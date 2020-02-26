Зачем католики во время поста посыпают голову пеплом и рисуют на лбу кресты?

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Пепельной средой открывают Великий пост католики по всему миру. Этот день – День покаяния – традиционно отмечают за 46 календарных дней до Пасхи. Почему среду называют Пепельной, чем она похожа на Чистый понедельник и что делают католики в этот день – читайте на amic.ru.
Неизменным остается то, что ей всегда предшествует Марди Гра, или Жирный вторник. Этим днем завершаются карнавалы, шумные и сытные празднества и развлечения: в Жирный вторник есть нужно до отвала (как делают православные христиане на Масленицу). Но уже в среду мясо запрещается, а постную пищу можно есть досыта лишь один раз в день.
Священники в Пепельную среду совершают литургии в облачении фиолетового цвета (цвет, выражающий надежду и покаяние).
В церквях в этот день служат литургию Пепельной среды. По древнему обычаю на ней в обязательном порядке проводят обряд "возложения пепла на головы верующих". Ветви, которые сохранились от прошлого Пальмового (Вербного) воскресенья, накануне сжигают, а пепел освящают и окуривают ладаном перед первой мессой Пепельной среды.
Прихожанам священник посыпает головы пеплом или наносит на лоб крестное знамение. Монахам пепельный знак наносят на тонзуру (выстриженное или выбритое на голове католических монахов и священников место в знак принадлежности к Церкви), а монахиням священник чертит пеплом крест на лбу.
Пепел можно выносить из церкви и использовать дома. Так поступают, если близкий не смог принять участие в мессе. Тогда члены семьи посыпают ему пеплом голову дома, напоминая слова из Библии: "Покайтесь и веруйте в Евангелие".
Самый строгий пост приходится на Пепельную среду и Страстную пятницу (10 апреля в 2020 году). В эти дни едят постную пищу досыта, но только один раз. В остальные дни пост довольно мягкий. Все дело в том, что католическая церковь различает понятия "пост" и "воздержание от мяса". Воздержание от мясной пищи обязательно во все пятницы года, кроме больших праздников. В дни воздержания запрещено мясо, но допускаются молочные продукты и рыба.
Пост обязателен для верующих старше 18 лет и моложе 59 лет. Во время Великого поста принято воздерживаться от вредных привычек, развлечений, концертов, следует жертвовать деньги людям, терпящим нужду. Завершится у католиков Великий пост 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.
В православной традиции пост непрерывен и состоит из сорока дней и Страстной седмицы. Он начинается за 48 дней до Пасхи, после Прощеного воскресенья – в понедельник, который называют Чистым. Отсюда сходство с Пепельной средой. Рыбу можно есть в Благовещение и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. В Страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса Плащаницы. В 2020 году Великий пост у православных христиан завершается 19 апреля – именно в этот день мы будем праздновать Светлое Христово Воскресение.
Комментарии
Пусть попы лучше расскажут почему православную пасху никак нельзя праздновать раньше еврейского пьесаха?
Потому они като лики. Пишут под катом. Скрываются. Подпольщики.
На почве ревности их взгляды разошлись,
Но двери в целом им к друг другу не закрыты.
И вроде на прощанье обнялись,
И их сердца там вместе бьются где-то.
- Но главное их честь здесь не задета).
- Ну ясен пень, поправитель.