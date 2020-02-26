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Каскадеры и катание на печи. Что интересного будет на "Сибирской Масленице – 2020"

, ИА "Амител"
Тонны шашлыка, тысячи блинов и десятки тысяч гостей – чем еще удивит праздник?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Русские скачки, взятие снежной крепости и десятки килограммов блинов – так будут провожать зиму на фестивале "Сибирская Масленица – 2020" в Алтайском крае. Кстати, ежегодно на этот фестиваль съезжаются десятки тысяч туристов из разных регионов России и из-за границы. И каждый раз гости праздника оставляют в Сети в тысячи восторженных отзывов. Рассказываем подробно, чем в этом году удивят на проводах зимы в Алтайском крае, как добраться на "Сибирскую Масленицу" и почему все-таки обязательно нужно на ней побывать.

1
Когда и где пройдет "Сибирская Масленица" в 2020 году?

Большой фестиваль "Сибирская Масленица" пройдет в субботу, 29 февраля. Гостей ждут на территории туристического комплекса "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района, под Белокурихой.

Праздник начнется в 11:00. Но гостям рекомендуют приехать пораньше, чтобы успеть припарковаться и без спешки зайти на территорию. Туристов ждет большой и шумный праздник с конкурсами, скачками, концертами и другими развлечениями. Программа народных гуляний запланирована на весь день. Завершится фестиваль в 18:00.

2
Зачем нужно ехать на "Сибирскую Масленицу"?

Чтобы повеселиться. Для чего же еще? К тому же в этом году гостей праздника ждут необычные развлечения.

Например, впервые на "Сибирской Масленице" проведут битву за снежный город. Кстати, на строительство снежного городка ушло 700 кубометров снега. Воевать между собой будут Зима и Весна. Команда Зимы встанет на защиту крепости, а команда Весны постарается ее захватить.

В битве примут участие настоящие каскадеры – специально для постановки пригласили руководителя конно-трюковой группы театра "Воля" города Тольятти Константина Ежкова.

В рамках постановки состоится рукопашный бой "Велесова боротьба". Зрители также увидят трюки каскадеров на конях. Но самой зрелищной обещает стать массовая сцена "стенка на стенку", в которой примут участие более 100 человек. Все участники будут одеты в традиционную русскую  верхнюю одежду – полукафтаны красного и синего цветов.

Битва за снежный городок пройдет с 14:15 по 14:50 на ипподроме "Алтай".

Еще одна яркая и любимая традиция "Сибирской Масленицы" – заезд русских троек в праздничной упряжи. В этот день на ипподром выйдут лошади и наездники со всей Сибири, чтобы побороться за приз губернатора Алтайского края и призы партнеров фестиваля. Добавим, призовой фонд заездов составит от 50 до 300 тыс. рублей.

Но это далеко не все, что ожидает гостей фестиваля "Сибирская Масленица". На празднике будет работать более 30 площадок.

3
А я хочу танцевать. Концерт-то будет?
Да. И не один. Танцевать можете хоть весь день. На празднике музыка будет звучать со всех сторон с самого утра. На "Сибирской Масленице" выступят ансамбль русской песни "3 марта" из Барнаула, ансамбли "Ярманка", "Сударушки", народный театр танца имени Розы Фибер, ансамбль народной песни "Вечерки", а также барнаульский коллектив "Русский фреш" и молодежный ансамбль песни и танца "Алтай".

С 13:00 начнут выступать гармонисты, баянисты и частушечники – организаторы устраивают фестиваль "Играй, гармонь! Звени, частушка!". Их репертуар включает не только народные мелодии, но и песни современных авторов.

После 16:00 на сцене "У озера" к зрителям выйдут хедлайнеры фестиваля: в 2020 году это группа из Санкт-Петербурга "Отава Ё" и группа "Дуня" из Красноярска.

4
А силушкой где помериться?
Много где. Специально для вас, богатырей, на празднике будет работать множество площадок. Вы можете показать свою богатырскую силу на соревнованиях по гиревому спорту, отлупить противника мешком сена, сложить поленницу из дров, принять участие в "петушиных боях", распилить бревно, метать валенки и много чего еще. А для самых смелых установят масленичный столб – традиционное русское состязание для ловких и отчаянных.
5
Что еще необычного будет на празднике? 

