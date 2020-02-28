Успех для Близнецов и нервы для Стрельцов: гороскоп на март 2020 года

Овен

Для Овнов март – отличное время, чтобы творить, продуктивно работать и добиваться своих целей. Месяц будет спокойным и стабильным. Это затишье позволит вам осознать мелочность и несерьезность проблем прошлого. А прилив сил в начале месяца поможет реализовать свои давние планы. Тем более что вокруг так много возможностей. Главное – не упустить их.

В конце марта у Овнов появится больше свободного времени. А потому представители этого знака могут смело планировать поездки: они пройдут очень удачно.