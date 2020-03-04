Очкарик с видеокассет. Кто такой Антон Лапенко, от которого в восторге весь интернет

Год назад об Антоне Лапенко не знал никто, а теперь он – звезда интернета. Его ролики в YouTube набирают миллионы просмотров, а совсем недавно он пришел на интервью к Юрию Дудю. Если вы все еще не знаете, что это за странный усатый парень в очках у всех в "сторис" и постах, то самое время это исправить. Рассказываем, откуда взялся Лапенко и показываем скетчи, за которые его полюбили миллионы.
Действительно, популярность к нему пришла очень внезапно и стремительно. Антону 33 года и он актер электротеатра "Станиславский". Кроме работы в театре, после окончания ВГИКа он сыграл несколько эпизодических ролей в кино и сериалах. У Лапенко есть даже несколько наград, но широкому кругу зрителей он запомниться не смог. С 2019 года актер начал снимать короткие ролики для YouTube и Instagram. Сначала и они были не особо популярны, но все изменилось, когда один скетч репостнула актриса Ирина Горбачева. С тех пор Лапенко стремительно обрел известность.
Юмористические ролики Лапенко быстро начали расхватывать на мемы и цитаты. В них он предстает в образе инженера НИИ, водителя асфальтоукладчика, сумасшедшего художника, кандидата в президенты, ведущего передачи, лидера ОПГ и многих других. Кажется, нет такой жизненной ситуации, для которой поклонники Лапенко не смогли бы подобрать кадр или вырезку из его скетча. Вот вам, например, ролик про зарплату. Согласитесь, жизненно. Особенно если вы живете в Алтайском крае.
А вот откровения художника Гвидона Вишневского о его тяжелом детстве. Надеемся, что в этом скетче вы себя не узнаете.
Ну и куда же без отношений? Вот вам немножечко любовной философии от инженера НИИ, о котором жена "ни слухом ни духом не дышит".
А, этот очкарик! А я думал, что это реальный человек
Эпизоды мини-сериала на YouTube набрали от 3 до почти 8 млн просмотров. Поклонники сравнивают "Внутри Лапенко" с такими проектами прошлого, как "Осторожно, модерн!" и "Городок".
А пока мы все дружно ждем лета, предлагаем вам взглянуть, как его ждет Лапенко.
Комментарии
Зайдет что называется не всем.
хрень какая то... точно говорю. Это кто то смотрит??? У меня терпения не хватило
По поводу восторга "всего интернета" в названии явно переборщили)))
Кто это такой ? Только из новости Амика узнал о таком персонаже.
Бредятина...
Хошь, не хошь, живи, точно!)
До осторожно модерн как школьной самодейтельности до классического хорошего фильма
Ужас ужасный.