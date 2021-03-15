Чистый понедельник. Чего нельзя делать в этот день и зачем нужно полоскать рот водкой

Чистый понедельник – один из самых значимых праздников для православных христиан – в 2021 году его отмечают 15 марта. Рассказываем, почему этот день настолько важен, а также о том, что нельзя есть и зачем в Чистый понедельник полоскали рот водкой.
В чём смысл Чистого понедельника и почему он называется именно так?
Чистый понедельник – это первый день 40-дневного Великого поста, который продолжает Страстная неделя. Эти семь недель верующие проводят не только в воздержании от пищи, но и в молитве и покаянии.
В Великий пост христиане повторяют сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. А чтобы совершить этот подвиг, нужно хорошо подготовиться. Начинается путь покаяния и молитв с Чистого понедельника. Этот день нужно провести в чистоте, но не только в физической, но и в духовной. В Чистый понедельник следует задуматься о том, как проходит жизнь, и нет ли в ней грязных помыслов, от которых надо очистить душу.
Что нужно есть в Чистый понедельник?
В этот день пост особо строгий: Церковь рекомендует полностью воздержаться от употребления пищи (можно пить только воду). Правда, допускается немного постной еды после заката. Даже если у вас остались блины с Масленицы, то есть их уже нельзя: во время Великого поста запрещено есть мясо, молоко, молочные продукты, яйца.
Правда, существуют послабления для тех, кто не может обойтись без определённых продуктов. Разрешается не поститься беременным, детям, больным, а также военнослужащим. А те, на кого послабления не распространяются, должны быть уверены, что полный отказ от еды не навредит их здоровью. Лучше проконсультироваться с врачом. Кроме того, перед тем как начать поститься, нужно испросить благословение священника.
Что нужно делать в Чистый понедельник?
Для православных Чистый понедельник – это продолжение Прощёного воскресенья, когда надо вслух или мысленно просить прощения за своё поведение и слова и прощать других. Важно это потому, что начать Великий пост нужно с чистой душой, отпустив всё, что тревожило вас ранее.
Этот день нужно начать с утренней молитвы, среди верующих принято сразу после пробуждения идти на богослужение в храм.
После похода в церковь убирают дом от "духа Масленицы". На Руси крестьяне брали раскалённый кирпич или уголь, брызгали на него воду с уксусом и мятой и шли с ним по избе, очищая каждый угол. В доме мыли полы, застилали свежую постель. Также в этот день принято надевать новую или чистую одежду. Обязательно в Чистый понедельник нужно было помыться в реке или сходить в баню.
В первый день Великого поста можно пересаживать растения – тогда они будут хорошо расти. Считается, что в Чистый понедельник легко справиться с плохими привычками – это идеальный день для того, чтобы бросить курить.
В XIX веке, несмотря на строгий пост, был обычай "полоскать рот", то есть опохмеляться. Люди "выполаскивали" рты до похода в баню со словами: "У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть". Так они очищали рот от остатков скоромной пищи после масленичной недели.
Что нельзя делать в Чистый понедельник?
В этот праздник нельзя никому отказывать в помощи: защитите, выслушайте, накормите и помогите нуждающимся. Нельзя проводить день в праздности и веселье: его нужно посвятить духовному и телесному очищению, а также уборке дома. Выяснять отношения, сквернословить или ругаться в этот праздник категорически запрещено.
Женщинам в Чистый понедельник нельзя ходить в гости, навещать кого-либо.
Приметы в Чистый понедельник
- Если погода стоит ясная, то урожай пшеницы будет хорошим.
- С Чистого понедельника начинается весна.
- Если первым в дом в этот день войдёт мужчина – семью будет сопровождать удача.
- Если на улице выпал снег, нужно выйти из дома и потоптаться по нему. Это символизирует начало новой жизни, которая будет счастливее предыдущей.
- Кто не сходит в баню в Чистый понедельник, рискует навлечь на себя немилость высших сил.
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Комментарии
Полоскаемся водкой, а то баня не получится...значит водки надо двойную дозу.
Почему церковь забывает сказать, что все эти правила писались для монастырей!
Кто не сходит в баню в Чистый понедельник, рискует навлечь на себя немилость высших сил.
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Прокуратуры что ли?
2.03.2020 09:42
- гость -
Это для ПГМ-нутых.
Амик какого вы рожна публикуете эти новости у нас светское государство, церковь отделена от государства
,напишите лучше про то что почему до сих пор дороги не пробиты к деревням???? и кого надо за это натянуть???
Зачем думать об образовании, нечищенных дорогах, строительстве и культуре,
Вам дали кабаки и церкви - этого хватит.
Рабское поклонение должно подкрепляться алкогольными парами.
семь недель это не 40, а 49 дней
"В первый день Великого поста можно пересаживать растения – тогда они будут хорошо расти"
" Обязательно в Чистый понедельник нужно было помыться в реке "
В мороз? Хорошая идея...
Раньше были знания, теперь вера.
А библии ни одного слова про славян.
15.03.2021 09:04
Гость
Раньше были знания
Какие, например?