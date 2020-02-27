Когда у школьников начнутся весенние каникулы в 2020 году?

Уже через месяц школьники и их родители смогут отдохнуть от домашних заданий: в школах начнутся весенние каникулы. Рассказываем, когда это случится и сколько дней будут отдыхать дети.

1 С какого числа весенние каникулы у школьников? Согласно рекомендациям Министерства образования России, в 2020 году весенние каникулы в школах, в которых дети учатся по четвертям, начнутся 22 марта. Те, у кого учебная неделя длится пять дней, будут отдыхать уже в субботу, 21 марта. На перерыв от занятий детям отведена всего неделя. Закончатся каникулы в воскресенье, 29 марта. А 30-го нужно будет выйти на занятия.

2 Это касается всех школ? Нет. Указанные даты – это рекомендация министерства. Каждая школа вправе скорректировать дни каникул по своему усмотрению. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели. А продолжительность должна быть не меньше семи дней.

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