Что такое Торжество православия и в чем смысл этого праздника?

С кем боролись христиане?

Почитание икон в христианском мире было утверждено на VII Вселенском Соборе, который был созван в 787 году в Никее. Но если одни императоры были верны православию, то другие делали все, чтобы изменить строй церковной жизни и даже само православное вероучение. Используя церковное разномыслие, они пытались достигнуть своих политических целей. Помощь в этом им оказывали иконоборцы, утверждавшие, что священные изображения – это идолы, а почитание икон – идолопоклонство.

Хотя, по православному вероучению, христиане поклоняются не самой иконе, а через написанный образ самому Богу или святому, который на нем изображен. Но это злоумышленников не останавливало. Иконы жгли, резали, топили. Сотни монахов подверглись гонениям и были казнены и замучены. Иконоборчество захватило всю империю и стало последней глобальной ересью в христианской истории.