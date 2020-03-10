Рубль рухнул. Что подорожает в первую очередь и чего вообще ждать россиянам?

Все плохо. А что будет с рублем дальше?

Однозначно сказать сложно, так как дальнейшее поведение российской валюты будет зависеть от цены на нефть, действий властей и многих других факторов. Однако эксперты уже высказали несколько мнений.

Версия 1. Рубль продолжит слабеть

Об этом говорит Олег Шибанов, директор финансового центра "Сколково – РЭШ. "После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – рассказал он в интервью изданию "Ведомости".

Эксперты полагают, что с учетом динамики цен на нефть, рубль на торгах на российском рынке окажется под серьезным давлением, в результате чего доллар уйдет в диапазон 70-75 рублей. "При этом не стоит забывать, что на российскую валюту продолжит оказывать негативное влияние ситуация с коронавирусом, которая ведет к снижению аппетита к рисковым активам", – считает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ, пишет "Банки.ру".

Версия 2. Рубль будет прыгать, а инфляция ускорится

По мнению Евгения Кошелева, главного аналитика Росбанка, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 рублей за доллар: "Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 года стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок".

По мнению Татьяны Евдокимовой, главного аналитика "Нордеа банка", устойчивая стабилизация курса рубля возможна лишь, когда появятся признаки замедления распространения эпидемии, пишут "Ведомости".

"Сейчас возможно любое движение: и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля. С другой стороны, любые сообщения о договоренностях производителей нефти позволят отыграть падение", – цитирует КП независимого экономиста Антона Шабанова.