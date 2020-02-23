Царство небесное или огонь вечный. В чем смысл Недели о Страшном суде?

Что случится в Страшный суд?

В воскресенье – Неделю о Страшном суде – за литургией читают притчу о Страшном суде: "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую" (Мф. 25: 31-46).

Согласно преданию, дорога в Царство небесное будет открыта тем, кто накормил голодного, напоил жаждущего, помог больным и обделенным, посетил в тюрьме заключенного. Она будет открыта тем, в чьем сердце было сострадание, кто отозвался на чужие страдания. Тем, кто не делал в своей жизни добрых дел, путь "в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его".

Кстати, грех неделания осуждается во всех евангельских притчах о Суде. Неделя о Страшном суде напоминает, что этот грех не менее губителен, чем нераскаянные страшные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства, блуда.

В Евангелие по Иоанну сказано, что на Страшном суде предстанут даже мертвые. "И придет время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения" (Ин 5:28-29). Поэтому перед воспоминанием Страшного суда Святая церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия, – во Вселенскую родительскую субботу (она же Мясопустная).

Чтение этой главы Евангелия напоминает о том, что беспечность и бездумная жизнь приводят человека к кризису ("кризис" по-гречески означает "суд").