СкибиДА! На Евровидение едут Little Big. Кстати, а кто это?

Группа Little Big выступит от России на Евровидении-2020. Об этом 3 марта объявили в эфире Первого канала (именно на Первом решают, кто представит страну на конкурсе). Нам жаль, если вы болели за Ольгу Бузову или Александра Панайотова. Зато теперь вместо привычного формата мы, вероятно, увидим на конкурсе треш, угар и яркое шоу – ребята по-другому не умеют. Рассказываем, что это за группа, за что в Европе их любят не меньше, чем в России, и почему у них little шансы разочаровать публику и big возможности удивить жюри.

1 Little кто? Только не делайте вид, что вы не знаете. Группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге и с тех пор регулярно заявляет о себе новыми хитами. Основатель и идейный вдохновитель коллектива – Илья Прусикин. Еще до своей музыкальной карьеры он был известен в интернете как Ильич – видеоблогер и автор нескольких YouTube-шоу. За музыкальную составляющую (поверьте, она есть) в команде отвечает Сергей Макаров, а вместе с Ильичом поют Софья Таюрская и Антон Лиссов.

2 Что за песни они поют? Группа исполняет треки в стиле рейв. Если вам это ни о чем не говорит, то лучше посмотрите их клипы. Например, на песню Everyday I'm drinking , в которой они высмеивают стереотипы о русских. Произведения Little Big – это всегда драйвовый танцевальный ритм, а также "приставучий" припев, который вы будете напевать еще долго. Их клипы – это множество юмора, эпатирующий видеоряд и пошлые намеки (а иногда и не совсем намеки). Вот вам, например, видео на песню Go Bananas (мы выбрали самое приличное, а с остальными вы можете ознакомиться на канале группы).

3 Почему их любят в Европе? Поклонники Little Big обожают их живые выступления. Ребята превращают их в настоящие рейвы. Причем концерты группы в Европе популярны не меньше, чем в России. Команда даже собрала несколько не только отечественных, но и зарубежных наград. Поэтому если вы любите танцевальную музыку и как следует оторваться, задумайтесь над тем, чтобы сходить на Little Big. Тем более что иногда они заезжают и в Барнаул

4 Что еще за "Скибиди"? Пожалуй, именно после трека Skibidi группа приобрела бешеную популярность. Песня моментально стала хитом, а фирменный танец из клипа повторили во множестве пародий. На данный момент клип на YouTube собрал уже более 360 млн просмотров. Если вы еще его не видели (сомнительно), то можете исправить это прямо сейчас. Осторожнее: у вас может появиться непреодолимое желание пуститься в пляс.

5 С какой песней они выступят? Услышать ее мы сможем позднее. Но уже известно, что это будет веселый трек в латиноамериканском стиле. Об этом лидер группы Илья Прусикин рассказал в интервью ТАСС.



"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", – пояснил Ильич.