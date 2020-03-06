"Руки Вверх!", бега рысаков и мотогонщики. Куда сходить в Барнауле на выходных

Новые яркие выставки

В художественном музее Алтайского края 5 марта открылась выставка художника-дизайнера Ольги Поповой "Летящие линии". В экспозиции представлены девять авторских костюмов и 35 графических работ. Дизайнерская одежда выполнена из яркого льна, в ней используется декор и крой традиционного русского костюма. Для графики автора характерны сочные цветовые пятна. Выставка проработает до 5 апреля. Цена билета: 5-30 рублей. 0+

До 15 марта в Российско-Немецком Доме работает международная экспозиция лоскутных миниатюр "Пословицы". Это совместный проект мастеров лоскутного шитья из Германии и России. Вход свободный. 0+

С 6 марта в выставочном зале музея "Город" начинает работу межрегиональный фестиваль лоскутного шитья. Здесь представлены сразу две выставки. Экспозиция "Лоскутные узоры Алтая" объединит десятки работ в технике пэчворк мастериц из Сибири. А "Лоскутная мозаика" – труды коллективного творчества швей из Иванова. Здесь представлены декоративные панно и подушки, одеяла и покрывала, сумки, игрушки и костюмы. Цена билета: 20-45 рублей. 0+

В барнаульской галерее "Турина гора" открылась выставка "Эти белые цветы…". Она посвящена весне и цветам. На ней представлены около 70 произведений живописи, графики и декоративного искусства художников из Барнаула и Бийска. Вход бесплатный. 0+