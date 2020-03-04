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Очкарик с видеокассет. Кто такой Антон Лапенко, от которого в восторге весь интернет

, ИА "Амител"
Как набрать бешеную популярность, если карьера в кино не задалась
Фото: кадр из сериала 'Внутри Лапенко'

Фото: кадр из сериала "Внутри Лапенко"


Год назад об Антоне Лапенко не знал никто, а теперь он – звезда интернета. Его ролики в YouTube набирают миллионы просмотров, а совсем недавно он пришел на интервью к Юрию Дудю. Если вы все еще не знаете, что это за странный усатый парень в очках у всех в "сторис" и постах, то самое время это исправить. Рассказываем, откуда взялся Лапенко и показываем скетчи, за которые его полюбили миллионы.

1
Да кто такой этот Лапенко?

Действительно, популярность к нему пришла очень внезапно и стремительно. Антону 33 года и он актер электротеатра "Станиславский". Кроме работы в театре, после окончания ВГИКа он сыграл несколько эпизодических ролей в кино и сериалах. У Лапенко есть даже несколько наград, но широкому кругу зрителей он запомниться не смог. С 2019 года актер начал снимать короткие ролики для YouTube и Instagram. Сначала и они были не особо популярны, но все изменилось, когда один скетч репостнула актриса Ирина Горбачева. С тех пор Лапенко стремительно обрел известность.

2
За что его так любят?

Юмористические ролики Лапенко быстро начали расхватывать на мемы и цитаты. В них он предстает в образе инженера НИИ, водителя асфальтоукладчика, сумасшедшего художника, кандидата в президенты, ведущего передачи, лидера ОПГ и многих других. Кажется, нет такой жизненной ситуации, для которой поклонники Лапенко не смогли бы подобрать кадр или вырезку из его скетча. Вот вам, например, ролик про зарплату. Согласитесь, жизненно. Особенно если вы живете в Алтайском крае.

 

3
Дайте еще посмотреть, что он там снимает
Да пожалуйста. Например, если вы регулярно думаете заняться спортом, но лень вас одолевает, вот вам еще один скетч про инженера. Возможно, вы узнаете в нем себя.
 

А вот откровения художника Гвидона Вишневского о его тяжелом детстве. Надеемся, что в этом скетче вы себя не узнаете.

Ну и куда же без отношений? Вот вам немножечко любовной философии от инженера НИИ, о котором жена "ни слухом ни духом не дышит".

4

А, этот очкарик! А я думал, что это реальный человек

В этом и есть отличительная особенность роликов Лапенко. Качество видео стилизовано под VHS-кассету, от чего у многих возникает ощущение, что это документальные съемки. Кстати, недавно актер-блогер выпустил веб-сериал "Внутри Лапенко", где сыграл тех же самых героев. Со сценарием ему помог комик Алексей Смирнов, а деньги на съемки и продакшн дал креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Эпизоды мини-сериала на YouTube набрали от 3 до почти 8 млн просмотров. Поклонники сравнивают "Внутри Лапенко" с такими проектами прошлого, как "Осторожно, модерн!" и "Городок".

А пока мы все дружно ждем лета, предлагаем вам взглянуть, как его ждет Лапенко.

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.03.2020 16:20
АБОРИГЕН

Зайдет что называется не всем.

4.03.2020 16:32
точный

хрень какая то... точно говорю. Это кто то смотрит??? У меня терпения не хватило

4.03.2020 16:32
точный

По поводу восторга "всего интернета" в названии явно переборщили)))

4.03.2020 17:08
Жоржик

Кто это такой ? Только из новости Амика узнал о таком персонаже.

4.03.2020 17:40
- гость -

Бредятина...

4.03.2020 17:42
гость

Хошь, не хошь, живи, точно!)

4.03.2020 18:05
- гость -

До осторожно модерн как школьной самодейтельности до классического хорошего фильма

4.03.2020 18:14
- гость -

Ужас ужасный.

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