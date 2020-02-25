"Жирный вторник": что это за праздник и как он связан с Россией?

Как отмечают Марди Гра в Новом Орлеане?

Современный Марди Гра – это фестиваль всемирно известных джаз-оркестров и парад Бахуса. Отмечают его очень красочно и весело. Да и как может быть иначе на пышных карнавалах, которые длятся неделю.

Первое упоминание о костюмированном праздновании в поселении французских католиков в устье реки Миссисипи относится к 1699 году. Во времена колониальных войн "Жирный вторник" несколько лет был под запретом. Но после вхождения Луизианы в состав США местные жители добились разрешения властей вернуть им праздник.

Настоящую пышность Марди Гра обрел в 1833 году, когда зажиточный плантатор Бернар Хавьер де Мариньи де Мандевиль выступил первым официальным спонсором торжества. Лишь во время Второй мировой войны карнавал решили не проводить. Но с каждым годом французская Масленица становилась все более популярной и массовой.

Ежегодно в наши дни в Новый Орлеан съезжается более миллиона туристов со всех концов США и из других стран. В течение недели в городе проходит множество шествий с участием музыкантов и повозок с актерами. Обязательной традицией являются выборы "короля" и "королевы", которые в масках и костюмах едут на огромной украшенной платформе со своим окружением. Участники нарядной процессии бросают в радостную толпу различные безделушки на память. Обычно людей одаривают медальонами с изображением символа парада, бусами, оловянными монетами, четками, другими сувенирами и сладостями. А корни этой традиции, кстати, напрямую связаны с Россией.