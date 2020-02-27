Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников

В Санкт-Петербурге начались судебные заседания по скандальному уголовному делу в отношении участников террористического анархистского сообщества "Сеть" (организация запрещена на территории РФ). На скамье подсудимых — 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлий Бояршинов. 26 февраля к зданию суда их пришли поддержать более полуторасотен человек. Между тем в интернете продолжают обсуждать спорный материал "Медузы", посвященный уже осужденным по так называемому "Делу Сети" в городе Пенза. По мнению сочувствующих фигурантам "дела Сети" эта публикация значительно ухудшила их положение. Журналисты же говорят, что не могли поступить иначе. Рассказываем, что это за "дело Сети", почему у обвиняемых столько сочувствующих и что написала "Медуза".

1 "Дело Сети". Что вообще это такое? Так журналисты назвали громкое уголовное дело, возбужденное в октябре 2017 года в отношении группы молодых людей, которых обвинили в создании террористической организации "Сеть" (запрещена в России) и подготовке государственного переворота. Под обвинение попали 11 жителей Пензы и Москвы.



По данным ФСБ, обвиняемые приобретали огнестрельное оружие и ходили тренироваться в лес рядом с Пензой.

10 февраля 2020 года суд вынес приговор семерым жителям Пензы, которые по мнению ФСБ, входили в "Сеть". На скамье подсудимых оказались: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Суд приговорил их к реальным срокам заключения свободы от 6 до 18 лет в колонии строгого режима.



Молодых людей обвинили по разным статьям Уголовного кодекса:

• организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК),

• участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК),

• незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК),

• незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК),

• покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30),

• покушение на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).



Обвиняемые своей вины не признали. Они утверждают, что никакой террористической организации не было. А в лес ходили играть в страйкбол.



В Санкт-Петербурге сейчас проходят суды в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. По мнению следствия, эти молодые люди также являлись членами "Сети".

2 Почему в обществе столько возмущений по этому делу?



"Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной", — так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание Большинство фигурантов дела (как в Пензе, так и в Санкт-Петербурге) заявили, что их пытали и таким образом выбили признательные показания. Обвиняемые говорили о психологическом давлении, пытках током, избиениях и подброшенном оружии. Их рассказы очень подробны и впечатляющи."Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной", — так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание публиковало издание "Медиазона". Пчелинцев заявил, что во время пыток электротоком от "динамо-машины" один из сотрудников в маске заставлял его повторять за собой: "Ты лидер" — "Да, я лидер", "Вы собирались устраивать террористические акты" — "Да, мы собирались устраивать террористические акты".



Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на телах обвиняемых многочисленные гематомы и травмы. У некоторых — переломы. Однако проверки, которые прошли после слов обвиняемых, были очень формальными.



Кроме того адвокаты подсудимых и ряд независимых экспертов указывают на не стыковки в обвинении и то, что на суде не было предъявлено серьезных доказательств этого обвинения. Поэтому во многих городах прошли акции протеста, на которых протестующие требовали проверить информацию о пытках, наказать виновных и прекратить произвол силовиков.

3 О каких нестыковках идет речь?



Так, издание



В суде было обнаружено, что жёсткий диск изъятого компьютера Сагынбаева повреждён так, что открыть его не получилось. Хотя ранее был исправен. На компьютере Шакурского файл с уставом "Сети" появился после того, как того поместили поместили в СИЗО. Адвокаты утверждают, что в компьютер Шакурского несколько раз вносились изменения: 18 октября 2017 года и 20 февраля 2018 года. Появлялись новые файлы, которых не было до задержания, а файлы, указанные в первом протоколе осмотра, пропали. Адвкаты СМИ, освещавшие судебные процессы по делу "Сети", пишут о путанице с датами, размытых формулировках, а адвокаты заявляют, что на изъятых компьютерах их подопечных появляются файлы, которых ранее не было.Так, издание baza пишет, что изначально в деле указывалось, что "Сеть" организовал Дмитрий Пчелинцев в 2013 году. Когда Пчелинцев рассказал, что в 2013-м был в армии, дату исправили на "не позднее 2015 года". И якобы именно в этот все фигуранты дела вступили в организацию. Но в это время в армии находился другой обвиняемый — Максим Иванкин. Более того — на тот момент он не был знаком с Пчелинцевым.В суде было обнаружено, что жёсткий диск изъятого компьютера Сагынбаева повреждён так, что открыть его не получилось. Хотя ранее был исправен. На компьютере Шакурского файл с уставом "Сети" появился после того, как того поместили поместили в СИЗО. Адвокаты утверждают, что в компьютер Шакурского несколько раз вносились изменения: 18 октября 2017 года и 20 февраля 2018 года. Появлялись новые файлы, которых не было до задержания, а файлы, указанные в первом протоколе осмотра, пропали.

4 А что такого особенного написала "Медуза" про участников "дела Сети"? 23 февраля издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится о том, что участники сообщества "Сеть" могут быть замешаны в наркоторговле и двойном убийстве своих знакомых, которые им помогали. Тело одного из них — Артема Дорофеева — со следами насильственной смерти уже обнаружено. Его девушку, которая Катю Левченко найти до сих пор не могут. Публикация "Медузы" основана на рассказе одного из участников сообщества Алексея Полтавец, который бежал за границу Он также заявил, что никакого отношения к терроризму или попыткам свержения власти его бывшие коллеги не имеют.



Издание отмечает, что ФСБ было известно о найденном теле Дорофеева и пропавшей девушке, но они не стали это указывать, так как в этом случае дело пришлось бы передавать в СК, чего в ФСБ явно не желала делать.

5 Почему такой спор вызвал этот материал? Потому что публикация основана на рассказе одного из участников сообщества, у которого был личный конфликт с некоторыми из бывших коллег. Мнение второй стороны — ни обвиняемых, ни их адвокатов приведено не было. Кроме того очень многие защитники фигурантов "дела Сети", в том числе и журналисты других редакций, уверены, что публикация "Медузы" снизит градус общественного интереса к этому делу. Мол, люди сочтут, что даже если фигуранты и не виноваты в терроризме, но виноваты в торговле наркотиками и убийстве, их не стоит и защищать. И, действительно, такие опасения вполне обоснованы.



Журналисты же говорят, что не имели права молчать о преступлении, которое никто не расследовал.