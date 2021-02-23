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День защитника Отечества. Что мы празднуем 23 февраля и почему?

, ИА "Амител"
Праздник существует около сотни лет. Но откуда он взялся и что мы отмечаем на самом деле?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Поздравляют в этот день не только тех, кто служил, а вообще всех мужчин. Да и не только мужчин. Хотя что именно отмечаем, почти никто и не знает (для некоторых длинные выходные – это уже торжество). Что же мы все-таки празднуем 23 февраля и когда этот день стал выходным – читайте в материале amic.ru.

1
Как появился День защитника Отечества?

День защитника Отечества зародился более века назад. Как ни странно, но свою историю праздник ведет с 28 января 1918 года. Именно в этот день приняли Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год – в январе 1919 года – годовщину создания Красной армии решили отпраздновать. Потому председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение, но так как это сделали поздно, то подготовиться к празднику не успели.

Тогда Моссовет во главе со Львом Каменевым предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка, который выпадал на 17 февраля. День красного подарка – это своеобразная благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как этот праздник выпадал на понедельник, его решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. "Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января", – сообщала газета "Правда".

Потом на два года про праздник забыли. И лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".

Однако впоследствии советское руководство пыталось обосновать выбор даты 23 февраля. В 1938 году появилась новая версия возникновения праздника: 23 февраля отнесли к событиям 1918 года, когда Красная армия столкнулась с немецкими войсками. В "Кратком курсе истории ВКП(б)" указывалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем рождения молодой Красной армии". На самом деле в этом сражении победу одержали немцы.

А в 1951 году праздник 23 февраля стали трактовать как первую годовщину "мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

2
Правда, что праздник несколько раз менял название?
Да. Сначала его называли Днем Красной армии и Флота. Но с 1946 года название сменили на День Советской армии, а с 1949 года – День Советской армии и Военно-морского флота. Но после распада Советского Союза название снова изменили. В феврале 1993 года по инициативе Комитета Верховного Совета РФ по вопросам обороны и безопасности новое название праздника ввели постановлением "Об установлении знаменательного дня Российской Федерации – Дня защитников Отечества". Считается, что официальным праздник стал в 1995 году, когда президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".  
3
А когда День защитника Отечества стал выходным?
В 2002 году по решению Госдумы этот праздник стал официальным выходным днем. 
4
Что значит День защитника Отечества сегодня?

23 Февраля считается государственным всенародным праздником, который посвящен всем поколениям защитников Отечества. В России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных сил страны. Эта дата считается неформальным народным праздником всех мужчин. Однако в этот день поздравляют также и женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот день в Москве проводят торжественную церемонию возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Во многих городах и селах проходят праздничные концерты, акции.

5
День защитника Отечества отмечают только в России?
Нет. Его отмечают также в Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии, Таджикистане, Армении и других странах.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

23.02.2020 08:01
Гость

Всех с праздником - Днем рождения Красной Армии и Флота!

23.02.2020 08:13
- гость -

С праздником Советской Армии и Военно-морского Флота!

23.02.2020 08:36
Даша Сибирячк

С праздничьком,заморыши,вас.

23.02.2020 09:45
Львов ВС

Земляки!!!??? Хорошо ли ВЫ знаете русскую историю??? Когда родилась русская Армия??? НЕ Петр1 ли создал русскую Армию ,когда в 1695 году вернули Азов,на Черном море,при рождении Семеновского и Преображенского полков!!! В далеком 1695 году и стала русская Армия защитницей Отечества ,а солдаты защитниками.А в 1918 году иудушка Троцкий Л,создал армию из латышей и всякого сброда,для уничтожения русских.Не зря говорили старики в те годы:Что русская революция держится на латышских штыках и на дураках!! И где они теперь???

23.02.2020 10:09
- гость -

Заголовок без ошибок было сложно написать.

"День защитника Отечества зародился более века назад."

День Русской Армии до революции отмечали 6 мая в День святого Георгия.

23.02.2020 11:03
гость

Присяге и службе СССР - VIVAT! А предателям, ворам и жуликам, ни грамма пороха, ни капли крови.

23.02.2020 11:37
- гость -

И в поганую могилу кол осиновый забьём!
Служу Советскому Союзу!

23.02.2020 15:13
- гость -

Еще один повод забыли. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" в ходе которой почти полмиллиона чеченцев и ингушей было погружено в товарные вагоны и вывезено в Северный Казахстан по приказу товарища Джугашвили.

