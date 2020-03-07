Можно ли крестить ребенка во время Великого поста?

Я что, не могу отметить крестины?!

Можете, конечно. Силой вас никто удерживать от этого шага не будет. Но Великий пост – это время, предназначенное для поиска Бога и просветления. В этот период запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения и злоупотреблять алкоголем. В соответствии с православными канонами во время поста следует:

– отказаться от развлечений и отмечать только церковные праздники;

– испытывать чувство легкого голода (постоянно);

– не принимать гостей и не ходить в гости самому.

Если вы планируете отметить крещение вашего ребенка с гостями и застольем, лучше перенести это мероприятие на более позднее время. Сделайте это цветущей весной, после Пасхи.