Сельская ипотека в Алтайском крае. Как получить и на каких условиях?

Ипотека под 3% годовых. Шутите?

Нисколько. Ставку по сельской ипотеке субсидирует государство по программе "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложили 1 млрд рублей, пишет РБК. Поэтому взять этот льготный кредит можно как под 2,7% при условии добровольного страхования жизни и здоровья, так и под 3% без страхования.

Программа будет действовать до 2025 года. По данным Минсельхоза, за пять лет она должна привлечь жителей в село и улучшить жилищные условия более 200 тыс. семей в сельской местности. Участвовать в этой программе можно только один раз, уточнили amic.ru в Россельхозбанке.

По данным на 4 марта, Россельхозбанк одобрил около 200 заявок практически из всех районов Алтайского края и Республики Алтай. Первый ипотечный кредит выдали 5 марта жителю Благовещенского района.