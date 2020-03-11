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Куда полететь отдыхать, если в мире бушует коронавирус?

, ИА "Амител"
Туроператоры и правительство Китая делают все возможное, чтобы возобновить авиасообщение

Сюрприз из Поднебесной продолжает атаковать страны мира, заражая все больше и больше людей коронавирусом. По данным на 10 марта, им инфицированы  113 739 человек. Вирус зафиксирован, по информации ВОЗ, в 108 странах.

Правительство Китая все же рассматривает возможность вскоре открыть страну для туристов. Как сообщает ourdom.ru, ситуация с коронавирусом становится лучше: многие уже побороли болезнь, новых зараженных нет. 

Но все же паника среди туристов, которые планировали поехать в отпуск и не смогли этого сделать из-за инфекции, есть. Куда пока нельзя летать россиянам и какие есть альтернативы – в материале amic.ru.

1

В какие страны россиянам не рекомендуют летать из-за коронавируса? 

Ростуризм не рекомендует россиянам летать в Китай, Южную Корею, Италию и Иран в связи с распространением коронавируса.

"Российским туроператорам, турагентам следует приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран и Японию временно, до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах", – сообщается на сайте Ростуризма.

Власти стран мониторят ситуацию с вирусом, а также делают все возможное, чтобы быстрее восстановить авиасообщение с Китаем.

2

Купили тур, а там коронавирус: вернут ли деньги? 

По ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" компании должны вернуть людям деньги. Если вы, например, купили тур в Италию или Корею и передумали лететь, то можете требовать расторжения договора и возврата полной суммы, уплаченной за тур. Если вы успели вылететь в одну из этих стран по путевке, то тоже можете расторгнуть договор и потребовать возврата части денег. 

Некоторые авиаперевозчики предлагают своим пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут поменять авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля (S7 Airlines) и с 8 марта по 15 апреля ("Уральские авиалинии"), вне зависимости от тарифа и направления. Предложение доступно на всех рейсах некоторых авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета. Подробности по телефону 22-66-66 или на сайте aviaflot.ru.

3
Хочу забронировать тур на лето, но боюсь потерять деньги. Есть ли финансовые риски?

Не нужно бояться, впадать в панику и аннулировать летние брони, так как нет никакого финансового риска. 

"Авиафлот" совместно с туроператором TUI сохраняет первый взнос в размере всего 3000 рублей по акции раннего бронирования. В случае если стоимость тура станет ниже оплаченной вами ранее, то она будет пересчитана в меньшую сторону согласно цене, опубликованной на сайте aviaflot.ru. Компания может сделать перерасчет не более двух раз (не позднее, чем за две недели до вылета).

Акция распространяется на туры, забронированные c 3.03.20 до 31.03.20.

 

4

Где сейчас можно отдохнуть, не боясь коронавируса?

Зачем жертвовать отпуском и откладывать поездку на море из-за китайского вируса. Можно просто отправиться в другую страну. Например, сейчас "Авиафлот" предлагает по сниженным ценам и абсолютно безопасно полететь в Таиланд или другие азиатские государства. Также можно отдохнуть в Турции, Египте, Болгарии, Тунисе, Греции, России и на Кубе. 

Например, "Авиафлот" предлагает слетать на шесть ночей в Арабские Эмираты за 29 950 рублей. Вылет из Новосибирска 14 марта, отель BM Acacia Hotel & Apartments 4*. В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка.

Отдохнуть на Бали в Индонезии в отеле Legian Village Hotel 3* можно за 68500 рублей. Вылет из Новосибирска 3 сентября, тур 14 ночей. В стоимость входит: авиаперелет (ч/з Гонконг), проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка.

Десять ночей в Греции, на острове Крит, обойдутся в 42 700 рублей. Вылет из Новосибирска 30 сентября. В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка, дополнительно – виза. Отель Malia Princess Studios 3*.

