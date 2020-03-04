Автомобили будут предупреждать водителей о возможном нарушении ПДД. Что это значит?

Машины поумнеют. Как это будет работать?

В автомобиль установят специальную систему, которая поможет машине "видеть" дорожные знаки, светофоры, разметку. Работать она будет так: специальные камеры считают данные с дороги, вычислительный модуль их проанализирует и передаст информацию водителю на экран или звуковым сообщением. Система сможет распознать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров, но вот только при условии, если автомобиль едет со скоростью не выше 150 км/ч, пишут "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Разработчики должны создать несколько уровней предупреждения – в зависимости от опасности, которая угрожает водителю на дороге. Система будет не только выводить сообщения на экране или выдавать звуковое уведомление, но и даже сигнализировать с помощью вибрации руля или сиденья.

Причем эти предупреждения можно будет настроить. Начинающие водители будут получать их даже при незначительных нарушениях. А вот опытные, чтобы лишний раз не раздражало, смогут отрегулировать интерфейс и настроить систему под себя.