Конкурс креативных саней

Каждый год участники конкурса придумывают, как украсить сани, которые сами же изготавливают. Зрители уже видели сани в виде лебедей гигантских размеров, сани со столом и чайником. В этом году будет не менее интересно. Ведь главный критерий для победы в этом конкурсе – юмор и оригинальность. А значит, зрителей ждет настоящее шоу. Авторы самых креативных саней получат денежные призы.

Заплатите шутейской валютой

Обратите внимание: на праздничной площадке будет действовать своя валюта – масленичный рубль. Эти "деньги" можно будет заработать в конкурсах, а потом потратить в местных лавках. К примеру, купить продукты алтайских производителей. 

Масляничная почта

Гости "Сибирской Масленицы" смогут отправить особые праздничные открытки во все регионы страны. На площадке будет работать специальная почта. Дизайн "масленичных открыток" разработала театральный художник из Новосибирска Наталья Поспелова. Чтобы бесплатно получить открытку, нужно показать пять фотографий с праздника, снятых на телефон или фотоаппарат.

Прокатиться на печи

Незабываемое впечатление оставит катание на русской печи в компании со сказочными персонажами Емелей и Щукой.

6
Подождите. А как же сжигание чучела?
Куда же без этого. Главный обряд Масленицы произойдет под занавес фестиваля. В 17:50 рядом со сценой "У Озера". И будут жечь не одно, а сразу несколько масленичных чучел. 

Отметим, "Сибирская Масленица" – вероятно, сейчас единственный праздник, который устроен по всем масленичным правилам: это народные костюмы, масленичный столб, сжигание чучела, народные гулянья, рукопашные бои и нарядные русские тройки. Хотите отпраздновать настоящую русскую Масленицу? Отправляйтесь на фестиваль.
7
Так много всего. Как же не заблудиться?
Мы поможем вам не заблудиться. Площадка поделена на несколько тематических зон – это ипподром "Алтай" (здесь как раз пройдут скачки и взятие снежного городка), сцена "У озера" (концерты, конкурсы, сжигание чучела), гостиничный комплекс "Золото Алтая" (выставка саней, катание с горки), сцена "У столба" (состязания, фестиваль гармонистов), ярмарочная площадь и так далее. Чтобы узнать, как пройти к нужному месту, воспользуйтесь картой праздника (нажмите на картинку для увеличения).
7
А что можно поесть?

На фестивале "Сибирская Масленица" приготовят более тонны шашлыка и испекут тысячи блинов. Поэтому голодным с праздника никто не уедет. Более того, весь день на территории "Сибирского подворья" будет работать ярмарка алтайских ремесленников. Там можно будет купить не только изделия ручной работы, но и продукты и готовые блюда.

8
А где можно согреться?

Так как фестиваль проходит на улице, то организаторы предусмотрели места, где можно погреться. На территории разместят два теплых павильона, где можно будет перевести дух, выпить чай с блинами. Поэтому можете смело ехать с детьми и не бояться, что замерзнете. Также на территории будут работать медпункт и комната матери и дитя.

9
Как добраться и сколько это стоит?

На машине

Проще всего добраться на личном авто. Для гостей фестиваля подготовят парковку на 4 тыс. машино-мест. Праздник начнется в 11:00, но приезжать в "Сибирское подворье" рекомендуют пораньше, чтобы успеть припарковаться и без спешки зайти на территорию. 

Организаторы предупреждают автомобилистов, что на подъезде к комплексу "Сибирское подворье" 29 февраля введут временную схему организации движения по трассе – круговую. Заезд на круг – со стороны Новотырышкино. Водителей призывают быть внимательными и учесть это обстоятельство при расчете времени на поездку.

А если нет машины?

Тогда можно купить путевку. Доставку на фестиваль из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска организуют несколько туркомпаний. Путевка на "Сибирскую Масленицу" стоит от 1,1 тыс. рублей. Некоторые турагенты помимо посещения "Сибирской Масленицы" предлагают экскурсии в Бийске, Белокурихе Горной, на озере Светлом. В таком случае тур будет стоить больше. 

На автобусе

Можно доехать на чем угодно до Белокурихи, а оттуда добраться на курсирующем автобусе до комплекса "Сибирское подворье". От санатория "Катунь" в течение дня будет организовано девять рейсов на площадку праздника. Время отправления: 10:10, 10:40, 11:10, 12:10 и т.д. Проезд стоит 25 рублей – детский, 50 рублей – взрослый.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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