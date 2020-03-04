Очкарик с видеокассет. Кто такой Антон Лапенко, от которого в восторге весь интернет

Дайте еще посмотреть, что он там снимает

Да пожалуйста. Например, если вы регулярно думаете заняться спортом, но лень вас одолевает, вот вам еще один скетч про инженера. Возможно, вы узнаете в нем себя.

А вот откровения художника Гвидона Вишневского о его тяжелом детстве. Надеемся, что в этом скетче вы себя не узнаете.

Ну и куда же без отношений? Вот вам немножечко любовной философии от инженера НИИ, о котором жена "ни слухом ни духом не дышит".