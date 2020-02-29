Хоть в гроб ложись: как выживают рожденные 29 февраля и что в этой дате страшного?

Ну это все прошлом. Сейчас уже можно не бояться?

В современном обществе осталось немало людей, которые побаиваются високосного года до сих пор. Они связывают нашествие чумы в XV веке на Европу, гибель "Титаника", цунами 1896 года в Японии, взрыв Тунгусского метеорита и другие масштабные трагедии именно с роком високосного года.

Есть и те, кто верит в невезучесть 29 февраля. При этом эзотерики утверждают, что в этот день рождаются только избранные. По их мнению, в это время открываются порталы в другие измерения. Потому у рожденных 29 февраля якобы сильно развита интуиция.

Впрочем, в дате, которую люди сами наделили особым смыслом, искать какие-то беды и несчастья не стоит. Ничем особенным от других она не отличается. 29 февраля – это лишь расчетная уловка астрономов, чтобы упорядочить воедино календари, восходы Солнца и начала сезонов года. Не гарантирует 29 февраля ни особого положения звезд на небе, ни влияния каких-то потусторонних сил. А верящие в мистику и разные неприятности лишь связывают какие-то события со своими ожиданиями, подкрепив веру в плохую примету.

Несмотря на все суеверия и предрассудки, рожденные 29 февраля живут как все: и долго, и счастливо, и не очень. А если и умирают молодыми, то не чаще рожденных в другие дни.