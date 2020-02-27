Четверг, 27 Февраль, 09:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,52
€ 71,24
-5°
Обь
6см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников

, ИА "Амител"
Интернет кипит от споров, а во многих городах страны проходят акции в поддержку фигурантов дела "Сети"
Ислюстрация:pixabay.com

Ислюстрация:pixabay.com


В Санкт-Петербурге начались судебные заседания по скандальному уголовному делу в отношении участников террористического анархистского сообщества "Сеть" (организация запрещена на территории РФ). На скамье подсудимых  — 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлий Бояршинов. 26 февраля к зданию суда их пришли поддержать более полуторасотен человек. Между тем в интернете продолжают обсуждать спорный материал "Медузы", посвященный уже осужденным по так называемому "Делу Сети" в городе Пенза. По мнению сочувствующих фигурантам "дела Сети" эта публикация значительно ухудшила их положение. Журналисты же говорят, что не могли поступить иначе. Рассказываем, что это за "дело Сети", почему у обвиняемых столько сочувствующих и что написала "Медуза".

1
"Дело Сети". Что вообще это такое?
Так журналисты назвали громкое уголовное дело, возбужденное в октябре 2017 года в отношении группы молодых людей, которых обвинили в создании террористической организации "Сеть" (запрещена в России) и подготовке государственного переворота. Под обвинение попали 11 жителей Пензы и Москвы.

По данным ФСБ, обвиняемые приобретали огнестрельное оружие и ходили тренироваться в лес рядом с Пензой.
10 февраля 2020 года суд вынес приговор семерым жителям Пензы, которые по мнению ФСБ, входили в "Сеть". На скамье подсудимых оказались: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Суд приговорил их к реальным срокам заключения свободы от 6 до 18 лет в колонии строгого режима.

Молодых людей обвинили по разным статьям Уголовного кодекса:
• организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК),
• участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК),
• незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК),
• незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК),
• покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30),
• покушение на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

Обвиняемые своей вины не признали. Они утверждают, что никакой террористической организации не было. А в лес  ходили играть в страйкбол. 

В Санкт-Петербурге сейчас проходят суды в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. По мнению следствия, эти молодые люди также являлись членами "Сети".
2
Почему в обществе столько возмущений по этому делу?
Большинство фигурантов дела (как в Пензе, так и в Санкт-Петербурге) заявили, что их пытали и таким образом выбили признательные показания. Обвиняемые говорили о психологическом давлении, пытках током, избиениях и подброшенном оружии. Их рассказы очень подробны и впечатляющи.

"Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной", — так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание публиковало издание "Медиазона".

Пчелинцев заявил, что во время пыток электротоком от "динамо-машины" один из сотрудников в маске заставлял его повторять за собой: "Ты лидер" — "Да, я лидер", "Вы собирались устраивать террористические акты" — "Да, мы собирались устраивать террористические акты".

Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на телах обвиняемых многочисленные гематомы и травмы. У некоторых — переломы. Однако проверки, которые прошли после слов обвиняемых, были очень формальными.

Кроме того адвокаты подсудимых и ряд независимых экспертов указывают на не стыковки в обвинении и то, что на суде не было  предъявлено серьезных доказательств этого обвинения. Поэтому во многих городах прошли акции протеста, на которых протестующие требовали проверить информацию о пытках, наказать виновных и прекратить произвол силовиков.

3
О каких нестыковках идет речь?
Адвкаты СМИ, освещавшие судебные процессы по делу "Сети", пишут о путанице с датами, размытых формулировках, а адвокаты заявляют, что на изъятых компьютерах их подопечных появляются файлы, которых ранее не было. 

Так, издание baza пишет, что изначально в деле указывалось, что "Сеть" организовал Дмитрий Пчелинцев в 2013 году. Когда Пчелинцев рассказал, что в 2013-м был в армии, дату исправили на "не позднее 2015 года". И якобы именно в этот все фигуранты дела вступили в организацию. Но в это время в армии находился другой обвиняемый — Максим Иванкин. Более того — на тот момент он не был знаком с Пчелинцевым.

