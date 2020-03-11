Из-за падения рубля дорожают путевки за границу. К чему готовиться?

Туроператоры начали повышать цены на зарубежные путевки из-за падения курса рубля. Об этом amic.ru рассказали в алтайских турфирмах. Жители региона бросились оплачивать забронированные путевки по старому курсу, чтобы не переплатить. Чего ждать от изменения курса рубля дальше и подорожает ли на этом фоне отдых (как в России, так и за рубежом), разбирался amic.ru.

2 Как вырастут цены на путевки? На разницу курсов. Цены на путевки в тот же Таиланд или Турцию считаются в евро. Поэтому если растет курс евро, то увеличиваются и цены за туры. 9 марта евро поднялся до 85 рублей, хотя еще 7 марта, по данным Центробанка, он стоил 75,8 рубля. Так что если курс вырос условно на 7%, то и тур подорожает на те же 7%.

3 Я оплатил только половину тура. Теперь мне придется заплатить больше? Да. Предположим, тур стоит 1000 евро, при бронировании вы заплатили за него по старому курсу ровно половину – 500 евро. А вторую половину будете платить уже по новому, который будет действовать в момент оплаты. Важно, что по новому курсу считается только остаток, всю стоимость поездки пересчитывать не будут. Так что если курс станет выше, то и заплатить придется больше, чем вы намеревались, увы.

4 А может стоит переждать и пока не планировать отпуск? Сказать сложно. Ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент, и курс доллара по отношению к рублю может как взлететь, так и снизиться. Однако, как отметили турагенты, в прошлые годы, когда курс рубля падал, то на время приостанавливался и период бронирования. Однако через одну-две недели люди привыкали к новой стоимости поездки и начинали снова бронировать путевки за границу.