29 февраля. Что нельзя делать в самым страшный и опасный день, чтобы не навлечь беды

Так за что его так не любят и боятся?

Считается, что это произошло из-за "скачков" дня памяти святого в невисокосные годы. В народной молве история жизни Касьяна обросла суевериями, народными поверьями и легендами.

По одной из них, святой Касьян был ангелом, но предал Бога, сказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес силу Сатаны. Но после совершенного Касьян раскаялся. За что Всевышний дал грешному довольно легкое наказание: приставленный к нему ангел должен был бить Касьяна по лбу молотом три года подряд, а на четвертый год давал ему отдохнуть. По другой версии Касьян стоял на страже у ворот ада, и только раз в году — 29 февраля — имел право оставить их и явиться на землю и творил там злые дела.

Еще одна легенда гласит, что Касьян был наказан Господом за то, что не помог человеку. По этой истории Николай Угодник и Касьян шли вместе, когда один мужчина попросил их вытащить воз из грязи. Касьян не хотел испачкать одежду, а Николай Угодник, напротив: он засучил рукава и помог мужчине. За это Бог наказал Касьяна тем, что его именины будут только раз в четыре года, а вот Николая Угодника наоборот — два раза в год.

Народ представлял Касьяна в зловещем образе — с косыми глазами и мертвым взглядом, недоброжелательным, злым, скупым и злопамятным. В Сибири даже считали, что Касьян любит "заворачивать" головы цыплят, отчего они дохнут, а когда посмотрит на людей — то те болеют или мрут, а кинет взро на поля — урожай чахнет. Даже приговаривали: "Касьян на что ни взглянет, все вянет", "Худ приплод на Касьянов год", "Касьян все косой косит".

У современных этнологов есть свое мнение о том, почему Касьяна так невзлюбили, а дня боялись. В частности, что отрицательный образ святого сформировался еще в дохристианское время, когда наши предки делили время на "хорошее" и "плохое". Хорошее — это когда мир упорядочен и устойчив, а плохое — время перехода от зимы к лету, это царство хаоса, рубеж старого и нового годов, который в древности и был 1 марта.