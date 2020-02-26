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Зачем католики во время поста посыпают голову пеплом и рисуют на лбу кресты?

, ИА "Амител"
"Помни, что ты прах, и в прах возвратишься". В чем смысл Пепельной среды?

Фото: pixabay.com

Пепельной средой открывают Великий пост католики по всему миру. Этот день – День покаяния – традиционно отмечают за 46 календарных дней до Пасхи. Почему среду называют Пепельной, чем она похожа на Чистый понедельник и что делают католики в этот день – читайте на amic.ru.

1
Что такое День покаяния?
Пепельная среда, или День покаяния, – это первый день Великого поста в католической, англиканской и некоторых лютеранских Церквях. Она всегда выпадает на различные дни в календаре: в 2020 году – на 26 февраля, в 2021 году – на 17 февраля, в 2022 году – 2 марта, в 2023 году – 22 февраля. 

Неизменным остается то, что ей всегда предшествует Марди Гра, или Жирный вторник. Этим днем завершаются карнавалы, шумные и сытные празднества и развлечения: в Жирный вторник есть нужно до отвала (как делают православные христиане на Масленицу). Но уже в среду мясо запрещается, а постную пищу можно есть досыта лишь один раз в день.

Священники в Пепельную среду совершают литургии в облачении фиолетового цвета (цвет, выражающий надежду и покаяние). 
2
Почему первый день Великого поста называют Пепельной средой?
Название напрямую связано с древним обрядом посыпания голов верующих пеплом в знак символа покаяния и бренности человеческого бытия. Этот обычай имеет древнее библейское происхождение: в Ветхом Завете церемония посыпания головы пеплом означала смирение перед Богом.

В церквях в этот день служат литургию Пепельной среды. По древнему обычаю на ней в обязательном порядке проводят обряд "возложения пепла на головы верующих". Ветви, которые сохранились от прошлого Пальмового (Вербного) воскресенья, накануне сжигают, а пепел освящают и окуривают ладаном перед первой мессой Пепельной среды.

Прихожанам священник посыпает головы пеплом или наносит на лоб крестное знамение. Монахам пепельный знак наносят на тонзуру (выстриженное или выбритое на голове католических монахов и священников место в знак принадлежности к Церкви), а монахиням священник чертит пеплом крест на лбу.
3
Сколько нужно ходить с пеплом на голове или лбу?
Где-то принято смывать пепел сразу перед выходом из храма, что символизирует очищение от грехов. Где-то верующие выходят из храма с крестом, по сути, "неся его в мир". И к каждому во время обряда священник обращается со словами: "Помни, что ты прах, и в прах возвратишься". 

Пепел можно выносить из церкви и использовать дома. Так поступают, если близкий не смог принять участие в мессе. Тогда члены семьи посыпают ему пеплом голову дома, напоминая слова из Библии: "Покайтесь и веруйте в Евангелие".
4
Чем отличается Великий пост у православных и католиков?
У католиков Великий пост начинается за 46 календарных дней до празднования Пасхи и длится 40 дней. При этом они не держат пост по воскресеньям, то есть шесть дней из времени поста выпадают.

Самый строгий пост приходится на Пепельную среду и Страстную пятницу (10 апреля в 2020 году). В эти дни едят постную пищу досыта, но только один раз. В остальные дни пост довольно мягкий. Все дело в том, что католическая церковь различает понятия "пост" и "воздержание от мяса". Воздержание от мясной пищи обязательно во все пятницы года, кроме больших праздников. В дни воздержания запрещено мясо, но допускаются молочные продукты и рыба.

Пост обязателен для верующих старше 18 лет и моложе 59 лет. Во время Великого поста принято воздерживаться от вредных привычек, развлечений, концертов, следует жертвовать деньги людям, терпящим нужду. Завершится у католиков Великий пост 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.

В православной традиции пост непрерывен и состоит из сорока дней и Страстной седмицы. Он начинается за 48 дней до Пасхи, после Прощеного воскресенья – в понедельник, который называют Чистым. Отсюда сходство с Пепельной средой. Рыбу можно есть в Благовещение и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. В Страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса Плащаницы. В 2020 году Великий пост у православных христиан завершается 19 апреля – именно в этот день мы будем праздновать Светлое Христово Воскресение.

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.02.2020 09:09
месный

Пусть попы лучше расскажут почему православную пасху никак нельзя праздновать раньше еврейского пьесаха?

26.02.2020 09:10
гость

Потому они като лики. Пишут под катом. Скрываются. Подпольщики.

26.02.2020 09:26
гость

На почве ревности их взгляды разошлись,
Но двери в целом им к друг другу не закрыты.
И вроде на прощанье обнялись,
И их сердца там вместе бьются где-то.

26.02.2020 09:37
гость

- Но главное их честь здесь не задета).
- Ну ясен пень, поправитель.

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