Можно ли крестить ребенка во время Великого поста?

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
2 марта у православных христиан начался Великий пост – время покаяния, духовного очищения и подготовки к воскресению Иисуса Христа. В течение 48 дней верующие не только ограничивают себя в питании, усердно молятся, но и воздерживаются от вечеринок, праздников и даже социальных сетей. Церковь запрещает жениться, выходить замуж и венчаться в пост, а также рекомендует воздержаться и от супружеской близости. А что делать, если именно в пост нужно крестить ребенка? Можно это делать или лучше отложить?
Никаких ограничений по поводу того, когда именно можно креститься, нет. Другой вопрос, что в соответствии с церковными правилами организовать пышное торжество во время Великого поста не получится.
Можете, конечно. Силой вас никто удерживать от этого шага не будет. Но Великий пост – это время, предназначенное для поиска Бога и просветления. В этот период запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения и злоупотреблять алкоголем. В соответствии с православными канонами во время поста следует:
– отказаться от развлечений и отмечать только церковные праздники;
– испытывать чувство легкого голода (постоянно);
– не принимать гостей и не ходить в гости самому.
Если вы планируете отметить крещение вашего ребенка с гостями и застольем, лучше перенести это мероприятие на более позднее время. Сделайте это цветущей весной, после Пасхи.
Детей крестят не по их собственной вере, а по вере их родителей и крестных. Поэтому взрослые обязательно сами должны быть христианами, имеющими твердое намерение воспитать ребенка с верой в Бога. Если семья не христианская, крещение детей невозможно.
Могут отказать в крещении из-за большой занятости священнослужителей. Дело в том, что во время Великого поста службы в храмах проходят ежедневно и длятся они дольше, чем в обычные дни. Говоря простым языком, может просто не хватить свободных рук.
Если крещение решил принять взрослый человек, причин для отказа на порядок больше. Например, если он собирается принять таинство как некий магический обряд или имеет какое-то языческое верование относительно самого крещения. Православным христианином не может стать человек, отрицающий истины православной веры. Он должен верить в Бога и признавать свои грехи.
В силу возраста ребенок не осознает происходящего, не имеет личной веры и не может исполнять заповеди Божьи. Поэтому в обязательном порядке нужны крестные родители (или хотя бы один из них). Им и предстоит нести ответственность за духовное воспитание дитя, от имени крестника они дают обещание Богу соблюдать заповеди и отказываться от лукавых поступков и мыслей.
Цель христианского воспитания состоит в том, чтобы человек, повзрослев, смог подойти к решению смены веры осознанно. Если перед ним встанет вопрос о смысле и необходимости веры, то он должен решить этот вопрос сам, уже имея опыт христианской жизни и опыт общения с Богом.
Безусловно, у каждого из нас есть возможность поменять вероисповедание. Но в любом случае это уже собственный выбор человека.
С октября по апрель молодые родители находятся в сомнении: им тяжело представить своего младенца без одежды, да еще и в купели. Но священнослужители, исходя из личного опыта, говорят, что бояться переохлаждения ребенка во время крещения не стоит. Храмы в этот период отапливаются, двери закрывают, чтобы не допустить сквозняков. Во время проведения обряда малышей полностью погружают в воду, но ее предварительно подогревают.
А в обязанность родителей входит подготовить крестильную рубашку, пеленку, в которую заворачивают ребенка до окунания в купель, большое махровое полотенце и головной убор. Не лишним будет захватить небольшой плед однотонной расцветки. В любой момент, если вам покажется это необходимым, вы укутаете своего малыша.
Комментарии
пусть ребенок вырастет и сам решит - надо ему крестится или нет.
РПЦ головного мозга.
Это что, реклама мракобесных услуг?
Вообще-то священослужители должны знать и регулировать обряды, нельзя - значит не проводит. Или за деньги можно всё?