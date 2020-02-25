Почему на Масленицу принято печь блины?

Древние славяне праздновали Масленицу в день весеннего равноденствия, когда Ярило – бог Солнца – начинал побеждать ночь и отвоевывал у зимы свет и тепло. Именно поэтому главным героем Масленицы стало солнце, а большинство ее атрибутов – круглой формы: колеса, которые поджигали и спускали с горы, хороводы, по кругу село объезжали сани в этот праздник. Ну и, конечно же, блины – главный символ масленичной недели.

По народным поверьям, круглые, румяные блины символизируют солнце, тепло и жизнь. Съесть блин в масленичную неделю должен был каждый член семьи. Наши предки верили, что с каждым кусочком этого блюда человек наполняет себя энергией солнца.

Еще одна версия, почему на Масленицу пекут блины, связана с поминальной традицией. Его круглая форма – это символ вечности, а вода и мука, из которых он готовится, обозначают символ жизни и перерождения. В старину верили, что умершие предки могут повлиять на урожай и плодородие земель. Поэтому первым блином на масленичной неделе поминали усопших: его принято было класть для покойных на окно или отдавать нищим, чтобы они помянули умерших родственников. Отсюда и поговорка: Первый блин – за упокой. И до сих пор блины пекут как поминальное блюдо на похороны и поминки.