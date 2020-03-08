Почему мы отмечаем 8 Марта и откуда взялся этот "женский день"

Международный женский день отмечают 8 марта. Но почему именно в этот день? Что на самом деле значит этот праздник и с какими событиями он связан? Amic.ru предлагает вспомнить историю "женского дня".
В конце февраля 1908 года в Нью-Йорке прошла вторая масштабная женская демонстрация. На улицы вышли более 15 тысяч недовольных женщин и маршем прошли через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. А еще они потребовали права избирательного голоса. И уже в 1909-м Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье национальным женским днем, который отмечали до 1913 года.
Хотя в 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин-социалисток немецкая активистка за права женщин Клара Цеткин предложила праздновать именно Международный женский день. Чтобы женщины со всего мира могли собираться на митинги и демонстрации, привлекая внимание общественности к социальным проблемам. Участники поддержали предложение, и через несколько лет инициатива проведения демонстраций 8 марта распространилась во многих странах мира. Так и появился праздник 8 Марта.
С момента возникновения праздника все страны отмечали его в разные даты. В России "женский день" появился в 1913 году. Сначала его праздновали 23 февраля (ведь до 1918 года наша страна жила по юлианскому календарю). В революционный 1917-й петроградские большевики, воспользовавшись событием, организовали в этот день митинги и собрания против войны, дороговизны, а также тяжелого положения работниц. В этот день бастовало около 128 тыс. рабочих.
В 1921 году на 2-й Коммунистической женской конференции решили отмечать "женский день" 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля 1917 года.
Читайте также в сюжете: 8 марта
Комментарии