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Из-за падения рубля дорожают путевки за границу. К чему готовиться?

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края спешат оплатить туры по старому курсу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Туроператоры начали повышать цены на зарубежные путевки из-за падения курса рубля. Об этом amic.ru рассказали в алтайских турфирмах. Жители региона бросились оплачивать забронированные путевки по старому курсу, чтобы не переплатить. Чего ждать от изменения курса рубля дальше и подорожает ли на этом фоне отдых (как в России, так и за рубежом), разбирался amic.ru.

1
Рубль колеблется. Что там с путевками?
Они уже стали дорожать. У туроператоров есть свой внутренний курс валют, от которого меняется ежедневно стоимость путевок. Часть туркомпаний практически сразу же вслед за обрушением рубля подняли цены на пакетные путешествия, другие продолжили продавать туры по курсу прошлой недели. Однако и это ненадолго – накануне, вечером 10 марта, они уже выставили новый курс валют, а значит и туры тоже подорожали – на столько же, на сколько увеличилась стоимость евро. Пока этого не произошло, туристы сразу после праздничных выходных поспешили оплатить турпакеты по старой цене, пока она не стала выше, рассказала amic.ru Евгения Беспалова, руководитель агентства "100 дорог".
2
Как вырастут цены на путевки?
На разницу курсов. Цены на путевки в тот же Таиланд или Турцию считаются в евро. Поэтому если растет курс евро, то увеличиваются и цены за туры. 9 марта евро поднялся до 85 рублей, хотя еще 7 марта, по данным Центробанка, он стоил 75,8 рубля. Так что если курс вырос условно на 7%, то и тур подорожает на те же 7%.
3
Я оплатил только половину тура. Теперь мне придется заплатить больше?
Да. Предположим, тур стоит 1000 евро, при бронировании вы заплатили за него по старому курсу ровно половину – 500 евро. А вторую половину будете платить уже по новому, который будет действовать в момент оплаты. Важно, что по новому курсу считается только остаток, всю стоимость поездки пересчитывать не будут. Так что если курс станет выше, то и заплатить придется больше, чем вы намеревались, увы.
4
А может стоит переждать и пока не планировать отпуск?
Сказать сложно. Ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент, и курс доллара по отношению к рублю может как взлететь, так и снизиться. Однако, как отметили турагенты, в прошлые годы, когда курс рубля падал, то на время приостанавливался и период бронирования. Однако через одну-две недели люди привыкали к новой стоимости поездки и начинали снова бронировать путевки за границу.
5
С заграницей все понятно. Стоит ли ждать повышения цен на отдых в России?
Если ситуация не стабилизируется, то это, конечно, приведет к подорожанию отдыха и в России, считают турагенты. Предположим, евро продолжит расти, а значит, отдых за границей станет еще дороже и туристы будут чаще выбирать для отпуска российские курорты. А раз спрос на внутренний туризм увеличится, то и стоимость отпуска на территории нашей необъятной родины тоже подскочет. Так что лучше бы евро не расти.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

11.03.2020 11:39
- гость -

В предыдущие 10 лет съездили в разные страны (без пляжей и оллюнклюзив) 7 раз, в первые два раза через турфирмы, потом самостоятельно. Так интереснее, поскольку туроператоры предлагают в основном чистый отдых и развлечения. Но теперь, после прошлого года ещё, всё - отъездились. Стало не по карману. Хотя планов много, вирус рано или поздно уйдёт, и мир откроется.

11.03.2020 11:52
- гость -

Готовиться надо к 22 апреля - ни одного голоса обрушителю рубля!

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