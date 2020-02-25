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"Жирный вторник": что это за праздник и как он связан с Россией?

, ИА "Амител"
Марди Гра – аналог славянской Масленицы, он до сих пор празднуется во многих франкоязычных странах по всему миру

Фото: pixabay.com

Католики перед началом Великого поста отмечают праздник Марди Гра, который также называют "Жирным вторником" и праздником живота. В этот день принято от души веселиться, танцевать, петь песни и баловать себя всевозможными лакомствами. Об истории французской Масленицы и ее традициях читайте на amic.ru.

1
Что это за праздник "Жирный вторник"?

Марди Гра – праздник, который пользуется популярностью во франкоговорящих странах, также его отмечают во многих странах Европы и в США. С французского его название переводится как "Жирный вторник". Такое название он получил потому, что знаменует собой последний день перед началом католического Великого поста и Пепельной средой, когда еще можно есть все без ограничений.

Ежегодно его празднуют за 47 дней до Пасхи. В этом году он выпадает на 25 февраля. Традиции Марди Гра тесно переплетаются с древнеязыческими ритуалами: проводами зимы и встречей весны, сожжением чучела и привлечением тепла. Самые пышные карнавалы на Марди Гра уже много десятилетий проходят в Новом Орлеане.
 

2
Как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане?

Современный Марди Гра – это фестиваль всемирно известных джаз-оркестров и парад Бахуса. Отмечают его очень красочно и весело. Да и как может быть иначе на пышных карнавалах, которые длятся неделю.

Первое упоминание о костюмированном праздновании в поселении французских католиков в устье реки Миссисипи относится к 1699 году. Во времена колониальных войн "Жирный вторник" несколько лет был под запретом. Но после вхождения Луизианы в состав  США местные жители добились разрешения властей вернуть им праздник.

Настоящую пышность Марди Гра обрел в 1833 году, когда зажиточный плантатор Бернар Хавьер де Мариньи де Мандевиль выступил первым официальным спонсором торжества. Лишь во время Второй мировой войны карнавал решили не проводить. Но с каждым годом французская Масленица становилась все более популярной и массовой.

Ежегодно в наши дни в Новый Орлеан съезжается более миллиона туристов со всех концов США и из других стран. В течение недели в городе проходит множество шествий с участием музыкантов и повозок с актерами. Обязательной традицией являются выборы "короля" и "королевы", которые в масках и костюмах едут на огромной украшенной платформе со своим окружением. Участники нарядной процессии бросают в радостную толпу различные безделушки на память. Обычно людей одаривают медальонами с изображением символа парада, бусами, оловянными монетами, четками, другими сувенирами и сладостями. А корни этой традиции, кстати, напрямую связаны с Россией.

3
Причем тут Россия?

Согласно легенде, брат наследника российского престола великий князь Алексей Александрович был влюблен в американскую актрису Лидию Томпсон. За ней он приехал в Новый Орлеан как раз в период недели карнавалов. Организаторы торжества, узнав о визите высокопоставленной особы, подготовили специальную платформу с надписью Rex (король). Так Алексей Романов стал королем праздника.

Есть и еще одна традиция: участники гуляний и состязаний в этот день используют в своих костюмах три цвета – желтый, зеленый и фиолетовый. Они символизируют веру, силу и справедливость. Три цвета карнавала также выбрал великий князь Алексей Александрович. Спустя два десятилетия после визита знатной особы три цвета Марди Гра были официально занесены в устав празднеств.

4
Какие блюда принято подавать на Марди Гра?
На Марди Гра едят пирог волхвов. Во Франции он плоский, из слоеного теста с миндальным кремом, в США – свернутый в рулет и украшенный сахаром традиционных цветов фестиваля. Внутрь запекают маленькую фигурку, напоминающую младенца Христа. Тот, кто найдет ее в своем пироге, будет счастливым весь год, а на следующий Марди Гра угостит своих друзей праздничным обедом. 

Также в этот день полагается отведать каджун – блюдо наподобие очень густого мясного рисового супа. Едят на Марди Гра и блины, вот почему праздник зовут также французской Масленицей. Но в отличие от россиян, французы празднуют Масленицу не неделю, а всего один день.

Есть и еще одно отличие от православного праздника. Католическая церковь не предписывает отказ в этот день от мяса. Поэтому для блинов допустимы  начинки с фаршем, печенью, сосисками и другими мясными деликатесами.

Кстати, в каждой стране блинчики пекут по-разному и дополняют разными начинками. В Дании, например, делают мясной припек, в Испании и других испаноязычных странах – лепешки-тортильи, в Норвегии в блинчики заворачивают сосиски, во Франции готовят разнообразные крепы. Германия славится своими толстенькими блинчиками-омлетами, а в Америке блинчики подают с кленовым сиропом.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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