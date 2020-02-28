Метание метлы, полевая кухня, забег петухов. Как отпразднуют Масленицу в Барнауле?

Сжигание четырехметрового чучела, бои мешками, гадание Бабы Яги – каких только развлечений не запланировано на этот праздник. Провожать зиму начнут уже в субботу, 29 февраля. Где отпраздновать Масленицу в Барнауле и что необычного будет на этих площадках – читайте в материале amic.ru.
Когда: 1 марта с 11:00 до 14:00
Где: парк "Центральный"
В Центральном парке в субботу барнаульцев будут встречать блинами, горячим чаем, веселыми играми и затеями. Гости праздника смогут покататься на тазиках, попрыгать через канат-скакалку, принять участие в битве мешками и даже походить на ходулях.
В парке пройдет выставка казачьего оружия, а казаки продемонстрируют свои таланты. Также будут работать аттракционы и игровые площадки.
В полдень здесь развернется полевая кухня (ее специально привезут из военной части) – горожан будут кормить перловой кашей с тушенкой. На главной сцене выступит молодежный хор русской песни "Сибиряночка" и студия народного творчества "Отрада".
А еще в парке выберут лучшее масленичное чучело (ну куда же без него!). Заявки от участников будут принимать с 9 до 11 часов. Чучело-победитель будет украшать парк целый год – до следующей Масленицы, рассказали amic.ru организаторы праздника. А работы других участников (конечно, с их согласия) сожгут на костре в 14:00.
Когда: 1 марта с 12:00 до 15:00
Где: Парк спорта Алексея Смертина
Здесь, по уверению организаторов, пройдет "самая русская Масленица". Барнаульцы смогут покататься на санках, хаски или на пони, спеть частушки, поучаствовать в метании валенок, перетягивании каната и народных играх.
Гости смогут потягать деревянные гантели и сыграть в большие шашки. Самые ловкие могут попытаться забраться на масленичный столб. Кстати, за участие в состязании на ловкость, силу и смекалку гости праздника получат подарки.
А на главной сцене в это время выступят ансамбли народной песни и вокально-хореографические коллективы города. Завершится праздник тоже традиционно – сжиганием чучела Масленицы.
Когда: 1 марта с 12:00
Где: парк "Лесная сказка"
В "Лесной сказке" на Масленицу будет работать сразу 10 игровых площадок. Гостей ждет концертная программа, шашлыки и блины, игры, конкурсы и подарки. А также соревнования по перетягиванию каната, бой подушками и проверка на ловкость. Силачи попробуют себя в состязаниях по армрестлингу и в парных шуточных боях. Здесь же будет работать выставка-ярмарка изделий народного творчества. А в конце праздника сожгут четырехметровое чучело Масленицы.
Когда: 1 марта с 13:00 до 15:00
Где: парк "Арлекино"
Танцы и народные игры ждут барнаульцев в парке "Арлекино". Также можно будет метнуть метлу, сфотографироваться с нарядными ходулистами и бесплатно прокатиться на колесе обозрения. Ну а если хотите узнать будущее – обращайтесь к Яге, она погадает.
Веселый праздник закончится сожжением высокого чучела. Правда, пока неизвестно, какой высоты оно будет. По словам организаторов, его еще не доделали. В прошлом году здесь сожгли семиметровый символ Масленицы, рассказали amic.ru организаторы праздника.
Когда: 1 марта с 13:00
Где: туристический центр "Горная аптека"
Русские народные игры, песни, хороводы и масленичные забавы, блины и горячий сбитень каждому гостю, рисунки на снегу, традиционный обряд сжигания чучела – это еще не вся развлекательная программа дня "Горной аптеки". Кроме этого здесь можно будет принять участие во вкусном конкурсе "Да здравствуют блины!" и получить за это ценный подарок. Для этого нужно испечь дома блины и принести их собой. Жюри оценит их в номинациях "Самый тонкий блин", "Самая оригинальная начинка" и "Блинная композиция". Стоимость билета: 150 рублей – детский, 200 рублей – взрослый.
Когда: 29 февраля с 12:00 до 15:00
Где: на парковке около здания по ул. Взлетной, 2К
Барнаульцам предлагают проверить силушку богатырскую в состязаниях и попытаться залезть на масленичный столб, поучаствовать в экстремальной народной забаве "Царь горы". Также можно будет сделать на память снимок в фотозоне с животными, поучаствовать в играх и конкурсах на ценные призы, посмотреть на забег петухов. И в конце праздника здесь тоже торжественно сожгут чучело.
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