29 февраля. Что нельзя делать в самым страшный и опасный день, чтобы не навлечь беды

29 февраля. Это странный день, который случается раз в четыре года, но каждый раз мы не знаем, как к нему относиться. Репутация у этого дня так себе, а в 2020-м он еще выпад на период Ретроградного Меркурия. Славяне в этот день, который прозвали Касьяновым, боялись даже из дома выходить. Что не так с этой датой, почему в этот день старались много спать и ничего не начинать (даже рожать) — читайте в материале amic.ru.
Речь идет о Иоанне Кассиане Римлянине. При жизни он был христианским монахом и богословом, знаменитым теоретиком монашеской жизни, а после смерти его причислили к лику святых.
Он родился около 360 года по одной версии в Марселе, по другой — в Добруджи. Монашество принял в Вифлеемском монастыре. С 390 года он почти десять лет провел в странствованиях по монастырям Египта, где особое внимание уделял изучению обычаев монашества. После этого Касьян прибыл в Константинополь, где архиепископ Иоанн Златоуст посвятил его в диаконы. А уже в Мараселе он был рукоположен в пресвитеры и основал там два монастыря — мужской и женский.
Согласно житию, за свою жизнь Касьян написал 12 книг "О постановлениях киновий" палестинских и египетских и 10 бесед с пустынными отцами. Это позволило дать соотечественникам представления об общежительных монастырях и их традициях. Его догматико-полемический трактат "О воплощении Господа, против Нестория" считается одним из самых ранних западных сочинения против ереси несторианства. В нем он собрал суждения восточных и западных учителей.
Почил святой Иоанн Кассиан Римлянин в 435 году. В Православной церкви он прославлен как святой. В невисокосные годы его почитают 28 февраля, а в високосные — 29 февраля.
Считается, что это произошло из-за "скачков" дня памяти святого в невисокосные годы. В народной молве история жизни Касьяна обросла суевериями, народными поверьями и легендами.
По одной из них, святой Касьян был ангелом, но предал Бога, сказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес силу Сатаны. Но после совершенного Касьян раскаялся. За что Всевышний дал грешному довольно легкое наказание: приставленный к нему ангел должен был бить Касьяна по лбу молотом три года подряд, а на четвертый год давал ему отдохнуть. По другой версии Касьян стоял на страже у ворот ада, и только раз в году — 29 февраля — имел право оставить их и явиться на землю и творил там злые дела.
Еще одна легенда гласит, что Касьян был наказан Господом за то, что не помог человеку. По этой истории Николай Угодник и Касьян шли вместе, когда один мужчина попросил их вытащить воз из грязи. Касьян не хотел испачкать одежду, а Николай Угодник, напротив: он засучил рукава и помог мужчине. За это Бог наказал Касьяна тем, что его именины будут только раз в четыре года, а вот Николая Угодника наоборот — два раза в год.
Народ представлял Касьяна в зловещем образе — с косыми глазами и мертвым взглядом, недоброжелательным, злым, скупым и злопамятным. В Сибири даже считали, что Касьян любит "заворачивать" головы цыплят, отчего они дохнут, а когда посмотрит на людей — то те болеют или мрут, а кинет взро на поля — урожай чахнет. Даже приговаривали: "Касьян на что ни взглянет, все вянет", "Худ приплод на Касьянов год", "Касьян все косой косит".
У современных этнологов есть свое мнение о том, почему Касьяна так невзлюбили, а дня боялись. В частности, что отрицательный образ святого сформировался еще в дохристианское время, когда наши предки делили время на "хорошее" и "плохое". Хорошее — это когда мир упорядочен и устойчив, а плохое — время перехода от зимы к лету, это царство хаоса, рубеж старого и нового годов, который в древности и был 1 марта.
По преданиям Касьянов день считался самым страшным днем. Високосные года у славян всегда считались неудачными и богатыми на эпидемии, стихийные бедствия и неприятности. Поэтому неудивительно что репутация Касьяна в народе была так себе.
На Руси в это день старались из избы вообще не выходить, чтобы не навлечь никакой беды. Особенно до рассвета. Поэтому крестьяне старались в этот день поспать подольше, чтобы проспать опасное время. В этот день даже скот на улицу не выпускали. Иначе Касьян сглазит.
29 февраля по сути был еще одни днем календаря, когда можно было ничего не делать. Все занятия прекращали накануне. Несмотря на скверное отношение к Касьяну, народ старался обязательно сходить в храм для молитвы.
Ни в коем случае в этот день нельзя было начинать что-то новое. Особенно не приступали к строительству дома и не ремонтировали сломанные вещи. Иначе от беды не убежишь: либо покалечишься, либо погибнешь, считали крестьяне.
Жениться в этот день тоже не советовали. Если играли свадьбу, то верили, что из супругов вскоре кто-то умрет или сильно заболеет, во всяком случае семейного счастья у них не будет.
В этот день ничего не навлечь беду на дом, денег в долг не давали.
- Туман и снег 29 февраля — к урожаю.
- Сны в ночь на Касьянов день — вещие.
- Лес трещит — быть морозам, а шуршит — ждать оттепели.
- Если петухи и собаки молчат, а над домами кружатся вороны, то ожидали страшной эпидемии.
- Пустить незнакомца на ночь в дом — к болезни близких.
- Пурпурный закат — к снегопаду.
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