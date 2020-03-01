Прощеное воскресенье 2020: у кого просить прощения и как правильно это делать

В чем смысл Прощеного воскресенья?

Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. В этот день принято просить прощения и у тех, кому причинили обиду, и у тех, перед кем ни в чем не виноваты. Прощение подразумевает настоящую борьбу внутри себя, ведь злобу и обиду очень сложно искоренить из своего сердца.

Этот праздник – последний день подготовки к Великому посту. Пост – время очищения и покаяния. Но если таить обиду и зло на ближнего, то вступить на путь покаяния будет трудно.

В этот день желательно пойти в церковь и исповедаться. В храмах в Прощеное воскресенье проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

Евангелие напоминает, что нельзя совершать дело Божие не примирившись с ближним: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6: 15). Поэтому христиане прощают друг другу грехи, обиды, а также мирятся с врагами.