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Сельская ипотека в Алтайском крае. Как получить и на каких условиях?

, ИА "Амител"
Ипотека под 2,7-3%. Да, она существует
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


С 2020 года заработала сельская ипотека. Купить или построить дом теперь можно на деньги льготного кредита под 3% годовых (а то и меньше). Что такое сельская ипотека, как ее получить и на что нельзя потратить? Если вы не в теме – прочитайте материал amic.ru.

1
Ипотека под 3% годовых. Шутите?

Нисколько. Ставку по сельской ипотеке субсидирует государство по программе "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложили 1 млрд рублей, пишет РБК. Поэтому взять этот льготный кредит можно как под 2,7% при условии добровольного страхования жизни и здоровья, так и под 3% без страхования.

Программа будет действовать до 2025 года. По данным Минсельхоза, за пять лет она должна привлечь жителей в село и улучшить жилищные условия более 200 тыс. семей в сельской местности. Участвовать в этой программе можно только один раз, уточнили amic.ru в Россельхозбанке.

По данным на 4 марта, Россельхозбанк одобрил около 200 заявок практически из всех районов Алтайского края и Республики Алтай. Первый ипотечный кредит выдали 5 марта жителю Благовещенского района. 

2
Что именно можно купить на сельскую ипотеку?

Можно построить жилой дом (причем с привлечением подрядной организации), приобрести объект недвижимости по договору долевого участия (проще говоря – вложиться в строящееся жилье), а также купить готовое – дом или квартиру. Важно, чтобы оно было пригодно для жизни.

3
А у родственников я могу купить дом под сельскую ипотеку?
Нет, так сделать нельзя. Так что если захотите купить дом у мамы в деревне, сделать это не получится.
4
А где я могу купить дом?

В сельской местности. Это значит, что купить или построить дом на деньги сельской ипотеки можно также в селах, деревнях, рабочих поселках, поселках городского типа (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ). Так, территории, относящиеся административно к Барнаулу, не принимают участия в этой программе. Также сюда относят межселенные территории, объединенные общей территорией в границах района.

5
Я живу в городе. Могу я получить сельскую ипотеку?
Да. Но только потратить эти деньги можно на покупку или строительство жилья в сельской местности.
6
И какую сумму можно взять?
Минимальная сумма – 100 тыс. рублей. Но вот максимальная, как пояснили в Россельхозбанке, варьируется в зависимости от регионов. К примеру, в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе она может достигать 5 млн рублей. А в Алтайском крае и Республике Алтай эта сумма меньше – всего 3 млн рублей.
7
А первоначальный взнос нужен?
Конечно. И он не должен быть меньше 10% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму придется платить ежемесячными взносами. Сельскую ипотеку можно взять на срок от 1 до 300 месяцев (не спешите доставать калькулятор – это 25 лет).
8
А материнский капитал использовать можно?
Да. Материнский капитал можно направить в досрочное погашение ипотечного кредита. Кстати, с 1 января 2020 года получить маткапитал можно и при рождении первого ребенка.
9
Где же взять такую ипотеку?
Пока сельскую ипотеку в Алтайском крае предоставляет только Россельхозбанк (единственная организация, которая подписала соглашение с Минсельхозом РФ). Однако, как пояснили amic.ru в пресс-службе регионального Минсельхоза, скоро к этой программе могут присоединиться и другие банки.
10
Хочу взять ипотеку. Какие документы мне собрать?
  • Паспорт гражданина РФ;
  • СНИЛС;
  • военный билет / приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно);
  • копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка / выписка из трудовой книжки;
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ / по форме банка;
  • документы о семейном положении / наличии детей.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

10.03.2020 07:44
- гость -

Работы нет какая ипотека на селе.

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