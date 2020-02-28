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Успех для Близнецов и нервы для Стрельцов: гороскоп на март 2020 года

, ИА "Амител"
Что нас ждет, когда закончится ретроградный Меркурий?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Кажется, зиму (по крайней мере, календарную) мы пережили. Весна – самое время ставить новые цели и добиваться их. А совсем скоро, наконец, и ретроградный Меркурий закончится, будь он неладен. Если веры в себя вам недостаточно, то всегда можно заглянуть в гороскоп и узнать, что сулят звезды. Специально для вас мы выяснили, что ждет знаки зодиака в марте. Кстати, если вы не верите в гороскопы, не спешите уходить: сначала поделитесь ссылкой с теми, кто верит.

1
Овен

Для Овнов март – отличное время, чтобы творить, продуктивно работать и добиваться своих целей. Месяц будет спокойным и стабильным. Это затишье позволит вам осознать мелочность и несерьезность проблем прошлого. А прилив сил в начале месяца поможет реализовать свои давние планы. Тем более что вокруг так много возможностей. Главное – не упустить их.

В конце марта у Овнов появится больше свободного времени. А потому представители этого знака могут смело планировать поездки: они пройдут очень удачно.

2
Телец

У Тельцов первый месяц весны будет богатым на события. В начале марта вы почувствуете прилив энергии, а потому сможете успешно и плодотворно работать. Но пусть это чувство вас не обманывает – силы могут быстро иссякнуть. Чтобы не "перегореть", вам не следует забывать об отдыхе.

Во второй половине месяца у Тельцов появятся возможности улучшить свое финансовое положение. Не бойтесь искать дополнительные источники заработка и реализовывать новые проекты.

3
Близнецы

Кажется, Близнецы будут одними из самых успешных знаков в марте. Звезды сулят вам легкое преодоление проблем, а также множество перспективных идей. Рабочие задачи будут решаться настолько эффективно, что появится время для личной жизни. Семейные представители этого знака смогут больше времени провести с родными. А те, кто еще в поиске, будут приятно удивлены: возможно, в числе поклонников окажется подходящий человек.

Конец марта будет насыщен важными событиями в работе. Но пугаться не стоит: для вас они обернутся большими возможностями, если верно расставить приоритеты. Главное – правильно распределить силы и избегать конфликтов с коллегами. Именно в спокойствии кроется секрет вашего будущего успеха.

4
Рак

Для Раков нынешняя весна станет во многом определяющим и переломным периодом. От вас потребуется стойкость и характер. Причем как в работе, так и в личной жизни. Если вы с честью перенесете выпавшие на вашу долю трудности, то в будущем это обернется большим успехом. Главное – поберечь нервы в конфликтах, которые возможны в делах и финансовых вопросах.

Во второй половине месяца ваша работоспособность заметно снизится, появится желание побездельничать. Лучше не поддаваться на такие соблазны, ведь долгосрочный успех куда важнее минутного отдыха.

5
Лев

Успех или провал ждет Львов в марте? Зависит только от самих представителей этого знака. В первую неделю вы почувствуете в себе амбиции, для того чтобы наконец реализовать задумки. Только вот неуверенность может стать серьезной проблемой. Если вам удастся справиться с застенчивостью, то можно рассчитывать и на повышение, и на прибавку к зарплате.

Кстати, то же самое ждет Львов и в личной жизни. Если вы переборете себя и сделаете первый шаг, то сможете встретить своего человека. В конце месяца к вам придет вдохновение. Направьте его в нужное русло, и новые проекты точно будут удачными.

6
Дева

Личная жизнь одиноких Дев вряд ли в марте существенно изменится. Это не самое лучше время для новых знакомств. Лучше уделить внимание тем людям, которые уже рядом с вами. Они будут нуждаться в вашей поддержке. Пополнения кошелька не предвидится, но и существенных трат – тоже.

А вот в профессиональной деятельности вас однозначно ждут хорошие дни. Март обещает вам силы для плодотворной работы, а также вознаграждение за труды. Если вы поборете лень, то вполне сможете рассчитывать на повышение.

7
Весы

От Весов март потребует большого количества сил и и выдержки. Чтобы наконец избавиться от накопившихся проблем, вам придется сменить круг общения. С теми людьми, которые тянут вас вниз, лучше расстаться. Тем более что во второй половине месяца вас ждут новые встречи и знакомства.

У вас будет достаточно энергии и тонуса, чтобы без труда преодолевать любые сложности на работе. Главное, чтобы от этой обманчивой легкости у вас не закружилась голова. Например, в финансовые истории лучше не ввязываться: первый месяц весны не обещает вам обогащения. А риск потерять крупную сумму очень велик, если вы подойдете к вопросу без должной ответственности.

8
Скорпион

Для Скорпионов март станет самым удачным временем, чтобы завершить старые дела и начать новые. Не бойтесь, если проекты покажутся необычными или выйдут за рамки привычной сферы. Новый опыт в будущем позволит достичь еще больших вершин.

Кстати, то же самое касается и вопросов любви. Если вы одиноки, то в марте у вас появится сразу несколько возможностей это исправить. Для тех, кто уже нашел свою половинку, звезды предоставят шанс перейти на следующий этап. В конце концов, свадьба весной – это прекрасно.

9
Стрелец

А вот Стрельцов в марте ждут неудачи. Правда, в основном это будут мелкие трудности. Главное – не преувеличивать масштабы проблем и воспринимать все с улыбкой. Тогда непростой период плавно перетечет в спокойствие и гармонию, которые вам обещает вторая половина месяца.

В конце концов, все эти неурядицы будут держать вас в тонусе, а потому с рабочими задачами вы будете справляться на раз. Ну а успех и удача придут чуть позже. Что ж, не всем же в марте быть успешными.

10
Козерог

Работа, работа и еще раз работа: в марте у Козерогов будет так много деловых задач, что вы рискуете в них раствориться. Каждое дело будет требовать от вас огромных затрат сил. Но и результат это принесет достойный: карьерный успех и финансовую выгоду.

Только вот с головой окунаться в работу и забывать о себе – не лучший вариант. Это может обернуться для Козерогов выгоранием и чувством опустошения. Вовремя скажите себе "нет", возьмите небольшой перерыв и уделите внимание родным. Правильный баланс между работой и личной жизнью поможет вам весной добиться невероятных успехов.

11
Водолей

Что может испортить Водолеям первый месяц весны? Конечно, только сами Водолеи. Больших и головокружительных успехов звезды вам не обещают. Но обманчивое чувство всемогущества и амбиции могут сыграть с представителями знака злую шутку. Новые проекты и знакомства, резкие смены деятельности грозят принести вам лишь разочарования.

Поэтому лучше уж Водолеям сосредоточиться на работе и близких. Если самому не искать приключений, то март будет стабильным и гармоничным.

12
Рыбы

В марте Рыб ждут большие перемены, новые люди, эмоции и впечатления. У представителей знака появится столько проектов и возможностей, что может закружиться голова. И уж точно не стоит хвататься за все и сразу. Правильно расставьте приоритеты, а уже затем принимайтесь за реализацию идей. В противном случае вместо успеха вас ждет много незаконченных дел.

А вот счастья в личной жизни у Рыб не предвидится. По крайней мере, в марте. Нехватка свободного времени не позволит вам общаться с близкими и заводить новые знакомства. Но совсем уж забывать о себе не стоит: выделяйте время хотя бы для отдыха.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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