В суде было обнаружено, что жёсткий диск изъятого компьютера Сагынбаева повреждён так, что открыть его не получилось. Хотя ранее был исправен. На компьютере Шакурского файл с уставом "Сети" появился после того, как того поместили поместили в СИЗО. Адвокаты утверждают, что в компьютер Шакурского несколько раз вносились изменения: 18 октября 2017 года и 20 февраля 2018 года. Появлялись новые файлы, которых не было до задержания, а файлы, указанные в первом протоколе осмотра, пропали.
4
А что такого особенного написала "Медуза" про участников "дела Сети"?
23 февраля издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится о том, что участники сообщества "Сеть" могут быть замешаны в наркоторговле и двойном убийстве своих знакомых, которые им помогали. Тело одного из них  — Артема Дорофеева — со следами насильственной смерти уже обнаружено. Его девушку, которая Катю Левченко найти до сих пор не могут. Публикация "Медузы" основана на рассказе одного из участников сообщества Алексея Полтавец, который бежал за границу  Он также заявил, что никакого отношения к терроризму или попыткам свержения власти его бывшие коллеги не имеют.

Издание отмечает, что ФСБ было известно о найденном теле Дорофеева и пропавшей девушке, но они не стали это указывать, так как в этом случае дело пришлось бы передавать в СК, чего в ФСБ явно не желала делать. 
5
Почему такой спор вызвал этот материал?
Потому что публикация основана на рассказе одного из участников сообщества, у которого был личный конфликт с некоторыми из бывших коллег. Мнение второй стороны — ни обвиняемых, ни их адвокатов  приведено не было. Кроме того очень многие защитники фигурантов "дела Сети", в том числе и журналисты других редакций, уверены, что публикация "Медузы" снизит градус общественного интереса к этому делу. Мол, люди сочтут, что даже если фигуранты и не виноваты в терроризме, но виноваты в торговле наркотиками  и убийстве, их не стоит и защищать. И, действительно, такие опасения вполне обоснованы.

Журналисты же говорят, что не имели права молчать о преступлении, которое никто не расследовал.
6
Что про убийство говорят сами обвиняемые и их адвокаты?
Обвиняемые ничего не говорят. А вот их адвокаты отрицают возможную причастность своих подзащитных к убийству. "Коммерсант" приводит мнение адвоката Пчелинцева Оксаны Маркеевой. По ее словам, если бы убийство имело место, то ко всем прочим обвинениям  фигурантов дела добавилась бы еще одна статья. А сами обвиняемые  уже давно бы сознались в убийстве. "Уверена в этом, учитывая, что они сознались под пытками в том, чего не было. Объективно, если бы у следствия был хотя бы малейший намек на то, что ребята каким-то образом причастны, правоохранители бы за это зацепились и не отпустили бы, — сказала она.— СК проводил проверку, ребят опрашивали, брали даже образцы биоматериала. И если бы был хоть намек, была бы еще одна статья".Также считает и адвокат Ильи Шакурского Сергей Моргунов: "При наличии хоть какой-то информации следствие не могло оставить ее без внимания. Нужно проверять, откуда эти материалы…".Защитники также заявили, что намерены выступить с коллективным заявлением по поводу публикации "Медузы".

А вот родители Дорофеева и Левченко 26 февраля обратились в прокуратуру с просьбой расследовать причастность участников "дела Сети" к убийству их детей.

Комментарии

27.02.2020 08:56
месный

Ктотто очень хочет опрадвать свою нужность, получить очередные звёздочки и премии походу.
Если дела нет - то его нада придумать, так?

27.02.2020 09:01
- гость -

Бесы.

27.02.2020 09:03
- гость -

Контора пытки не отрицает, суда независимого в стране нет, террористическая деятельность не доказана, поэтому решили дискредитировать парней заказной статьей об убийстве. Но сидеть до 18 (!!!) лет будут парни, а фабриканты получат звания и награды...
Когда этих будут судить, как в свое время сталинских палачей, население будет стенать - мы ничего об этом не знали...

