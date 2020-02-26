Каскадеры и катание на печи. Что интересного будет на "Сибирской Масленице – 2020"

Зачем нужно ехать на "Сибирскую Масленицу"?

Чтобы повеселиться. Для чего же еще? К тому же в этом году гостей праздника ждут необычные развлечения.

Например, впервые на "Сибирской Масленице" проведут битву за снежный город. Кстати, на строительство снежного городка ушло 700 кубометров снега. Воевать между собой будут Зима и Весна. Команда Зимы встанет на защиту крепости, а команда Весны постарается ее захватить.

В битве примут участие настоящие каскадеры – специально для постановки пригласили руководителя конно-трюковой группы театра "Воля" города Тольятти Константина Ежкова.

В рамках постановки состоится рукопашный бой "Велесова боротьба". Зрители также увидят трюки каскадеров на конях. Но самой зрелищной обещает стать массовая сцена "стенка на стенку", в которой примут участие более 100 человек. Все участники будут одеты в традиционную русскую верхнюю одежду – полукафтаны красного и синего цветов.

Битва за снежный городок пройдет с 14:15 по 14:50 на ипподроме "Алтай".

Еще одна яркая и любимая традиция "Сибирской Масленицы" – заезд русских троек в праздничной упряжи. В этот день на ипподром выйдут лошади и наездники со всей Сибири, чтобы побороться за приз губернатора Алтайского края и призы партнеров фестиваля. Добавим, призовой фонд заездов составит от 50 до 300 тыс. рублей.

Но это далеко не все, что ожидает гостей фестиваля "Сибирская Масленица". На празднике будет работать более 30 площадок.