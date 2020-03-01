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Прощеное воскресенье 2020: у кого просить прощения и как правильно это делать

, ИА "Амител"
В чем смысл этой традиции и откуда она взялась
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Прощеное воскресенье – кульминация масленичной недели – в 2020 году выпадает на первый день весны. Почему в этот день нужно у всех просить прощения и откуда пошла эта традиция – читайте в материале amic.ru.

1
В чем смысл Прощеного воскресенья? 

Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. В этот день принято просить прощения и у тех, кому причинили обиду, и у тех, перед кем ни в чем не виноваты. Прощение подразумевает настоящую борьбу внутри себя, ведь злобу и обиду очень сложно искоренить из своего сердца.

Этот праздник – последний день подготовки к Великому посту. Пост – время очищения и покаяния. Но если таить обиду и зло на ближнего, то вступить на путь покаяния будет трудно.  

В этот день желательно пойти в церковь и исповедаться. В храмах в Прощеное воскресенье проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

Евангелие напоминает, что нельзя совершать дело Божие не примирившись с ближним: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6: 15). Поэтому христиане прощают друг другу грехи, обиды, а также мирятся с врагами.

2
Откуда пошла эта традиция?

В начале христианства монахи в Египте перед Великим постом покидали храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и в молитве подготовиться к празднику Пасхи. Жизнь в пустыне была полна опасностей, и многие монахи уже не возвращались. Они понимали, что их встреча могла быть последней. Поэтому искренне прощались и просили прощения друг у друга. Спустя время эта традиция распространилась в христианстве. Так и возник праздник Прощеное воскресенье.

3
Как проводят Прощеное воскресенье? 

В Прощеное воскресение в храмах совершают богослужения, а в песнопениях вспоминают изгнание Адама из рая за непослушание и нарушение заповедей Божьих. Православная церковь призывает плакать о своих грехах, как это делал изгнанный Адам.

Также на литургии в этот день читают Евангелие от Матфея. В нем говорится о прощении грехов и о посте. После повечерия совершают чин прощения, во время которого настоятель читает молитву, а затем просит прощения у всех христиан. После окончания службы принято подавать милостыню нуждающимся.

Прощеное воскресенье – это не только последний день подготовки к Великому посту, но также конец масленичной недели. В этот день народ провожает зиму, устраивает народные гулянья и сжигает чучело Масленицы – символ зимы и стужи.

4
У кого нужно попросить прощения?

В первую очередь попросите прощения у тех, кого вы обидели, кому причинили боль. Хотя по церковной традиции просить прощения нужно у всех без исключения, потому что каждый из нас мог ненароком, случайно обидеть близкого. Самое трудное – попросить прощения у тех, кто обидел вас. 

Если человек причинил вам много боли, но просит прощения, то все равно скажите ему, что прощаете. Любой человек может простить, но это не значит, что вы моментально перестали чувствовать боль. Оно подразумевает, что вы не держите за это зла и не хотите возмездия. 

5
Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье?

Самое главное – делать это от души и искренне. Достаточно простой фразы: "Прости меня, пожалуйста". Это можно сказать как лично, так и в сообщении.

Очень важно употреблять именно слово "прости", а не "извини". Их часто считают синонимами, но на самом деле у них разные значения. "Извини" – значит "сделай меня невиновным", "выведи меня из вины". А "прости" – значит обидевший признал свою вину и раскаялся. Так человек просит отпустить ему его вину и принять его таким, какой он есть.

Если прощения попросят у вас, но вы не знаете почему – ответьте ему словами "Бог простит, и я прощаю". 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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