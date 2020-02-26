Зачем католики во время поста посыпают голову пеплом и рисуют на лбу кресты?

Чем отличается Великий пост у православных и католиков?

У католиков Великий пост начинается за 46 календарных дней до празднования Пасхи и длится 40 дней. При этом они не держат пост по воскресеньям, то есть шесть дней из времени поста выпадают.Самый строгий пост приходится на Пепельную среду и Страстную пятницу (10 апреля в 2020 году). В эти дни едят постную пищу досыта, но только один раз. В остальные дни пост довольно мягкий. Все дело в том, что католическая церковь различает понятия "пост" и "воздержание от мяса". Воздержание от мясной пищи обязательно во все пятницы года, кроме больших праздников. В дни воздержания запрещено мясо, но допускаются молочные продукты и рыба.Пост обязателен для верующих старше 18 лет и моложе 59 лет. Во время Великого поста принято воздерживаться от вредных привычек, развлечений, концертов, следует жертвовать деньги людям, терпящим нужду. Завершится у католиков Великий пост 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.В православной традиции пост непрерывен и состоит из сорока дней и Страстной седмицы. Он начинается за 48 дней до Пасхи, после Прощеного воскресенья – в понедельник, который называют Чистым. Отсюда сходство с Пепельной средой. Рыбу можно есть в Благовещение и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. В Страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса Плащаницы. В 2020 году Великий пост у православных христиан завершается 19 апреля – именно в этот день мы будем праздновать Светлое Христово Воскресение.