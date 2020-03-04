Среда, 4 Март, 20:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,08
€ 73,74
-1°
Обь
2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Эпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Автомобили будут предупреждать водителей о возможном нарушении ПДД. Что это значит?

, ИА "Амител"
Машины станут умнее. Да ладно! Когда?

Автомобили научатся "предвидеть" нарушения ПДД и будут предупреждать об этом водителей. Для этого машины оснастят специальными системами, которые смогут распознавать светофоры, дорожную разметку и знаки. Это предусматривает новый национальный стандарт "Системы распознавания объектов инфраструктуры...". Каких авто это коснется, сколько это будет стоить и когда машины наделят интеллектом – читайте в материале amic.ru.

1
Машины поумнеют. Как это будет работать?

В автомобиль установят специальную систему, которая поможет машине "видеть" дорожные знаки, светофоры, разметку. Работать она будет так: специальные камеры считают данные с дороги, вычислительный модуль их проанализирует и передаст информацию водителю на экран или звуковым сообщением. Система сможет распознать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров, но вот только при условии, если автомобиль едет со скоростью не выше 150 км/ч, пишут "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Разработчики должны создать несколько уровней предупреждения – в зависимости от опасности, которая угрожает водителю на дороге. Система будет не только выводить сообщения на экране или выдавать звуковое уведомление, но и даже сигнализировать с помощью вибрации руля или сиденья. 

Причем эти предупреждения можно будет настроить. Начинающие водители будут получать их даже при незначительных нарушениях. А вот опытные, чтобы лишний раз не раздражало, смогут отрегулировать интерфейс и настроить систему под себя.

2
Круто. А зачем это нужно?
Вероятно, чтобы снизить количество нарушений правил дорожного движения и ДТП в том числе. По словам Максима Худалова, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), возможности для снижения аварийности в городе с помощью повышения штрафов фактически исчерпаны. Поэтому и решили внедрять искусственный интеллект.
3
И что, эта система реально снизит аварийность на дороге?

Так уверяют разработчики проекта. Но вот автопроизводители считают, что не все так просто. Ведь в сложных погодных условиях эффективность такой системы резко снизится, а ошибочные извещения на экран только повысят риск ДТП. В частности в "Киа Моторс Россия и СНГ" "Известиям" рассказали, что для распознавания всех объектов необходимо создать общую городскую цифровую инфраструктуру, разработать единые стандарты и протоколы, а также развернуть сети 5G. Эксперты также уверены, что решить проблему взаимодействия машины с окружающей обстановкой не получится без серьезных вложений в инфраструктуру и развитие технологии V2X (обмен данными между автомобилем и дорожными объектами).

4
А каких машин это коснется?

Тех, которые собирают в России. Новое оборудование установят на транспорт категорий M и N – на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики. Причем системы появятся как в обычных автомобилях, так и в транспорте, который оснащен автопилотом. Скорее всего, это коснется только новых машин. О том, можно ли будет установить систему в старые модели, не сообщается.

5
И сколько это будет стоить?

Пока неизвестно. Но специалисты предполагают, что сама система по распознаванию дорожной разметки, знаков и светофоров будет дороже 30 тыс. рублей. Также не сообщается, приведет ли это нововведение к подорожанию автомобилей.

6
И когда, говорите, мы будем ездить на умных автомобилях?

Еще нескоро. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут только в октябре 2020 года. Он уже прошел публичное обсуждение, его скорректировали в соответствии с замечаниями автопроизводителей, сейчас он находится на утверждении.

В компании "ГАЗ" намерены начать создавать такие системы в ближайшее время. Систему распознавания отдельных объектов инфраструктуры установят на модели "Газель NN", которую выведут на рынок в 2021 году. Что касается остальных автопроизводителей – их планы и мнения на этот счет еще неизвестны. Во всяком случае, эксперты уверены, что новые датчики станут обязательными для всех новых автомобилей страны в ближайшие 7-10 лет.

