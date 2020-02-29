Адвокатам – премии, охране – электрошокеры. Что изменится в жизни россиян в марте?

В марте 2020 года вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве. Нововведений не так много, но некоторые из них сильно изменят жизнь россиян. Например, теперь больные, которым нужны незарегистрированные лекарства, смогут получать их из-за рубежа (правда, так будет не всегда). Охранники в аэропортах смогут использовать электрошокеры, а обувь теперь будет оставлять следы не только на полу, но и в системе маркировки. Подробнее о том, как изменится жизнь в России – в материале amic.ru.
Подобная практика давно применяется в Канаде, США и Великобритании. В Европе какое-то время он был под запретом. Однако сейчас и там оплата адвокатского труда тоже зависит от результатов работы. Кстати, в законе об адвокатуре появится еще одно важное изменение: теперь минимальный адвокатский стаж будет составлять три года вместо пяти.
В Госдуме также определили правила применения элетрошокеров. Перед тем, как пустить его в дело, охранник должен предупредить дебошира. А применять оружие следует так, чтобы вред здоровью был минимальным (непонятно, как это планируют регулировать). Электрошокеры запрещено применять в отношении беременных женщин, инвалидов и детей.
Кстати, уже сейчас шокеры разрешено использовать охранникам ЧОПов, сотрудникам вневедомственной охраны, судебным приставам, полицейским и росгвардейцам.
Кстати, сапоги, ботинки и туфли, которые произвели до марта 2020 года, тоже промаркируют: отечественные товары нужно внести в системы до 1 мая, а импортные — до 1 апреля. Кстати, покупатель может получить всю информацию о товаре, отсканировав QR-код в приложении "Честный знак".
Закон стал логичным разрешением резонансной истории, когда двух москвичек задержали при получении посылок с Фризиумом — лекарственного препарата, который показан пациентам с эпилепсией. Поскольку он не зарегистрирован в России, женщинам грозило уголовное дело. Теперь при отсутствии альтернатив такое лекарство можно будет получить легально. Но разрешение на ввоз будет действовать лишь до 31 декабря 2023 года. Что будет потом — пока непонятно.
О таком нововведении в январе объявило Минкомсвязи РФ. В ведомстве согласовали это решение с ведущими российскими операторами. Правда, посещение россиянами сайта Госуслуг не превышает 1% от общего объема трафика. А потому расходовать убытки операторов никто не собирается.
Комментарии
Почему именно обувь? Сначала водка, потом сразу обувь?.. это потому что на митинги без обуви не ходят?
Наберите голубой луч.
Хранить дедушкины ботинки для походов на митинги.
купить то обувь не проблема, продавать заморочка, ну и цены вверх