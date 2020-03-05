В России могут начать по-другому оплачивать декрет, больничный и отпуск. Как?

В России хотят кардинально изменить систему оплаты больничных, декретных и очередных отпусков. Минтруд России разрабатывает соответствующий законопроект, сообщают "Известия". Что не так со старой системой, как это отразится на работниках и почему решили изменить – читайте в материале amic.ru.
Что изменится?
Все компенсации, которые положены россиянам, будет выплачивать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Речь идет о больничных листах, пособиях по беременности и родам, отпуске сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и при смерти близкого родственника.
Зачем это нужно менять?
В кабмине считают, что эти изменения способствуют более высокому уровню и качеству обслуживания россиян. Нововведение позволит обеспечить гарантированное получение страховых выплат и правильность исчисления их размеров, пишут "Известия". Депутаты готовы поддержать этот проект только при условии, что перечисление денег будет своевременным.
А мне-то что от этого?
После изменений станет спокойнее. Ведь у работодателя может попросту не оказаться средств для выплат (к примеру, предприятие банкротится, а вы в декрете). А через ФСС получать положенные деньги можно будет вне зависимости от финпроблем компании. К тому же, не придется лишний раз конфликтовать в работодателем при оформлении больничного или уходе в декретный отпуск.
И это уже готовы принять?
Нет. Минтруд России еще разрабатывает законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании". Этот документ, по данным пресс-службы кабмина, представят только в сентябре 2020 года, а в Государственную думу внесут в декабре 2020 года. Депутаты считают, что проект нужно детально изучить, перед тем как принимать и распространять на всю страну.
Так и когда все изменится?
Точно неизвестно. Но пока утверждается, что компенсировать выплаты ФСС начнет только в 2021 году.
Комментарии
В регионах России в первой половине 2021 года может произойти выравнивание тарифов на электроэнергию до средних по стране — 3,4 рубля за кВт/ч. Такие изменения предусматривает единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, предложенная председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает "Рамблер".
Во-вторых, по его словам, властям придется прибегнуть к госсубсидированию, поскольку введение единой политики формирования тарифов не должно привести к увеличению уже существующих. На сегодняшний день средняя стоимость электроэнергии составляет 3,4 рубля за 1 кВт/ч.
Давно пора переложить на ФСС больничные и декретные, напрямую
В Алтайском крае это действует уже с 1 июля 2017 г., т.к. наш край был включен в пилотный проект по прямым выплатам с ФСС. Это действительно намного удобнее и для работодателей, и для сотрудников