Автомобили будут предупреждать водителей о возможном нарушении ПДД. Что это значит?

Автомобили научатся "предвидеть" нарушения ПДД и будут предупреждать об этом водителей. Для этого машины оснастят специальными системами, которые смогут распознавать светофоры, дорожную разметку и знаки. Это предусматривает новый национальный стандарт "Системы распознавания объектов инфраструктуры...". Каких авто это коснется, сколько это будет стоить и когда машины наделят интеллектом – читайте в материале amic.ru.
В автомобиль установят специальную систему, которая поможет машине "видеть" дорожные знаки, светофоры, разметку. Работать она будет так: специальные камеры считают данные с дороги, вычислительный модуль их проанализирует и передаст информацию водителю на экран или звуковым сообщением. Система сможет распознать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров, но вот только при условии, если автомобиль едет со скоростью не выше 150 км/ч, пишут "Известия" со ссылкой на Росстандарт.
Разработчики должны создать несколько уровней предупреждения – в зависимости от опасности, которая угрожает водителю на дороге. Система будет не только выводить сообщения на экране или выдавать звуковое уведомление, но и даже сигнализировать с помощью вибрации руля или сиденья.
Причем эти предупреждения можно будет настроить. Начинающие водители будут получать их даже при незначительных нарушениях. А вот опытные, чтобы лишний раз не раздражало, смогут отрегулировать интерфейс и настроить систему под себя.
Так уверяют разработчики проекта. Но вот автопроизводители считают, что не все так просто. Ведь в сложных погодных условиях эффективность такой системы резко снизится, а ошибочные извещения на экран только повысят риск ДТП. В частности в "Киа Моторс Россия и СНГ" "Известиям" рассказали, что для распознавания всех объектов необходимо создать общую городскую цифровую инфраструктуру, разработать единые стандарты и протоколы, а также развернуть сети 5G. Эксперты также уверены, что решить проблему взаимодействия машины с окружающей обстановкой не получится без серьезных вложений в инфраструктуру и развитие технологии V2X (обмен данными между автомобилем и дорожными объектами).
Тех, которые собирают в России. Новое оборудование установят на транспорт категорий M и N – на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики. Причем системы появятся как в обычных автомобилях, так и в транспорте, который оснащен автопилотом. Скорее всего, это коснется только новых машин. О том, можно ли будет установить систему в старые модели, не сообщается.
Пока неизвестно. Но специалисты предполагают, что сама система по распознаванию дорожной разметки, знаков и светофоров будет дороже 30 тыс. рублей. Также не сообщается, приведет ли это нововведение к подорожанию автомобилей.
Еще нескоро. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут только в октябре 2020 года. Он уже прошел публичное обсуждение, его скорректировали в соответствии с замечаниями автопроизводителей, сейчас он находится на утверждении.
В компании "ГАЗ" намерены начать создавать такие системы в ближайшее время. Систему распознавания отдельных объектов инфраструктуры установят на модели "Газель NN", которую выведут на рынок в 2021 году. Что касается остальных автопроизводителей – их планы и мнения на этот счет еще неизвестны. Во всяком случае, эксперты уверены, что новые датчики станут обязательными для всех новых автомобилей страны в ближайшие 7-10 лет.
Комментарии
На смотфоны все есть
Очередной фейк ""Братьев Стругацких. Есть не работающий Глонас и работающий Джипис.