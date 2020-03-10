Сельская ипотека в Алтайском крае. Как получить и на каких условиях?

С 2020 года заработала сельская ипотека. Купить или построить дом теперь можно на деньги льготного кредита под 3% годовых (а то и меньше). Что такое сельская ипотека, как ее получить и на что нельзя потратить? Если вы не в теме – прочитайте материал amic.ru.
Нисколько. Ставку по сельской ипотеке субсидирует государство по программе "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложили 1 млрд рублей, пишет РБК. Поэтому взять этот льготный кредит можно как под 2,7% при условии добровольного страхования жизни и здоровья, так и под 3% без страхования.
Программа будет действовать до 2025 года. По данным Минсельхоза, за пять лет она должна привлечь жителей в село и улучшить жилищные условия более 200 тыс. семей в сельской местности. Участвовать в этой программе можно только один раз, уточнили amic.ru в Россельхозбанке.
По данным на 4 марта, Россельхозбанк одобрил около 200 заявок практически из всех районов Алтайского края и Республики Алтай. Первый ипотечный кредит выдали 5 марта жителю Благовещенского района.
Можно построить жилой дом (причем с привлечением подрядной организации), приобрести объект недвижимости по договору долевого участия (проще говоря – вложиться в строящееся жилье), а также купить готовое – дом или квартиру. Важно, чтобы оно было пригодно для жизни.
В сельской местности. Это значит, что купить или построить дом на деньги сельской ипотеки можно также в селах, деревнях, рабочих поселках, поселках городского типа (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ). Так, территории, относящиеся административно к Барнаулу, не принимают участия в этой программе. Также сюда относят межселенные территории, объединенные общей территорией в границах района.
- Паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- военный билет / приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно);
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка / выписка из трудовой книжки;
- справка о доходах по форме 2-НДФЛ / по форме банка;
- документы о семейном положении / наличии детей.
Комментарии
Работы нет какая ипотека на селе.