Масленица – это православный праздник или языческий?

Масленица – это древнейший славянский языческий праздник. Отмечали его не семь дней, а все 14 и называли "пеpебухой", "объедухой", "веселой", "честной масленицей" и "сахарными устами". В дохристианские времена наши предки славили Ярило – бога Солнца, и готовили блины в благодарность ему за свет и тепло. Каждый блин символизировал один солнечный день, потому пекли их как можно больше, чтобы тепло и свет не покидали людей целый год.

Но дошла до нас Масленица в искаженном виде. Вплоть до XVII века Церковь пыталась запретить этот старый, истинно народный праздник весны и зарождения жизни и преследовала тех, кто праздновал его открыто. Впрочем, попытка искоренить "бесовское веселье" не удалась – народ отстоял свое право веселиться в последние дни зимы.

Только с XVIII века Церковь перестала уделять такое пристальное внимание празднику, а показательные гулянья царей только укрепили Масленицу в жизни русского народа, хоть и исказили ее суть. Со второй половины XVIII века Церковь "адаптировала" праздник для своих целей – теперь масленичная неделя предшествовала Великому посту. На состав продуктов, пригодных к пище в этот период, наложили ограничения и дали название неделе – Мясопустная (потому как мясо уже нельзя), или Сырная (потому что сыр, молоко, яйца и, конечно, блины можно). С укоренением христианства Масленица перестала быть просто праздником весны. По церковным правилам, главная суть Масленицы – подготовка к Великому посту.

Но к началу XX века все названия перемешались – древние, церковные, народные. И сейчас Масленица – это праздник встречи весны, веселый, беззаботный, с обильной пищей и, самое главное, блинами. Они стали центральным блюдом праздника, его символом. Как и в древности, блины в сознании человека символизируют Солнце.

Кроме проводов зимы в Прощеное воскресенье православные христиане обязательно просят прощения друг у друга и ходят в храм. А со следующего дня начинается Великий пост. В 2020 году он наступит 2 марта.