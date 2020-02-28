Метание метлы, полевая кухня, забег петухов. Как отпразднуют Масленицу в Барнауле?

Полевая кухня и конкурс чучел

Когда: 1 марта с 11:00 до 14:00

Где: парк "Центральный"

В Центральном парке в субботу барнаульцев будут встречать блинами, горячим чаем, веселыми играми и затеями. Гости праздника смогут покататься на тазиках, попрыгать через канат-скакалку, принять участие в битве мешками и даже походить на ходулях.

В парке пройдет выставка казачьего оружия, а казаки продемонстрируют свои таланты. Также будут работать аттракционы и игровые площадки.

В полдень здесь развернется полевая кухня (ее специально привезут из военной части) – горожан будут кормить перловой кашей с тушенкой. На главной сцене выступит молодежный хор русской песни "Сибиряночка" и студия народного творчества "Отрада".

А еще в парке выберут лучшее масленичное чучело (ну куда же без него!). Заявки от участников будут принимать с 9 до 11 часов. Чучело-победитель будет украшать парк целый год – до следующей Масленицы, рассказали amic.ru организаторы праздника. А работы других участников (конечно, с их согласия) сожгут на костре в 14:00.