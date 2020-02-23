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День защитника Отечества. Что мы празднует 23 февраля и почему?

, ИА "Амител"
Праздник существует около сотни лет. Но откуда он взялся и что мы отмечаем на самом деле?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.


23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Поздравляют в этот день не только тех, кто служил, а вообще всех мужчин. Да и не только мужчин. Хотя что именно отмечаем, почти никто и не знает (для некоторых длинные выходные – это уже торжество). Что же мы все-таки празднуем 23 февраля и когда этот день стал выходным – читайте в материале amic.ru.

1
Как появился День защитника Отечества?

День защитника Отечества зародился более века назад. Как ни странно, но свою историю праздник ведет с 28 января 1918 года. Именно в этот день приняли Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Через год – в январе 1919 года – годовщину создания Красной армии решили отпраздновать. Потому председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение, но так как это сделали поздно, то подготовиться к празднику не успели.

Тогда Моссовет во главе со Львом Каменевым предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка, который выпадал на 17 февраля. День красного подарка – это своеобразная благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как этот праздник выпадал на понедельник, его решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. "Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января", – сообщала газета "Правда".

Потом на два года про праздник забыли. И лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".

Однако впоследствии советское руководство пыталось обосновать выбор даты 23 февраля. В 1938 году появилась новая версия возникновения праздника: 23 февраля отнесли к событиям 1918 года, когда Красная армия столкнулась с немецкими войсками. В "Кратком курсе истории ВКП(б)" указывалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем рождения молодой Красной армии". На самом деле в этом сражении победу одержали немцы.

А в 1951 году праздник 23 февраля стали трактовать как первую годовщину "мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

2
Правда, что праздник несколько раз менял название?
Да. Сначала его называли Днем Красной армии и Флота. Но с 1946 года название сменили на День Советской армии, а с 1949 года – День Советской армии и Военно-морского флота. Но после распада Советского Союза название снова изменили. В феврале 1993 года по инициативе Комитета Верховного Совета РФ по вопросам обороны и безопасности новое название праздника ввели постановлением "Об установлении знаменательного дня Российской Федерации – Дня защитников Отечества". Считается, что официальным праздник стал в 1995 году, когда президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".  
3
А когда День защитника Отечества стал выходным?
В 2002 году по решению Госдумы этот праздник стал официальным выходным днем. 
4
Что значит День защитника Отечества сегодня?

23 Февраля считается государственным всенародным праздником, который посвящен всем поколениям защитников Отечества. В России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных сил страны. Эта дата считается неформальным народным праздником всех мужчин. Однако в этот день поздравляют также и женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот день в Москве проводят торжественную церемонию возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Во многих городах и селах проходят праздничные концерты, акции.

5
День защитника Отечества отмечают только в России?
Нет. Его отмечают также в Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии, Таджикистане, Армении и других странах.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

23.02.2020 08:01
Гость

Всех с праздником - Днем рождения Красной Армии и Флота!

23.02.2020 08:13
- гость -

С праздником Советской Армии и Военно-морского Флота!

23.02.2020 08:36
Даша Сибирячк

С праздничьком,заморыши,вас.

23.02.2020 09:45
Львов ВС

Земляки!!!??? Хорошо ли ВЫ знаете русскую историю??? Когда родилась русская Армия??? НЕ Петр1 ли создал русскую Армию ,когда в 1695 году вернули Азов,на Черном море,при рождении Семеновского и Преображенского полков!!! В далеком 1695 году и стала русская Армия защитницей Отечества ,а солдаты защитниками.А в 1918 году иудушка Троцкий Л,создал армию из латышей и всякого сброда,для уничтожения русских.Не зря говорили старики в те годы:Что русская революция держится на латышских штыках и на дураках!! И где они теперь???

23.02.2020 10:09
- гость -

Заголовок без ошибок было сложно написать.

"День защитника Отечества зародился более века назад."

День Русской Армии до революции отмечали 6 мая в День святого Георгия.

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