23.02.2020 15:23
- гость -

23.02.2020 11:03
гость
Присяге и службе СССР - VIVAT! А предателям, ворам и жуликам, ни грамма пороха, ни капли крови.

С чего виваты-то ты поешь? Т.Н.Советская Армия за свою историю не одержала ни одной победы, а была бита неоднократно - в Египте, Корее, Афганистане. Не путать с РККА, одержавшей победу в гражданской и ВОВ. Правда ценой собственных многомиллионных потерь из-за бездарнейшего руководства.

23.02.2020 15:25
- гость -

23.02.2020 15:23
- гость -

В Корее, это когда 50 амерских стратегических бомберов В-1 сбили за день?

23.02.2020 16:13
- гость -

23.02.2020 15:13
- гость -
Еще один повод забыли. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" в ходе которой почти полмиллиона чеченцев и ингушей было погружено в товарные вагоны и вывезено в Северный Казахстан по приказу товарища Джугашвили.

и правда, вывезено , а не казнено, за то что открыли второй фронт , стреляли в спины.
вот такой он справедливый был этот Сталин, не то что кукурузная свинья.

24.02.2020 09:49
- гость -

и правда, вывезено , а не казнено, за то что открыли второй фронт , стреляли в спины.
вот такой он справедливый был этот Сталин, не то что кукурузная свинья.

Выгрузка в чистую степь на снег зимой женщин с детьми - это по твоему-сталинскому понятию конечно же не казнь, а великое благо?

24.02.2020 09:50
- гость -


23.02.2020 15:23
- гость -

В Корее, это когда 50 амерских стратегических бомберов В-1 сбили за день?

Какие-то сказки дедушки Римуса...

24.02.2020 12:10
- гость -

24.02.2020 09:50
- гость -

Это реальность, а не сказки. В отличие от заявлений Госдепа.

23.02.2021 08:16
- гость -

Празднуем День Советской Армии и Флота - этим ревизионистам не присягали!

23.02.2021 09:06
777

Очередной надутый "праздник" ка к и всё в ЭРЭФии, дата 23 февраля никак не может быть связана с каким бы то ни было «подвигом» Красной армии. Красноармейцы «драпали» в этот и другие дни от немецких войск, сдавая русские города, а Ленин подписывал позорные условия капитуляции.

23.02.2021 09:19
гость

В этот день или в другой, но Красная армия родилась и отбилась от всех, от немцев, англичан, французов, американцев, белополяков и белочехов. Одной из причин считают, что в западных армиях солдаты, надышавшись социализмом, начали волноваться. И западная компания свернулась

23.02.2021 09:25
- гость -

Разгадка заключается в том, что никакой победы Красной армии над германскими войсками в этот день, а, так же, в остальные дни 1918 года, не было…
В действительности в феврале 1918 г. немецкие войска, не встречая серьёзного сопротивления, стремительно продвигались к Петрограду. Этому продвижению способствовал приказ правительства большевиков о полной демобилизации всех воинских формирований, оставшихся от прежней власти. Таким образом, немцам просто некому было противостоять.
Только 28 января 1918 г. Ленин издает Декрет о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
Но этот Декрет, на удивление, немцев не остановил. И они, без труда отбросив немногочисленные отряды красных новобранцев, подступили к Пскову и Нарве (на фото). Утром 23 февраля германское командование телеграфировало большевикам условия мирного договора. Ленин и компания должны были согласиться на независимость всей Прибалтики, Финляндии и Украины, распустить военный флот, отдать ряд территорий Турции, обеспечить Германии режим максимального экономического благоприятствования и т.д.Ночью 24 февраля правительство большевиков поспешно согласилось на капитуляцию. Но германские войска, в ожидании ответа от своих «восточных партнёров», не стояли без дела, и, прогнав красноармейцев, заняли Псков, который удерживали в оккупации ещё более полугода.

23.02.2021 09:30
- гость -

С днем Советской армии и военно-морского флота!!!

23.02.2021 09:31
гость

"День красного подарка – это своеобразная благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев."

А кто не хотел "жертвовать" объявляли врагом трудового народа и отправляли в лагеря или расстреливали на месте, как саботажника?

23.02.2021 09:34
- гость -


Еще один повод забыли. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" в ходе которой почти полмиллиона чеченцев и ингушей было погружено в товарные вагоны и вывезено в Северный Казахстан по приказу товарища Джугашвили.

Весьма справедливое и великодушное решение. Таких надо было сразу давить без суда и следствия!

23.02.2021 09:36
- гость -

У либеральных троллей истерика. Никак не могут вытерпеть праздника Советской Армии.

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