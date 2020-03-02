Чистый понедельник. Чего нельзя делать в этот день и зачем нужно полоскать рот водкой

Для православных Чистый понедельник – это продолжение Прощеного воскресенья, когда надо вслух или мысленно просить прощения за свое поведение и слова и прощать других. Важно это потому, что начать Великий пост нужно с чистой душой, отпустив все, что тревожило вас ранее.

Этот день нужно начать с утренней молитвы, среди верующих принято сразу после пробуждения идти на богослужение в храм.

После похода в церковь убирают дом от "духа Масленицы". На Руси крестьяне брали раскаленный кирпич или уголь, брызгали на него воду с уксусом и мятой и шли с ним по избе, очищая каждый угол. В доме мыли полы, застилали свежую постель. Также в этот день принято надевать новую или чистую одежду. Обязательно в Чистый понедельник нужно было помыться в реке или сходить в баню.

В первый день Великого поста можно пересаживать растения – тогда они будут хорошо расти. Считается, в Чистый понедельник легко справиться с плохими привычками – это идеальный день для того, чтобы бросить курить.

В XIX веке, несмотря на строгий пост, был обычай "полоскать рот", то есть опохмеляться. Люди "выполаскивали" рты до похода в баню со словами: "У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть". Так они очищали рот от остатков скоромной пищи после масленичной недели.