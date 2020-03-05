В апреле нас ждет дополнительный выходной. Все этого из-за проведения дня голосования по поправкам в Конституцию. Когда он будет, отразится ли этот выходной на зарплате и оплатит ли его работодатель – читайте в материале amic.ru.
Когда день голосования?
День голосования по внесению поправок в Конституцию хотят провести в среду, 22 апреля. Этот день планируют сделать выходным. Официально его утвердят указом президента, а после внесут поправки в производственный календарь на 2020 год, пишет "Главбух"
. Число рабочих дней в апреле сократится с 22 до 21, а выходных станет 9, вместо 8.
Будет ли этот выходной оплачен работодателем?
День голосования по Конституции объявят оплачиваемым выходным для всех работающих граждан. То есть его не придется брать за свой счет и вычета из зарплаты не будет. Об этом в интервью РИА "Новости"
заявил Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан оплатить своему работнику выходной, если решение о нем принято федеральным законом или указом президента.
Как будут оплачивать выходной 22 апреля?
Если сотрудник получает зарплату в виде оклада, например, 15 тыс. рублей, то эту сумму ему и выплатят, но при этом отработает на один день меньше. А кто трудится по сдельному тарифу, получат только за отработанное время.
А если работодатель говорит работать 22 апреля?
Тогда пусть платит вдвойне. Сотруднику, который выйдет на работу в нерабочий праздничный день по инициативе работодателя, оплачивают его не менее чем в двойном размере, согласно статье 153 Трудового кодекса. Также за этот день можно взять выходной, но тогда работу нужно оплатить в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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Комментарии
Понятно для чего это делается - теперича всех бюджетников погонят на незаконное голосование за вождя, который вознамерился пожизненно править страной!
Конституция - продажная девка **тинизма.
хорошо что я не бюджетник весь день спать буду или фильмы смотреть
спасибо за выходной
5.03.2020 15:51
- гость -
хорошо что я не бюджетник весь день спать буду или фильмы смотреть
спасибо за выходной
Жопа расплющится.
я не на жопе лежу, и нечего завидовать