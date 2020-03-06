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"Руки Вверх!", бега рысаков и мотогонщики. Куда сходить в Барнауле на выходных

, ИА "Амител"
Скучать не придется
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина


Мотогонки на льду, концерт группы "Руки Вверх!", зимние забавы, бега на ипподроме, продовольственная ярмарка. Уже выбрали, куда отправитесь на длинных выходных? Так это еще далеко не полная культурная программа. 7, 8 и 9 марта в Барнауле пройдет масса интересных событий. Мы отобрали для вас самые главные. Чем занять себя в эти выходные, куда сходить и на что посмотреть – читайте в обзоре amic.ru.

1
Концерт "Руки Вверх!"

7 марта на сцене комплекса "Титов-Арена" выступит группа "Руки Вверх!". Главная поп-группа страны приедет в Барнаул с большим концертом. Зрителей ждет грандиозное шоу, песни, ротации которых на радио побили все рекорды, новая программа, уникальные световые и видеоинсталляции, специальные звездные гости. Билет стоит 2600 рублей. Начало: 19:00. 12+

2
Бега рысаков и зимние забавы

8 марта на барнаульском ипподроме пройдут "Большие зимние бега 2020". Ожидается накал эмоций и острая борьба на беговой дорожке. Помимо заездов лучших лошадей и наездников Алтайского края зрители увидят показательные выступления спортсменов-конников, концерт, песни и пляски лучших творческих коллективов Алтая. Гостей будут кормить блинами и горячим чаем. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+

3
Мотогонки на льду

Опасный и зрелищный вид спорта, который напоминает корриду – так описывают суть мотогонок на льду. 8-9 марта на стадионе "Клевченя" соберутся 16 ведущих гонщиков из Новосибирска и Барнаула, Тюмени, Красноярска и Казахстана, сообщает "Алтайтурцентр". По словам организаторов, скорости на треке сумасшедшие, а некоторые гонщики проходят виражи практически параллельно земле. Начало в 12:00. Входной билет: 100 рублей. 0+

4
Новые яркие выставки

В художественном музее Алтайского края 5 марта открылась выставка художника-дизайнера Ольги Поповой "Летящие линии". В экспозиции представлены девять авторских костюмов и 35 графических работ. Дизайнерская одежда выполнена из яркого льна, в ней используется декор и крой традиционного русского костюма. Для графики автора характерны сочные цветовые пятна. Выставка проработает до 5 апреля. Цена билета: 5-30 рублей. 0+

До 15 марта в Российско-Немецком Доме работает международная экспозиция лоскутных миниатюр "Пословицы". Это совместный проект мастеров лоскутного шитья из Германии и России. Вход свободный. 0+

С 6 марта в выставочном зале музея "Город" начинает работу межрегиональный фестиваль лоскутного шитья. Здесь представлены сразу две выставки. Экспозиция "Лоскутные узоры Алтая" объединит десятки работ в технике пэчворк мастериц из Сибири. А "Лоскутная мозаика" – труды коллективного творчества швей из Иванова. Здесь представлены декоративные панно и подушки, одеяла и покрывала, сумки, игрушки и костюмы. Цена билета: 20-45 рублей. 0+

В барнаульской галерее "Турина гора" открылась выставка "Эти белые цветы…". Она посвящена весне и цветам. На ней представлены около 70 произведений живописи, графики и декоративного искусства художников из Барнаула и Бийска. Вход бесплатный. 0+

5
Юбилейный концерт The Matrixx

8 марта в Барнауле Глеб Самойлов и The Matrixx отметят 10-летие коллектива масштабным туром. Зрителям посчастливится вживую увидеть яркое и зрелищное шоу. В честь своего первого большого юбилея группа подготовила специальную концертную программу, охватывающую все творческие этапы коллектива. По словам организаторов, будет эпатажно, громко, дерзко и горячо. Не обойдется также и без хитов группы "Агата Кристи". Концерт пройдет в ДК "Сибэнергомаш". Начало: в 19:00. Билет стоит 1500-2700 рублей. 16+

