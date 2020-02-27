Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников

В Санкт-Петербурге начались судебные заседания по скандальному уголовному делу в отношении участников террористического анархистского сообщества "Сеть" (организация запрещена на территории РФ). На скамье подсудимых — 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлий Бояршинов. 26 февраля к зданию суда их пришли поддержать более полуторасотен человек. Между тем в интернете продолжают обсуждать спорный материал "Медузы", посвященный уже осужденным по так называемому "Делу Сети" в городе Пенза. По мнению сочувствующих фигурантам "дела Сети" эта публикация значительно ухудшила их положение. Журналисты же говорят, что не могли поступить иначе. Рассказываем, что это за "дело Сети", почему у обвиняемых столько сочувствующих и что написала "Медуза".
По данным ФСБ, обвиняемые приобретали огнестрельное оружие и ходили тренироваться в лес рядом с Пензой.
10 февраля 2020 года суд вынес приговор семерым жителям Пензы, которые по мнению ФСБ, входили в "Сеть". На скамье подсудимых оказались: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Суд приговорил их к реальным срокам заключения свободы от 6 до 18 лет в колонии строгого режима.
Молодых людей обвинили по разным статьям Уголовного кодекса:
• организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК),
• участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК),
• незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК),
• незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК),
• покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30),
• покушение на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).
Обвиняемые своей вины не признали. Они утверждают, что никакой террористической организации не было. А в лес ходили играть в страйкбол.
В Санкт-Петербурге сейчас проходят суды в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. По мнению следствия, эти молодые люди также являлись членами "Сети".
"Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной", — так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание публиковало издание "Медиазона".
Пчелинцев заявил, что во время пыток электротоком от "динамо-машины" один из сотрудников в маске заставлял его повторять за собой: "Ты лидер" — "Да, я лидер", "Вы собирались устраивать террористические акты" — "Да, мы собирались устраивать террористические акты".
Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на телах обвиняемых многочисленные гематомы и травмы. У некоторых — переломы. Однако проверки, которые прошли после слов обвиняемых, были очень формальными.
Кроме того адвокаты подсудимых и ряд независимых экспертов указывают на не стыковки в обвинении и то, что на суде не было предъявлено серьезных доказательств этого обвинения. Поэтому во многих городах прошли акции протеста, на которых протестующие требовали проверить информацию о пытках, наказать виновных и прекратить произвол силовиков.
Так, издание baza пишет, что изначально в деле указывалось, что "Сеть" организовал Дмитрий Пчелинцев в 2013 году. Когда Пчелинцев рассказал, что в 2013-м был в армии, дату исправили на "не позднее 2015 года". И якобы именно в этот все фигуранты дела вступили в организацию. Но в это время в армии находился другой обвиняемый — Максим Иванкин. Более того — на тот момент он не был знаком с Пчелинцевым.
В суде было обнаружено, что жёсткий диск изъятого компьютера Сагынбаева повреждён так, что открыть его не получилось. Хотя ранее был исправен. На компьютере Шакурского файл с уставом "Сети" появился после того, как того поместили поместили в СИЗО. Адвокаты утверждают, что в компьютер Шакурского несколько раз вносились изменения: 18 октября 2017 года и 20 февраля 2018 года. Появлялись новые файлы, которых не было до задержания, а файлы, указанные в первом протоколе осмотра, пропали.
Издание отмечает, что ФСБ было известно о найденном теле Дорофеева и пропавшей девушке, но они не стали это указывать, так как в этом случае дело пришлось бы передавать в СК, чего в ФСБ явно не желала делать.
Журналисты же говорят, что не имели права молчать о преступлении, которое никто не расследовал.
А вот родители Дорофеева и Левченко 26 февраля обратились в прокуратуру с просьбой расследовать причастность участников "дела Сети" к убийству их детей.
Комментарии
Ктотто очень хочет опрадвать свою нужность, получить очередные звёздочки и премии походу.
Если дела нет - то его нада придумать, так?
Бесы.
Контора пытки не отрицает, суда независимого в стране нет, террористическая деятельность не доказана, поэтому решили дискредитировать парней заказной статьей об убийстве. Но сидеть до 18 (!!!) лет будут парни, а фабриканты получат звания и награды...
Когда этих будут судить, как в свое время сталинских палачей, население будет стенать - мы ничего об этом не знали...
Конечно,месный.Оно завсегда придумывается,если дела нет.