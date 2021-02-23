День защитника Отечества. Что мы празднуем 23 февраля и почему?

Как появился День защитника Отечества?

День защитника Отечества зародился более века назад. Как ни странно, но свою историю праздник ведет с 28 января 1918 года. Именно в этот день приняли Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год – в январе 1919 года – годовщину создания Красной армии решили отпраздновать. Потому председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение, но так как это сделали поздно, то подготовиться к празднику не успели.

Тогда Моссовет во главе со Львом Каменевым предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка, который выпадал на 17 февраля. День красного подарка – это своеобразная благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как этот праздник выпадал на понедельник, его решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. "Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января", – сообщала газета "Правда".

Потом на два года про праздник забыли. И лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".

Однако впоследствии советское руководство пыталось обосновать выбор даты 23 февраля. В 1938 году появилась новая версия возникновения праздника: 23 февраля отнесли к событиям 1918 года, когда Красная армия столкнулась с немецкими войсками. В "Кратком курсе истории ВКП(б)" указывалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем рождения молодой Красной армии". На самом деле в этом сражении победу одержали немцы.

А в 1951 году праздник 23 февраля стали трактовать как первую годовщину "мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".