Когда Вербное воскресенье в 2020 году и что мы празднуем в этот день

Что мы празднуем в Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье установлено в память о спасительном появлении Иисуса Христа в Иерусалиме верхом на осле. Ворота, через которые, по преданию, въехал Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.

По древней иудейской традиции, правители, одержав победу над врагами, въезжали в город на конях или ослах. А еще на Востоке въезд в город на осле был символом мира, а верхом на коне – символом войны.

Евангелия от Марка и Луки повествуют о том, что Иисус, приближаясь к Иерусалиму, отправил двух учеников за молодым ослом, объяснив, где он привязан и что ответить, если спросят. Так и случилось. Ученики нашли животное, отвязали его, на вопрос "Зачем отвязываете?" отвечали, что ослик надобен Господу, и привели к Иисусу.

На этом осле Иисус и въехал в Иерусалим, жители которого ждали его появления с трепетом и надеждой. Иудеи, захваченные римлянами, ожидали обещанного Священным Писанием и пророками освободителя от иноземного господства. Верили, что Мессия – Спаситель Израиля – явится на Пасху.

Иисуса Христа встречали как Мессию, так как знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. И как царя и триумфатора – с пальмовыми ветвями, цветами, постилая на Его пути свою одежду (этого требовала древнейшая иудейская традиция).

Войдя в Иерусалим, он направился в храм и выгнал оттуда торговцев – те устроили в святилище настоящий рынок товаров для жертвоприношения и продавали жертвенный скот. "Написано – дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников", – сказал Иисус, опрокидывая столы.

Народ слушал Христа с восхищением, подходил к нему за исцелением. Однако ликование в честь Спасителя народа Израилева длилось недолго. Через несколько дней Иисус подвергнется гонениям и умрет на голгофском кресте.