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.03.2020 18:52
- гость -

На смотфоны все есть

4.03.2020 19:01
гость

Очередной фейк ""Братьев Стругацких. Есть не работающий Глонас и работающий Джипис.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:39
Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов за превышение скорости 0
20:06
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 0
19:33
Боевики попытались применить химическое оружие в Сирии 2
19:03
Число разводов в Алтайском крае утроилось за год 4
18:31
Неуд. Прокурор Алтайского края оценил лекарственное обеспечение льготников 1
18:09
Автомобили будут предупреждать водителей о возможном нарушении ПДД. Что это значит? 2
17:48
Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу 17
17:33
Подальше от Китая. Ученые зафиксировали смещение Горного Алтая 1
17:17
"Динамо-Алтай" продолжает борьбу в плей-офф 2
17:02
Жители Алтайского края по-прежнему зарабатывают меньше всех в Сибири 6
16:42
Кто-то останется без праздника. 45 тысяч опасных роз не пустили в Алтайский край 1
16:30
Чрезвычайно редкий залетный вид птиц заметили на Алтае 0
16:17
Очкарик с видеокассет. Кто такой Антон Лапенко, от которого в восторге весь интернет 9
16:07
Алтайские депутаты предлагают давать деньги многодетным семьям, не получившим землю 8
15:50
Россия запретила вывозить из страны медицинские маски 0
15:36
Два человека пострадали в массовом ДТП в Горно-Алтайске 0
15:21
Путин рассказал, почему у россиян снижаются доходы 58
15:07
Названы самые популярные гаджеты в качестве подарка на 8 Марта 1
14:55
Датчики оповещения о нарушениях ПДД будут устанавливать в автомобили в России 8
14:46
Матвиенко возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц 8
14:31
Вечный огонь в Барнауле временно перестал быть вечным 0
14:15
"Антивор" и настройка рекламы: на Алтае появился новый сервис для бизнеса 0
14:03
Дарите на 8 Марта валенки. Морозы до -26°C идут в Алтайский край 10
13:51
"Я умер, но бессмертна мафия". Little Big покинул PR-менеджер 3
13:40
Прокуратура потребовала от главы алтайского Минздрава устранить нарушения 2
13:28
World Press Photo. Объявлены номинанты на лучшую репортажную фотографию года 0
13:16
Женщины Алтайского края образованнее мужчин 7
13:02
Встречаем весну: как провести выходные в марте интересно и с пользой 0
12:46
"Ошибки надо исправлять". Спикер АКЗС призвал город решить проблему красных линий 14
12:31
Почти что замок продают в Камне-на-Оби за 8 миллионов рублей 11
12:15
В AliExpress предупредили о возможных задержках посылок из-за коронавируса 2
12:10
Жизнь висит на волоске. Жители алтайского села пожаловались на скорую и больницу 8
12:01
Тюльпанное царство: где купить и как выбрать качественные цветы на 8 Марта 0
11:52
Минимум четыре партии будут бороться за места депутатов-уголовников в АКЗС 9
11:40
Замначальника железнодорожной станции в Алтайском крае попалась на взятке 4
11:29
Депутат Госдумы от Алтая поборется с неправильными банными вениками 20
11:15
Россияне рассказали, как относятся к женщинам-пилотам 3
11:03
Чтобы автомобиль вернулся в строй: как быстро отремонтировать стартер 3
10:49
Продажи романа "Чума" из-за коронавируса подскочили в четыре раза 0
10:37
Продажу алкоголя в "наливайках" могут запретить 3
10:23
На Алтае собаки покусали пятерых детей за неделю 6
10:11
Барнаульцы пожаловались на нечищеную дорогу, из-за которой может не проехать скорая 17
10:00
Если вирус атакует: лайфхаки для профилактики ОРВИ 0
09:36
Стало известно, у кого больше шансов не заболеть коронавирусом 3
09:17
За холодные кабинеты школ на Алтае оштрафовали их директоров 0
09:02
Чем мы дышим в помещениях и почему так важно чистить вентиляцию. Инфографика 3
08:49
ОНФ: алтайский диагностический центр хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн 25
08:34
Комитет Госдумы одобрил поправку в Конституцию с упоминанием Бога 80
08:19
"Как люкс-машина из автосалона". Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев 23
08:04
Алтайских мошенников освободили из-под стражи в зале суда в Тюмени 5
07:50
Успей остановиться. Как тормозят машины в разную погоду. Инфографика 8
07:35
Чтение классической литературы улучшает работу мозга и качество жизни 5
07:20
В зоне риска. Врачи СПИД-центра рассказали, что делать, если у вас обнаружили ВИЧ 2
07:04
Мясное исключил. Главный алтайский депутат Романенко рассказал, как постится 18
06:48
В Конституции предложили закрепить конфискацию имущества коррупционеров 13
06:32
Если бы знаменитые писатели стали Instagram-блогерами 0
06:14
Более миллиарда рублей потратят в Алтайском крае на жилье для детей-сирот 6
06:01
Прохладно и снежно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.