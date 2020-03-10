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Рубль рухнул. Что подорожает в первую очередь и чего вообще ждать россиянам?

, ИА "Амител"
Говорят, ничего хорошего. Но и паниковать особо не рекомендуют
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Доллар стоит почти 75 рублей, а евро – уже выше 80. Чего же ждать дальше и как это на нас отразится? Прогнозы экспертов сумбурны, но мы попытались разобраться.

1
Что произошло и почему?

Цены на нефть обрушились почти на 30%. Случилось это после отказа России и ряда других стран сократить добычу сырья, спрос на которое упал из-за эпидемии коронавируса. 6 марта в Вене на заседании министров нефти ОПЕК и государств, которые не входят в организацию, участники встречи не смогли договориться о сокращении добычи нефти и о продлении соглашения об ограничении добычи сырья с 1 апреля.

На этом фоне 9 марта курс российской валюты на международных рынках Forex упал до 75 рублей за доллар и до 85 рублей за евро. В последний раз подобные значения наблюдались в феврале-марте 2016 года. 
2
Все плохо. А что будет с рублем дальше?
Однозначно сказать сложно, так как дальнейшее поведение российской валюты будет зависеть от цены на нефть, действий властей и многих других факторов. Однако эксперты уже высказали несколько мнений.

Версия 1. Рубль продолжит слабеть

Об этом говорит Олег Шибанов, директор финансового центра "Сколково – РЭШ. "После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – рассказал он в интервью изданию "Ведомости".

Эксперты полагают, что с учетом динамики цен на нефть, рубль на торгах на российском рынке окажется под серьезным давлением, в результате чего доллар уйдет в диапазон 70-75 рублей. "При этом не стоит забывать, что на российскую валюту продолжит оказывать негативное влияние ситуация с коронавирусом, которая ведет к снижению аппетита к рисковым активам", –  считает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ, пишет "Банки.ру".

Версия 2. Рубль будет прыгать, а инфляция ускорится

По мнению Евгения Кошелева, главного аналитика Росбанка, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 рублей за доллар: "Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 года стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок".

По мнению Татьяны Евдокимовой, главного аналитика "Нордеа банка", устойчивая стабилизация курса рубля возможна лишь, когда появятся признаки замедления распространения эпидемии, пишут "Ведомости".

Версия 3. Не понятно, что будет

"Сейчас возможно любое движение: и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля. С другой стороны, любые сообщения о договоренностях производителей нефти позволят отыграть падение", – цитирует КП независимого экономиста Антона Шабанова.

3
Стоит ли покупать валюту?

Сложный вопрос. Эксперты советуют не торопиться, ведь предугадать движение курсов доллара и евро довольно трудно. "Пытаться навариваться на скачках валют сейчас не стоит. Никто не знает, как будут вести себя рынки. Так что бежать покупать валюту, если это не входило в ваши планы, точно не стоит", – считает экономист Антон Шабанов.

4
А что будет с ценами? Наверняка все подорожает...

Эксперты не исключают и этого. Падение курса рубля в первую очередь отразится на стоимости импортных товаров, а также поездок за границу.

Бытовая техника

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время мелкая и бытовая электроника в России подорожает на 10-20%, сообщает ТАСС. Большинство техники завозят к нам из-за границы, а производимая в нашей стране продукция собирается из импортных компонентов. Но если цены и подскочат, то ощутим мы это через пару месяцев (пока не распродадут запасы из прежних поставок).

Путешествия

Ожидается, что могут вырасти цены на авиаперевозки за границу, и, как следствие, подорожают путевки. В интервью E1.ru руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что из-за скачка курса пока непонятно, что будет с теми, кто уже забронировал туры или внес предоплату за путевку. Точнее, неизвестно по какому курсу им придется платить. 

Автомобили

Из-за падения рынка нефти производителям автомобилей придется поднимать цены на машины в России, рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. По его мнению, процесс повышения будет поэтапным и плавным.

5
А отразится ли падение рубля на пенсиях и соцвыплатах?

Нет. Во всяком случае, так заявляет зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова. По ее словам, несмотря на падение рубля, социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы. Она также добавила, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов. Скоро увидим, так ли это.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

10.03.2020 13:32
- гость -

Что ждать? Большую заднюю филейную часть тела.

10.03.2020 13:42
- гость -




Цены на нефть обрушились почти на 30%. Случилось это после отказа России и ряда других стран сократить добычу сырья, спрос на которое упал из-за эпидемии коронавируса.

А кто это такой беспечный в РФ, кто решение принял?!

10.03.2020 13:47
- гость -

Штаты натырили нефти на ближнем востоке , войну там они ведь не ради дерьмократии затеяли, а теперь рынок отжимают

10.03.2020 13:49
- гость -

Кто кого перетерпит при низких ценах на нефть. СССр в свое время не устоял, теперь черед другой страны платить по счетам.

10.03.2020 13:50
- гость -

У ваты опять штаты виноваты...

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