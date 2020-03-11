Куда полететь отдыхать, если в мире бушует коронавирус?

Сюрприз из Поднебесной продолжает атаковать страны мира, заражая все больше и больше людей коронавирусом. По данным на 10 марта, им инфицированы 113 739 человек. Вирус зафиксирован, по информации ВОЗ, в 108 странах.

Правительство Китая все же рассматривает возможность вскоре открыть страну для туристов. Как сообщает ourdom.ru, ситуация с коронавирусом становится лучше: многие уже побороли болезнь, новых зараженных нет.

Но все же паника среди туристов, которые планировали поехать в отпуск и не смогли этого сделать из-за инфекции, есть. Куда пока нельзя летать россиянам и какие есть альтернативы – в материале amic.ru.

1 В какие страны россиянам не рекомендуют летать из-за коронавируса? Ростуризм не рекомендует россиянам летать в Китай, Южную Корею, Италию и Иран в связи с распространением коронавируса. "Российским туроператорам, турагентам следует приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран и Японию временно, до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах", – сообщается на сайте Ростуризма. Власти стран мониторят ситуацию с вирусом, а также делают все возможное, чтобы быстрее восстановить авиасообщение с Китаем.

2 Купили тур, а там коронавирус: вернут ли деньги? По ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" компании должны вернуть людям деньги. Если вы, например, купили тур в Италию или Корею и передумали лететь, то можете требовать расторжения договора и возврата полной суммы, уплаченной за тур. Если вы успели вылететь в одну из этих стран по путевке, то тоже можете расторгнуть договор и потребовать возврата части денег. Некоторые авиаперевозчики предлагают своим пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут поменять авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля (S7 Airlines) и с 8 марта по 15 апреля ("Уральские авиалинии"), вне зависимости от тарифа и направления. Предложение доступно на всех рейсах некоторых авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета. Подробности по телефону 22-66-66 или на сайте aviaflot.ru.

3 Хочу забронировать тур на лето, но боюсь потерять деньги. Есть ли финансовые риски? Не нужно бояться, впадать в панику и аннулировать летние брони, так как нет никакого финансового риска. "Авиафлот" совместно с туроператором TUI сохраняет первый взнос в размере всего 3000 рублей по акции раннего бронирования. В случае если стоимость тура станет ниже оплаченной вами ранее, то она будет пересчитана в меньшую сторону согласно цене, опубликованной на сайте aviaflot.ru. Компания может сделать перерасчет не более двух раз (не позднее, чем за две недели до вылета). Акция распространяется на туры, забронированные c 3.03.20 до 31.03.20.

4 Где сейчас можно отдохнуть, не боясь коронавируса? Зачем жертвовать отпуском и откладывать поездку на море из-за китайского вируса. Можно просто отправиться в другую страну. Например, сейчас "Авиафлот" предлагает по сниженным ценам и абсолютно безопасно полететь в Таиланд или другие азиатские государства. Также можно отдохнуть в Турции, Египте, Болгарии, Тунисе, Греции, России и на Кубе. Например, "Авиафлот" предлагает слетать на шесть ночей в Арабские Эмираты за 29 950 рублей. Вылет из Новосибирска 14 марта, отель BM Acacia Hotel & Apartments 4*. В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка. Отдохнуть на Бали в Индонезии в отеле Legian Village Hotel 3* можно за 68500 рублей. Вылет из Новосибирска 3 сентября, тур 14 ночей. В стоимость входит: авиаперелет (ч/з Гонконг), проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка. Десять ночей в Греции, на острове Крит, обойдутся в 42 700 рублей. Вылет из Новосибирска 30 сентября. В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание (завтраки), трансфер групповой (аэропорт – отель – аэропорт), медицинская страховка, дополнительно – виза. Отель Malia Princess Studios 3*. "Авиафлот" предлагает также слетать в Турцию со скидками от 6%, в Таиланд – от 13%, или в Абхазию – от 10%.

5 Как выгодно отдохнуть в другой стране? На туры в азиатские страны сейчас действуют скидки от 15 до 30%. Например, длительный отдых в Таиланде может быть гораздо дешевле, если найти правильный подход к вопросу о месте проживания. "Авиафлот" предлагает сэкономить до 50 тысяч рублей на двоих. Это возможно, если арендовать квартиру или апартаменты у собственников (возможно, это дешевле, чем на популярных сайтах бронирования). Такой вариант проживания позволит больше денег выделить на развлечения, иметь в своем распоряжении квартиру большей площадью, чем номера в отеле, и увеличить время отдыха до 30 дней.



Например, жилой комплекс "Семь Морей" площадью 25000 кв.м представляет собой семь корпусов высотой в восемь этажей. Водная лагуна занимает площадь чуть больше 6000 кв.м с тематическими бассейнами для каждого здания, соответствуя названию. В комплексе есть ресторан, спортзал, хаммам, игровая комната, прачечная, салон массажа, охрана и видеонаблюдение. Расстояние до пляжа Джомтьен примерно 700 метров, куда каждые 30 минут ходит электрошатл от лобби. Стоимость – от 800 рублей в сутки. Такая же цена аренды и жилого комплекса "Амазон Резиденс". Он состоит из четырех корпусов, каждый высотой восемь этажей, общей площадью 13500 кв.м. Здания окружает трехуровневый бассейн, занимающий пространство в 2000 кв.м, что напоминает тропические амазонские джунгли со всей своей природной многогранностью.

6 Все равно страшно: что делать, чтобы не заразиться коронавирусом? Чтобы не заболеть китайским вирусом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться некоторых правил. Во-первых, чаще мыть лицо и руки с мылом. Особенно это важно делать после посещения общественных мест. Во-вторых, носить медицинскую маску и менять ее каждые два часа. В-третьих, есть только пищу, обработанную термически. А также стараться избегать мест скопления людей, не трогать слизистую глаз, носа и рта грязными руками, обходить стороной тех, кто кашляет и чихает, содержать дом в чистоте, использовать только чистую посуду и чаще протирать гаджеты. И, конечно, на время отказаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.