Воскресенье, 23 Февраль, 10:27

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Царство небесное или огонь вечный. В чем смысл Недели о Страшном суде?

, ИА "Амител"
Страшный суд коснется всего человечества. Дорога в Царство небесное будет открыта только избранным

Босх “Страшный суд” / foma.ru

Православный календарь богат на события, которые произошли в далеком прошлом (верить в это или нет – личное дело каждого). Впрочем, событие, которое Православная церковь считает одним из ключевых, еще не случилось. Это Страшный суд. Именно ему посвящено предпоследнее воскресенье перед Великом постом, которое носит название Неделя о Страшном суде (или Мясопустная неделя).  Что это за суд и кому стоит его бояться – объясняем на amic.ru.

1
Что такое Неделя о Страшном суде?

Подготовка к Великому посту включает в себя три подготовительные недели, но четыре воскресенья (на церковнославянском "неделя" означает "воскресенье"). В это время православные христиане вспоминают легенды, посвященные подготовке к Великому посту и Пасхе: Неделя о мытаре и фарисееНеделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде и Изгнание Адама из Рая (в этот же день отмечают Прощеное воскресенье).

Неделя о страшном суде в 2020 году выпадает на 23 февраля. В этот день Церковь напоминает о втором пришествии Христа и грядущем Страшном суде. Речь идет о событии, которое затронет все человечество. Об этом гласит отрывок из Евангелия от Матфея, который сегодня читают во всех храмах во время литургии.  

2
Что случится в Страшный суд?

В воскресенье – Неделю о Страшном суде – за литургией читают притчу о Страшном суде: "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую" (Мф. 25: 31-46).

Согласно преданию, дорога в Царство небесное будет открыта тем, кто накормил голодного, напоил жаждущего, помог больным и обделенным, посетил в тюрьме заключенного. Она будет открыта тем, в чьем сердце было сострадание, кто отозвался на чужие страдания. Тем, кто не делал в своей жизни добрых дел, путь "в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его".

Кстати, грех неделания осуждается во всех евангельских притчах о Суде. Неделя о Страшном суде напоминает, что этот грех не менее губителен, чем нераскаянные страшные грехи неверия, убийства, воровства, колдовства, блуда. 

В Евангелие по Иоанну сказано, что на Страшном суде предстанут даже мертвые. "И придет время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения" (Ин 5:28-29). Поэтому перед воспоминанием Страшного суда Святая церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия, – во Вселенскую родительскую субботу (она же Мясопустная). 

Чтение этой главы Евангелия напоминает о том, что беспечность и бездумная жизнь приводят человека к кризису ("кризис" по-гречески означает "суд").

3
Что такое Вселенская родительская суббота?
Всего лишь две субботы в православном календаре имеют статус вселенских. Это Мясопустная (22 февраля) и Троицкая (6 июня) субботы. В эти два дня совершаются особые богослужения – вселенские панихиды, когда совершается поминовение всех крещеных христиан. Кстати, Неделю о Страшном суде также именуют Мясопустной, также как и следующую за ним седмицу.
4
Почему неделю о Страшном суде называют Мясопустной?

Воскресенье за неделю до Прощеного воскресенья и начала Великого поста называли также мясным заговеньем: в этот день в последний раз перед Великим постом на стол подавали мясное (и именно этот день прежде в России считали началом Масленицы). Седмицу после этого воскресенья называют Сырной неделей, Масленицей или Мясопустной неделей: начиная с нее, готовящиеся к посту православные миряне перестают есть мясное, но всю неделю без постов в среду и пятницу могут угощаться рыбой, молочными продуктами и блинами. 

В воскресенье перед Масленицей не зря вспоминают о Страшном суде: готовясь к веселью Масленицы, все уже предчувствуют торжественное и покаянное настроение Великого поста. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Его Суд – праведным испытанием. На утрене поются великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского.

Завершается Мясопустная седмица Прощеным воскресеньем. В этот день верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды.

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Комментарии

23.02.2020 09:18
месный

Основная задача всех церквей была одна и та-же: внушать бедным холопам, что для них - нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю - дело богоугодное.

(с) Максим Горький.

23.02.2020 09:58
- гость -

Какое же удивление ждёт всех работников РПЦ или просто Ц когда они поймут что вводили весь народ в заблуждение!?
Но всем придется их понять и простить, после всечеловеческого слияния сознания после так называемого "страшного суда"

23.02.2020 10:14
- гость -

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса,
Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,-
Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньею. ©

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