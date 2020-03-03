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СкибиДА! На Евровидение едут Little Big. Кстати, а кто это?

, ИА "Амител"
Хотя мы сильно сомневаемся, что вы их еще не знаете
Группа Little Big / Фото: rockcult.ru

Группа Little Big / Фото: rockcult.ru


Группа Little Big выступит от России на Евровидении-2020. Об этом 3 марта объявили в эфире Первого канала (именно на Первом решают, кто представит страну на конкурсе). Нам жаль, если вы болели за Ольгу Бузову или Александра Панайотова. Зато теперь вместо привычного формата мы, вероятно, увидим на конкурсе треш, угар и яркое шоу – ребята по-другому не умеют. Рассказываем, что это за группа, за что в Европе их любят не меньше, чем в России, и почему у них little шансы разочаровать публику и big возможности удивить жюри.

1

Little кто?

Только не делайте вид, что вы не знаете. Группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге и с тех пор регулярно заявляет о себе новыми хитами. Основатель и идейный вдохновитель коллектива – Илья Прусикин. Еще до своей музыкальной карьеры он был известен в интернете как Ильич – видеоблогер и автор нескольких YouTube-шоу. За музыкальную составляющую (поверьте, она есть) в команде отвечает Сергей Макаров, а вместе с Ильичом поют Софья Таюрская и Антон Лиссов.

2

Что за песни они поют?

Группа исполняет треки в стиле рейв. Если вам это ни о чем не говорит, то лучше посмотрите их клипы. Например, на песню Everyday I'm drinking, в которой они высмеивают стереотипы о русских. Произведения Little Big – это всегда драйвовый танцевальный ритм, а также "приставучий" припев, который вы будете напевать еще долго. Их клипы – это множество юмора, эпатирующий видеоряд и пошлые намеки (а иногда и не совсем намеки). Вот вам, например, видео на песню Go Bananas (мы выбрали самое приличное, а с остальными вы можете ознакомиться на канале группы).

 

3

Почему их любят в Европе?

Поклонники Little Big обожают их живые выступления. Ребята превращают их в настоящие рейвы. Причем концерты группы в Европе популярны не меньше, чем в России. Команда даже собрала несколько не только отечественных, но и зарубежных наград. Поэтому если вы любите танцевальную музыку и как следует оторваться, задумайтесь над тем, чтобы сходить на Little Big. Тем более что иногда они заезжают и в Барнаул.
4

Что еще за "Скибиди"?

Пожалуй, именно после трека Skibidi группа приобрела бешеную популярность. Песня моментально стала хитом, а фирменный танец из клипа повторили во множестве пародий. На данный момент клип на YouTube собрал уже более 360 млн просмотров. Если вы еще его не видели (сомнительно), то можете исправить это прямо сейчас. Осторожнее: у вас может появиться непреодолимое желание пуститься в пляс.

 

5
С какой песней они выступят?
Услышать ее мы сможем позднее. Но уже известно, что это будет веселый трек в латиноамериканском стиле. Об этом лидер группы Илья Прусикин рассказал в интервью ТАСС.

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", – пояснил Ильич.
6
Кстати, а когда Евровидение?
65-й по счету конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. В прошлом году победу одержал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял тогда третье место.
Прусикин рассказал, что для группы выступить от России – большая честь и ответственность.

"Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", – цитирует его ТАСС.

Но уже можно точно сказать, что представители России на грядущем конкурсе покажут яркое и зрелищное шоу. Впрочем, как и всегда.
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

3.03.2020 16:05
АБОРИГЕН

Главное чтобы опарышей на сцене не ржали, за саму песню волнения нет.

3.03.2020 16:11
- гость -

видел клип скибиди на волне хайпа,вообще не вкатило,шлак какой то.В пляс не захотелось ,музыка отброс.Больше к ним не возвращался.на евро думаю в самый раз.

3.03.2020 16:19
- гость -

Фрики...не?

3.03.2020 17:02
Жоржик

Прикольные, пусть едут.

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