Что такое Торжество православия и в чем смысл этого праздника?

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Православная церковь в первое воскресенье Великого поста отмечает праздник Торжество православия. Это важное событие напрямую связано с многолетней борьбой христиан с иконоборцами. Об истории и смысле этого дня, а также о его духовном значении для современных христиан читайте в рубрике "Вопрос – ответ".
Почитание икон в христианском мире было утверждено на VII Вселенском Соборе, который был созван в 787 году в Никее. Но если одни императоры были верны православию, то другие делали все, чтобы изменить строй церковной жизни и даже само православное вероучение. Используя церковное разномыслие, они пытались достигнуть своих политических целей. Помощь в этом им оказывали иконоборцы, утверждавшие, что священные изображения – это идолы, а почитание икон – идолопоклонство.
Хотя, по православному вероучению, христиане поклоняются не самой иконе, а через написанный образ самому Богу или святому, который на нем изображен. Но это злоумышленников не останавливало. Иконы жгли, резали, топили. Сотни монахов подверглись гонениям и были казнены и замучены. Иконоборчество захватило всю империю и стало последней глобальной ересью в христианской истории.
Эта борьба продолжалась более 50 лет. Только в феврале 843 года, в первое воскресенье Великого поста, в Константинополе по инициативе царицы-христианки Феодоры был созван Собор для восстановления почитания икон в Церкви. На нем осудили иконоборцев как еретиков, и были впервые произнесены анафемы на них.
В этот же день Патриарх Константинопольский Мефодий установил праздничное богослужение – так и появился особый чин, называемый Торжество православия. В рамках этого праздника верующие, среди которых была и царица, вышли на улицы города с иконами в руках.
С тех пор Православная церковь ежегодно проводит этот великий чин, вспоминая молитвенно всех тех, кто пострадал за веру, кто был защитником православия на протяжении многих столетий.
Об этом человеке церковь не читает молитв, считается, что он предан на окончательный суд Божий. Впрочем, предание анафеме не является бесповоротным: при покаянии анафема может быть снята.
Во всех храмах в этот день служится литургия Василия Великого. После ее окончания совершают особый чин Торжества православия – молебное пение в центре храма перед иконами Спасителя и Божией Матери. Во время этого чина также провозглашается вечная память всем пострадавшим за веру и многолетие ныне здравствующим православным христианам.
Комментарии
Христианство боролось и до сих пор борется со свободолюбивыми, культурными, самоэдентифицированными и не зависимыми людьми, которыми по мнению ГГрефа трудно управлять