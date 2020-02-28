Успех для Близнецов и нервы для Стрельцов: гороскоп на март 2020 года

Кажется, зиму (по крайней мере, календарную) мы пережили. Весна – самое время ставить новые цели и добиваться их. А совсем скоро, наконец, и ретроградный Меркурий закончится, будь он неладен. Если веры в себя вам недостаточно, то всегда можно заглянуть в гороскоп и узнать, что сулят звезды. Специально для вас мы выяснили, что ждет знаки зодиака в марте. Кстати, если вы не верите в гороскопы, не спешите уходить: сначала поделитесь ссылкой с теми, кто верит.
Для Овнов март – отличное время, чтобы творить, продуктивно работать и добиваться своих целей. Месяц будет спокойным и стабильным. Это затишье позволит вам осознать мелочность и несерьезность проблем прошлого. А прилив сил в начале месяца поможет реализовать свои давние планы. Тем более что вокруг так много возможностей. Главное – не упустить их.
В конце марта у Овнов появится больше свободного времени. А потому представители этого знака могут смело планировать поездки: они пройдут очень удачно.
У Тельцов первый месяц весны будет богатым на события. В начале марта вы почувствуете прилив энергии, а потому сможете успешно и плодотворно работать. Но пусть это чувство вас не обманывает – силы могут быстро иссякнуть. Чтобы не "перегореть", вам не следует забывать об отдыхе.
Во второй половине месяца у Тельцов появятся возможности улучшить свое финансовое положение. Не бойтесь искать дополнительные источники заработка и реализовывать новые проекты.
Кажется, Близнецы будут одними из самых успешных знаков в марте. Звезды сулят вам легкое преодоление проблем, а также множество перспективных идей. Рабочие задачи будут решаться настолько эффективно, что появится время для личной жизни. Семейные представители этого знака смогут больше времени провести с родными. А те, кто еще в поиске, будут приятно удивлены: возможно, в числе поклонников окажется подходящий человек.
Конец марта будет насыщен важными событиями в работе. Но пугаться не стоит: для вас они обернутся большими возможностями, если верно расставить приоритеты. Главное – правильно распределить силы и избегать конфликтов с коллегами. Именно в спокойствии кроется секрет вашего будущего успеха.
Для Раков нынешняя весна станет во многом определяющим и переломным периодом. От вас потребуется стойкость и характер. Причем как в работе, так и в личной жизни. Если вы с честью перенесете выпавшие на вашу долю трудности, то в будущем это обернется большим успехом. Главное – поберечь нервы в конфликтах, которые возможны в делах и финансовых вопросах.
Во второй половине месяца ваша работоспособность заметно снизится, появится желание побездельничать. Лучше не поддаваться на такие соблазны, ведь долгосрочный успех куда важнее минутного отдыха.
Успех или провал ждет Львов в марте? Зависит только от самих представителей этого знака. В первую неделю вы почувствуете в себе амбиции, для того чтобы наконец реализовать задумки. Только вот неуверенность может стать серьезной проблемой. Если вам удастся справиться с застенчивостью, то можно рассчитывать и на повышение, и на прибавку к зарплате.
Кстати, то же самое ждет Львов и в личной жизни. Если вы переборете себя и сделаете первый шаг, то сможете встретить своего человека. В конце месяца к вам придет вдохновение. Направьте его в нужное русло, и новые проекты точно будут удачными.
Личная жизнь одиноких Дев вряд ли в марте существенно изменится. Это не самое лучше время для новых знакомств. Лучше уделить внимание тем людям, которые уже рядом с вами. Они будут нуждаться в вашей поддержке. Пополнения кошелька не предвидится, но и существенных трат – тоже.
А вот в профессиональной деятельности вас однозначно ждут хорошие дни. Март обещает вам силы для плодотворной работы, а также вознаграждение за труды. Если вы поборете лень, то вполне сможете рассчитывать на повышение.
От Весов март потребует большого количества сил и и выдержки. Чтобы наконец избавиться от накопившихся проблем, вам придется сменить круг общения. С теми людьми, которые тянут вас вниз, лучше расстаться. Тем более что во второй половине месяца вас ждут новые встречи и знакомства.
У вас будет достаточно энергии и тонуса, чтобы без труда преодолевать любые сложности на работе. Главное, чтобы от этой обманчивой легкости у вас не закружилась голова. Например, в финансовые истории лучше не ввязываться: первый месяц весны не обещает вам обогащения. А риск потерять крупную сумму очень велик, если вы подойдете к вопросу без должной ответственности.
Для Скорпионов март станет самым удачным временем, чтобы завершить старые дела и начать новые. Не бойтесь, если проекты покажутся необычными или выйдут за рамки привычной сферы. Новый опыт в будущем позволит достичь еще больших вершин.
Кстати, то же самое касается и вопросов любви. Если вы одиноки, то в марте у вас появится сразу несколько возможностей это исправить. Для тех, кто уже нашел свою половинку, звезды предоставят шанс перейти на следующий этап. В конце концов, свадьба весной – это прекрасно.
А вот Стрельцов в марте ждут неудачи. Правда, в основном это будут мелкие трудности. Главное – не преувеличивать масштабы проблем и воспринимать все с улыбкой. Тогда непростой период плавно перетечет в спокойствие и гармонию, которые вам обещает вторая половина месяца.
В конце концов, все эти неурядицы будут держать вас в тонусе, а потому с рабочими задачами вы будете справляться на раз. Ну а успех и удача придут чуть позже. Что ж, не всем же в марте быть успешными.
Работа, работа и еще раз работа: в марте у Козерогов будет так много деловых задач, что вы рискуете в них раствориться. Каждое дело будет требовать от вас огромных затрат сил. Но и результат это принесет достойный: карьерный успех и финансовую выгоду.
Только вот с головой окунаться в работу и забывать о себе – не лучший вариант. Это может обернуться для Козерогов выгоранием и чувством опустошения. Вовремя скажите себе "нет", возьмите небольшой перерыв и уделите внимание родным. Правильный баланс между работой и личной жизнью поможет вам весной добиться невероятных успехов.
Что может испортить Водолеям первый месяц весны? Конечно, только сами Водолеи. Больших и головокружительных успехов звезды вам не обещают. Но обманчивое чувство всемогущества и амбиции могут сыграть с представителями знака злую шутку. Новые проекты и знакомства, резкие смены деятельности грозят принести вам лишь разочарования.
Поэтому лучше уж Водолеям сосредоточиться на работе и близких. Если самому не искать приключений, то март будет стабильным и гармоничным.
В марте Рыб ждут большие перемены, новые люди, эмоции и впечатления. У представителей знака появится столько проектов и возможностей, что может закружиться голова. И уж точно не стоит хвататься за все и сразу. Правильно расставьте приоритеты, а уже затем принимайтесь за реализацию идей. В противном случае вместо успеха вас ждет много незаконченных дел.
А вот счастья в личной жизни у Рыб не предвидится. По крайней мере, в марте. Нехватка свободного времени не позволит вам общаться с близкими и заводить новые знакомства. Но совсем уж забывать о себе не стоит: выделяйте время хотя бы для отдыха.
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