"Авиафлот" предлагает также слетать в Турцию со скидками от 6%, в Таиланд – от 13%, или в Абхазию – от 10%.

5
Как выгодно отдохнуть в другой стране?
На туры в азиатские страны сейчас действуют скидки от 15 до 30%. Например, длительный отдых в Таиланде может быть гораздо дешевле, если найти правильный подход к вопросу о месте проживания.
"Авиафлот" предлагает сэкономить до 50 тысяч рублей на двоих. Это возможно, если арендовать квартиру или апартаменты у собственников (возможно, это дешевле, чем на популярных сайтах бронирования). Такой вариант проживания позволит больше денег выделить на развлечения, иметь в своем распоряжении квартиру большей площадью, чем номера в отеле, и увеличить время отдыха до 30 дней.

Например, жилой комплекс "Семь Морей" площадью 25000 кв.м представляет собой семь корпусов высотой в восемь этажей. Водная лагуна занимает площадь чуть больше 6000 кв.м с тематическими бассейнами для каждого здания, соответствуя названию. В комплексе есть ресторан, спортзал, хаммам, игровая комната, прачечная, салон массажа, охрана и видеонаблюдение. Расстояние до пляжа Джомтьен примерно 700 метров, куда каждые 30 минут ходит электрошатл от лобби. Стоимость – от 800 рублей в сутки. Такая же цена аренды и  жилого комплекса "Амазон Резиденс". Он состоит из четырех корпусов, каждый высотой восемь этажей, общей площадью 13500 кв.м. Здания окружает трехуровневый бассейн, занимающий пространство в 2000 кв.м, что напоминает тропические амазонские джунгли со всей своей природной многогранностью.
6
Все равно страшно: что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Чтобы не заболеть китайским вирусом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться некоторых правил.

Во-первых, чаще мыть лицо и руки с мылом. Особенно это важно делать после посещения общественных мест. Во-вторых, носить медицинскую маску и менять ее каждые два часа. В-третьих, есть только пищу, обработанную термически. А также стараться избегать мест скопления людей, не трогать слизистую глаз, носа и рта грязными руками, обходить стороной тех, кто кашляет и чихает, содержать дом в чистоте, использовать только чистую посуду и чаще протирать гаджеты. И, конечно, на время отказаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.

7
А что в Китае: когда можно будет лететь туда отдыхать?
Гиды, живущие в Поднебесной, отмечают, что на курортном острове Хайнань начали работать общественные места и магазины, транспортное сообщение. В связи с этим российские туроператоры начинают вести переговоры по возобновлению авиасообщения с аэропортом Хайкоу (Хайнань). 
К тому же, совсем недавно государственное телевидение Китая сообщило, что ситуация с коронавиросом становится лучше и в центре эпидемии, городе Ухане, официально закрыты все временные больницы.
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.03.2020 10:24
Мимопроходящий

А нефиг искать приключений на свою корону! Дома нужно сидеть! Ну или на Яровое...

11.03.2020 10:26
- гость -

бггг яровое

11.03.2020 10:44
- гость -

Вся прелесть капитализма: зачем боятся эпидемии, летите отдыхать.
Если не полетите - экономика встанет.
Если заболеете или умрете - экономика только получит дополнительный стимул: ведь вас надо будет лечить и хоронить.

11.03.2020 10:45
- гость -

"Авиафлот" совместно с туроператором TUI (c), а также с 250 другими барнаульскими агентствами))))
Туи то в курсе подобного рекламного "примазывания" ничем не примечательного обыкновенного агентства?

11.03.2020 11:15
гость

Я еще не понял, как Авиафлот может какой то отель и завтраки гарантировать, он же перевозчик? Перевозчик широкого профиля

11.03.2020 11:17
- гость -

сидите дома

11.03.2020 11:20
- гость -

Вы Авиафлот с Аэрофлотом не путайте

11.03.2020 11:22
- гость -

"А" увидели дальше не судьба дочитать.

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