Муки родов и хлеб, добытый с потом. Как расплачиваются люди за изгнание Адама из рая?

Изгнание из рая. Монастырь Высокие Дечаны, Сербия / фото: pravoslavie.ru
Накануне Великого поста, в Прощеное воскресенье, Церковь вспоминает, как Адам и Ева нарушили Божью заповедь и были изгнаны из рая. В 2020 году эта заключительная подготовительная неделя (неделя на церковном языке – воскресенье) наступает 1 марта. Называют этот день Воспоминанием Адамова изгнания. В чем суть этого предания, читайте в рубрике "Вопрос – ответ".
Согласно Книге Бытия, из земли Бог по своему подобию сотворил первого человека – Адама, а из ребра Адама – первую женщину, Еву. Жили они в райском саду, который украшали великолепные деревья. Создатель разрешил им есть любые плоды, кроме тех, что росли на Дереве познания Добра и Зла.
Но Эдемский Змей, в образе которого скрывался дьявол, соблазнил Еву вкусить запретный плод. Женщина поддалась соблазну, а после угостила плодом и мужа. Как только это случилось, люди заметили свою наготу, познали стыд, узнали о добре и зле. А после стали прятаться от Бога, вместо того чтобы раскаяться в грехе.
За непослушание Бог изгнал из рая Адама и Еву и лишил их бессмертия. И теперь женщины вынуждены рожать в муках и подчиняться мужчине, а мужчины – трудиться в поте лица. Людям предстояло познать болезни, страдания и смерть. Главный виновник человеческого греха, дьявол, был проклят, обречен ползать на животе и питаться прахом.
Бог сказал Адаму: "За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: "Не ешь от него", – то проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься".
Рай был поставлен охранять Херувим с огненным мечом, чтобы человек не смог вернуться и вкусить плодов с Дерева жизни. А людей Господь облек в кожаные ризы и изгнал их из рая.
Оказывается, то, что мы телесно и духовно собой представляем, – это и есть состояние "изгнания из рая". А находясь в Эдеме, человек имел совершенно иное тело и иную неповрежденную душу.
Эта неделя подводит итог подготовки к Великому посту. Теперь мы знаем, что человек был создан для жизни в раю, для того, чтобы знать Бога и общаться с Ним. Но грех лишил человека этой блаженной жизни, и существование его на земле стало изгнанием.
Притча призывает вспомнить грехопадение человека, после которого человечество утратило рай, единство с Богом, единство друг с другом и гармонию с миром. И в одном шаге от Великого поста Неделя изгнания Адама из рая напоминает, что каждый из нас должен приложить все душевные силы, чтобы измениться и подготовиться к встрече Пасхи. Во время поста верующим следует сохранять чистоту помыслов, ограничивать себя в еде, избегать ссор, конфликтов и развлечений. И тогда Великий пост переменит человека, через покаяние придет перемена ума – "метанойя" .
1 марта в песнопении за всенощной поется, как сидел Адам у рая и оплакивал свое грехопадение запоздалыми слезами: "Раю мой, раю, прекрасный мой раю! Раю мой, раю, прекрасный мой раю!". Верующие вместе с ним оплакивают свою горькую потерю.
Символично и то, что, попробовав плод от Древа познания, человек спрятался. Потеряв доверие, он сразу стал чужим Богу, но от близких не прячутся. И Прощеное воскресенье, когда верующие просят друг у друга прощение, призвано восстанавливать это утраченное доверие, в том числе в отношениях человека и Бога.
Напомним, Неделе изгнания Адама из рая предшествовали: Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде.
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