходила в гости к молодым не просто на угощение, она также давала им различные советы, учила их "уму-разуму". Прийти она могла не одна, а со своими подругами и родней. И зять должен быть готов к этому, и всячески выказывать ей свое почтение.
Суббота – Золовкины посиделки
В субботу продолжали ходить по гостям. Только теперь в гости к молодым шли родственники мужа, а точнее, его сестры. Невестка накрывала праздничный стол и старалась во всем угодить золовкам. Это было важно, так как сестры мужа относились к его жене крайне ревностно и с недоверием. Каждую золовку нужно было одарить подарком.
Если золовки незамужние, то невестка должна пригласить в гости незамужних же подруг, чтобы застолье было веселее. А если сестры брата замужем, то невестка должна приглашать подруг замужних.
Этот день считался своеобразными смотринами молодой жены. Кроме золовок на застолье могли собраться люди со всего села. Они оценивали приготовленные блюда, смотрели, как молодая жена общалась с незнакомыми людьми, и даже на то, как она общалась с молодым мужем.
Завершался вечер поцелуем мужа и жены. Это происходило прилюдно: молодые выходили на середину комнаты и жена целовала мужа. Все собравшиеся наблюдали за этим. После этого все гости по очереди целовали хозяйку и удалялись восвояси. А потом делились впечатлениями о молодой.
Прощеное воскресенье
Последний день масленичной недели имеет много названий: Проводы, Прощеный день, Прощеное воскресенье, Целовальник. В этот день провожали Масленицу.
Соломенное чучело доживало свой последний день: его усаживали на сани и везли на окраину села, где устраивали большой праздник. Парни и мужчины показывали свою удаль, а девушки – вою красоту и таланты. Вокруг чучела водили хороводы, пели песни, а потом сжигали его на огромном костре. В костер бросали блины и другие остатки праздничной еды. Оставшийся от сожженного чучела пепел рассыпали по полям. В народе верили, что это способствует богатому урожаю.
Также в этот день просили прощения у своих родных и близких за все огорчения, неприятности, за вольные и невольные обиды. Этот день считался днем очищения перед Великим постом. В этот же день старались сходить в баню, чтобы очистится от всего дурного.
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