В России могут начать по-другому оплачивать декрет, больничный и отпуск. Как?

В России хотят кардинально изменить систему оплаты больничных, декретных и очередных отпусков. Минтруд России разрабатывает соответствующий законопроект, сообщают "Известия". Что не так со старой системой, как это отразится на работниках и почему решили изменить – читайте в материале amic.ru.

1 Что изменится? Все компенсации, которые положены россиянам, будет выплачивать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Речь идет о больничных листах, пособиях по беременности и родам, отпуске сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и при смерти близкого родственника.

2 Зачем это нужно менять? В кабмине считают, что эти изменения способствуют более высокому уровню и качеству обслуживания россиян. Нововведение позволит обеспечить гарантированное получение страховых выплат и правильность исчисления их размеров, пишут "Известия". Депутаты готовы поддержать этот проект только при условии, что перечисление денег будет своевременным.

3 А мне-то что от этого? После изменений станет спокойнее. Ведь у работодателя может попросту не оказаться средств для выплат (к примеру, предприятие банкротится, а вы в декрете). А через ФСС получать положенные деньги можно будет вне зависимости от финпроблем компании. К тому же, не придется лишний раз конфликтовать в работодателем при оформлении больничного или уходе в декретный отпуск.

4 И это уже готовы принять? Нет. Минтруд России еще разрабатывает законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании". Этот документ, по данным пресс-службы кабмина, представят только в сентябре 2020 года, а в Государственную думу внесут в декабре 2020 года. Депутаты считают, что проект нужно детально изучить, перед тем как принимать и распространять на всю страну.