6
Продовольственная ярмарка
Она пройдет в субботу, 7 марта. Барнаульцы смогут купить товары местных производителей по ценам ниже рыночных. Здесь будут продавать фрукты, сухофрукты, овощи, полуфабрикаты, мясо, молочные продукты, рыбу. Можно будет приобрести все необходимое к праздничному столу на 8 марта.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 около здания пр. Красноармейский, 131 (остановка "ул. Молодежная"), у торгового центра "Россия" (пр. Ленина, 71), на площади Жукова (ул. 50 лет СССР, 51а), на Народной площади (на пересечении улиц Попова и Исакова), около Дома культуры "Трансмаш" (пр. Ленина, 152), рядом с баром-рестораном "Опера" (пр. Красноармейский, 36), а также в поселке Южном (ул. Чайковского, 21).

7
Театральная программа

В театре "Спичка" (ул. Ползунова, 37) 9 марта состоится премьера "Тихо! Идет война" (16+) режиссера Анны Вахрамеевой. Спектакль по рассказу О. Павлова "Тайник". Это история о людях, которые попали в безумную коллизию между жизнью и смертью, надеждой и отчаяньем, и пытаются совладать со своей судьбой. Начало в 18:00. Билет стоит 250 рублей.

В Молодежном театре Алтая 7 марта покажут спектакль "Валентин и Валентина" (16+). Это пьеса о молодых людях, которую написал Михаил Рощин в начале 70-х годов прошлого века. Чувствам молодых людей придется выдержать серьезную проверку не разлукой, не войной, а… любовью родных и близких. Начало: в 17:00. Билет стоит 200 рублей.

А 8 марта на сцене театра покажут спектакль "Чертова закуска" (16+). На глазах зрителей устроят спиритический сеанс, но на самом деле это будет "сеанс разоблачения черной магии". Начало: в 17:00. Билет стоит 300 рублей.

В Музыкальном театре 7 марта можно посмотреть спектакль "Дочери Тевье" (12+). Это история о добром труженике Тевье-молочнике, его большой семье, о любви. Спектакль наполнен юмором и колоритными сценами из жизни сельчан деревни Анатовки. Главный герой – еврейский крестьянин. Всю жизнь он трудился, сберегал традиции своего народа, но времена меняются, и его дочки в поисках мужей в той или иной степени нарушают традиции, с чем Тевье никак не может смириться. Начало: в 17:00. Билет стоит 200-300 рублей.

8 марта в 17:00 здесь покажут "Бабий бунт" (12+). Веселый, озорной, колоритный спектакль по рассказам Михаила Шолохова создан в качестве подарка к Международному женскому дню. Зрители смогут насладиться песнями и плясками, оригинальными красочными костюмами. Билет стоит 250-500 рублей.

7 марта можно сходить на спектакль "Ретро" (12+) в театр драмы. Это трогательная история о том, что обрести себя и встретить родную душу можно в любом возрасте и при самых странных обстоятельствах. А 8 марта театр приглашает на "Танго длиною в жизнь" (16+). Начало в 17:30. Билет стоит 150-500 рублей. 

9 марта на экспериментальной сцене покажут спектакль "Дорогие мои бандитки" (16+). Это история о пенсионерках, которые собираются на встречу с приехавшей из Америки четвертой подругой. Они решают ограбить банк и им это удается. Начало в 17:30. Билет 300-350 рублей.

8
Мастер-классы
В туристическом центре "Горная аптека" 7 марта пройдет мастер-класс для взрослых и детей по созданию деревянной броши-значка с гербарием. Участники выберут форму и растение для своей броши, соединят сухоцвет с деревянной основой. Брошь украсит ваш образ и станет приятным подарком для близкого человека. Начало в 10:30. Билет стоит 400 рублей. 12+
9
Кино
С четверга в кинотеатрах вышла российская драма "Один вдох" (12+) – о женщине, которая после сорока открыла для себя опасный вид спорта. Для любителей пострашнее – триллер "Человек-невидимка" (18+), в котором девушку преследует нечто невидимое и пугающее и она начинает сходить с ума. Если не хватает романтики – посмотрите комедию "Отель "Белград" (12+) – о хозяине пятизвездочного отеля, которого криминальный мафиози заставил жениться на своей дочери. Еще одна премьера – мультфильм "Вперед" (6+)
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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