Хоть в гроб ложись: как выживают рожденные 29 февраля и что в этой дате страшного?

Високосный год окутан мистическими легендами и устрашающими суевериями. Говорят, он приносит много болезней, природных катаклизмов и других бед. Но самой несчастливой датой считают 29 февраля. Что такого страшного в ней, как празднуют день рождения те, кто появились на свет 29 февраля, и откуда берутся "лишние" зимние сутки, читайте в материале amic.ru.
Наши предки считали 29 февраля самой ужасной датой и старались в этот день даже не выходить из дома: так можно было легко нажить себе неприятности и заболеть.
О том, чтобы крестить ребенка или играть свадьбу, не могло быть и речи. Но больше всех переживали женщины на сносях. Считалось, что ребенка, рожденного в этот день, ждет трудная судьба, болезни, неудачи и ранняя смерть.
А больше всего наши предки боялись ненароком встретиться со злобным, жадным и мстительным Касьяном. Этот день был назван в честь этого противоречивого святого. Считалось, что солнце 29 февраля – это глаз Касьяна. Наши предки говорили: "Касьян на траву взглянет – трава вянет, на скот – скот дохнет, на дерево – дерево сохнет", "Худ приплод на Касьянов год", "Касьян все косой косит".
В современном обществе осталось немало людей, которые побаиваются високосного года до сих пор. Они связывают нашествие чумы в XV веке на Европу, гибель "Титаника", цунами 1896 года в Японии, взрыв Тунгусского метеорита и другие масштабные трагедии именно с роком високосного года.
Есть и те, кто верит в невезучесть 29 февраля. При этом эзотерики утверждают, что в этот день рождаются только избранные. По их мнению, в это время открываются порталы в другие измерения. Потому у рожденных 29 февраля якобы сильно развита интуиция.
Впрочем, в дате, которую люди сами наделили особым смыслом, искать какие-то беды и несчастья не стоит. Ничем особенным от других она не отличается. 29 февраля – это лишь расчетная уловка астрономов, чтобы упорядочить воедино календари, восходы Солнца и начала сезонов года. Не гарантирует 29 февраля ни особого положения звезд на небе, ни влияния каких-то потусторонних сил. А верящие в мистику и разные неприятности лишь связывают какие-то события со своими ожиданиями, подкрепив веру в плохую примету.
Несмотря на все суеверия и предрассудки, рожденные 29 февраля живут как все: и долго, и счастливо, и не очень. А если и умирают молодыми, то не чаще рожденных в другие дни.
По данным роддомов, родители стараются записать родившихся "високосных" детей либо на 28 февраля, либо на 1 марта (что случается гораздо чаще). Но есть и те, кто записывает, как говорится, день в день. Во всем мире более четырех миллионов человек отмечают свой день рождения раз в четыре года.
Впрочем, большинство родившихся 29 февраля празднуют свои дни рождения либо в последний день зимы, либо в первый день весны, а некоторые даже два дня подряд. Существует даже специальный график празднований для рожденных 29 февраля, который разработал немецкий профессор Генрих Хемме.
За основу своего графика Хемме взял время рождения человека 29 февраля. Если это произошло с полуночи до 6:00 – праздновать нужно 28 февраля. При появлении на свет с 18:00 до полуночи – 1 марта.
Родившимся с 6:00 до 12:00 следующие два года за високосным профессор предписывает отмечать день рождения 1 марта, а на третий год – 28 февраля. Тем, кто появился на свет с 12:00 до 18:00, праздновать надо ровно наоборот: один раз 28 февраля и два раза 1 марта.
Время от одного мартовского равноденствия (выпадает на 20 или 21 марта) до следующего именуют астрономическим годом. За это время Земля делает полный круг вокруг Солнца. Но наша планета совершает этот путь за 365 дней 5 часов 48 минут 45 секунд. Так каждый год, в котором 365 дней, набегают лишние часы, а за четыре года они образуют почти сутки. Чтобы выровнять это смещение фактических сезонов года относительно календарных, каждый четвертый февраль удлиняется на сутки.
Если быть совсем точными, то каждые четыре года у нас накапливаются не 24 часа, а чуть более 23 часов. И к 1582-му астрономический год обгонял год по принятому тогда юлианскому календарю на 10 дней. Тогда итальянский математик и врач Луиджи Лилио разработал григорианский календарь. Назвали его так в честь папы римского Григория XII, который его ввел.
По нему год считался високосным, если его номер делится без остатка на четыре, но нельзя разделить на 100, или его номер делится без остатка на 400. Лишний день приплюсовали к самому короткому месяцу, к февралю. Чтобы компенсировать отставание, к 1582 году прибавили 10 дней.
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