27.02.2020 09:03
- гость -

Конечно,месный.Оно завсегда придумывается,если дела нет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:04
"КняZz" в Барнауле: выиграй билеты на юбилейный концерт к 30-летию "Короля и Шута" 0
08:48
Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников 4
08:36
Быстрее, выше, дороже. На месте лыжной базы в Барнауле постоят многоквартирный дом 0
08:23
Молоко способно вызвать рак у женщин 0
08:04
От Барнаула до Сросток: Чуйский тракт наконец станет четырехполосным к 2028 году 12
07:50
Сибиряк собирается доказать теорему Ферма в суде 2
07:37
Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть 1
07:22
Мечта мужика. Жилой гараж с причалом продают в Барнауле 4
07:03
Семья или карьера? Фонд "Облака" проведет психологический тренинг для женщин 1
06:45
В Алтайском крае начнут штрафовать за сосульки на административных зданиях и ТЦ 0
06:25
Черные дни Украины: фотопроект российского журналиста о войне в Донбассе 2
06:13
50 сценариев паводка. На Алтай прилетят беспилотники и дамбы для борьбы со стихией 8
06:03
27 февраля в Алтайском крае потеплеет до +9°С 0
23:47
Землетрясение произошло в 200 км от Барнаула 2
23:34
В Алтайском крае запретят строить высотки рядом с памятниками культурного наследия 1
22:59
"Уральские авиалинии" заплатят двоим петербуржцам за отмененный рейс в Барнаул 1
22:39
На Алтае обнаружили вредителя в нидерландских хризантемах 0
21:54
Барнаульская пенсионерка отсудила 350 тысяч рублей за падение на тротуаре 0
21:19
Мария Шарапова завершила карьеру 0
20:46
Правительство РФ расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей 2
20:19
Барнаулец убил знакомую и закопал ее в погребе 0
19:53
Барнаульский доктор стал лучшим детским врачом России 5
19:24
Почти полмиллиона человек получили российское гражданство в 2019 году 2
18:42
Российский школьник напал на учительницу с кухонным ножом 5
18:04
Барнаульцы пожаловались на проблемный автобусный маршрут 14
18:00
Счет на миллисекунды: абоненты "МегаФона" получат более быстрый интернет 0
17:45
Алтайского подростка не могут найти уже четвертые сутки 0
17:32
"Стрижи" прилетят на день рождения Барнаула 3
17:17
Названы новые детали гибели Виктора Цоя 7
17:05
Алтайский край вошел в число лидеров по региональному протекционизму 1
16:39
Исключенный из партии алтайский политик выиграл суд у КПРФ 0
16:28
Ургант высмеял предложение Онищенко о запрете татуировок 25
16:15
Каскадеры и катание на печи. Что интересного будет на "Сибирской Масленице – 2020" 3
16:04
Алтайский край отказывается от потребительских кредитов в пользу микрозаймов 2
15:54
Стало известно, когда в Алтайском крае состоится "Ночь музеев" 1
15:41
Красноярского чиновника отправили под домашний арест из-за дела о бездомных собаках 10
15:30
Новую Общественную палату выберут в Алтайском крае по старым правилам 1
15:17
Задержаны подростки, которые планировали массовое убийство в школе Саратова. Видео 12
15:03
Пропавших в Алтайском крае рыбаков ищут с помощью эхолота 7
14:53
Более половины россиян боятся коронавируса 8
14:42
Владислав Сурков рассказал, почему ушел из Кремля 11
14:29
Власти ничего не знают о проведении фестиваля "Хан Алтай" 1
14:15
Главу одного из районов Алтайского края наказали за незаконное введение режима ЧС 4
14:03
Паллиативную помощь в Алтайском крае будут оказывать частные медорганизации 2
13:52
Весь конфискованный алкоголь в России будут уничтожать 11
13:44
Сибирь признали наиболее пострадавшей от природных катаклизмов 4
13:32
Дело о поддельном дипломе бывшего главы Бийского района рассмотрят в суде 5
13:20
За 25 лет такого не видел: погодные аномалии грозят краю серьезными затоплениями 8
13:08
Россияне назвали причину отказа от работы, на которую их готовы взять 3
12:48
Яркое прощание с мясными удовольствиями. Фотографии бразильского карнавала 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.