Почему мы отмечаем 8 Марта и откуда взялся этот "женский день"

Откуда взялся Международный женский день?

В конце февраля 1908 года в Нью-Йорке прошла вторая масштабная женская демонстрация. На улицы вышли более 15 тысяч недовольных женщин и маршем прошли через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. А еще они потребовали права избирательного голоса. И уже в 1909-м Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье национальным женским днем, который отмечали до 1913 года.

Хотя в 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин-социалисток немецкая активистка за права женщин Клара Цеткин предложила праздновать именно Международный женский день. Чтобы женщины со всего мира могли собираться на митинги и демонстрации, привлекая внимание общественности к социальным проблемам. Участники поддержали предложение, и через несколько лет инициатива проведения демонстраций 8 марта распространилась во многих странах мира. Так и появился праздник 8 Марта.