Муки родов и хлеб, добытый с потом. Как расплачиваются люди за изгнание Адама из рая?

Что потеряли люди, лишившись рая?

За непослушание Бог изгнал из рая Адама и Еву и лишил их бессмертия. И теперь женщины вынуждены рожать в муках и подчиняться мужчине, а мужчины – трудиться в поте лица. Людям предстояло познать болезни, страдания и смерть. Главный виновник человеческого греха, дьявол, был проклят, обречен ползать на животе и питаться прахом.

Бог сказал Адаму: "За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: "Не ешь от него", – то проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься".

Рай был поставлен охранять Херувим с огненным мечом, чтобы человек не смог вернуться и вкусить плодов с Дерева жизни. А людей Господь облек в кожаные ризы и изгнал их из рая.