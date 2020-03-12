Когда Вербное воскресенье в 2020 году и что мы празднуем в этот день

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Православная церковь отмечает в последнее – шестое – воскресенье Великого поста. Как этот праздник связан с Иисусом Христом, как его отмечают и причем тут вообще верба – читайте на amic.ru.
Вербное воскресенье установлено в память о спасительном появлении Иисуса Христа в Иерусалиме верхом на осле. Ворота, через которые, по преданию, въехал Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.
По древней иудейской традиции, правители, одержав победу над врагами, въезжали в город на конях или ослах. А еще на Востоке въезд в город на осле был символом мира, а верхом на коне – символом войны.
Евангелия от Марка и Луки повествуют о том, что Иисус, приближаясь к Иерусалиму, отправил двух учеников за молодым ослом, объяснив, где он привязан и что ответить, если спросят. Так и случилось. Ученики нашли животное, отвязали его, на вопрос "Зачем отвязываете?" отвечали, что ослик надобен Господу, и привели к Иисусу.
На этом осле Иисус и въехал в Иерусалим, жители которого ждали его появления с трепетом и надеждой. Иудеи, захваченные римлянами, ожидали обещанного Священным Писанием и пророками освободителя от иноземного господства. Верили, что Мессия – Спаситель Израиля – явится на Пасху.
Иисуса Христа встречали как Мессию, так как знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. И как царя и триумфатора – с пальмовыми ветвями, цветами, постилая на Его пути свою одежду (этого требовала древнейшая иудейская традиция).
Войдя в Иерусалим, он направился в храм и выгнал оттуда торговцев – те устроили в святилище настоящий рынок товаров для жертвоприношения и продавали жертвенный скот. "Написано – дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников", – сказал Иисус, опрокидывая столы.
Народ слушал Христа с восхищением, подходил к нему за исцелением. Однако ликование в честь Спасителя народа Израилева длилось недолго. Через несколько дней Иисус подвергнется гонениям и умрет на голгофском кресте.
В славянских странах пальмовые ветви, которыми по преданию мостили путь Иисуса, заменяют ветками вербы (а также ивы и ветлы). Эти растения распускаются в России одними из первых. А вербу к тому же считают символом прощения и доброты. И если вы держите ветви вербы дома, то значит готовы простить своих обидчиков, как и всех нас прощает Господь.
Также Вербное воскресенье называют Неделей ваий – "вайи" по-гречески означает "пальмовые ветви".
Латинское название праздника – Dominica in palmis (Пальмовое воскресенье, буквально: "Господень день в пальмах"). В современных европейских языках сегодня используется именно название "Пальмовое", например в английском – Palm Sunday.
В русских богослужебных книгах этот день называется также Неделей Цветоносной (потому что Христа в Иерусалиме встречали цветами, а Неделя на церковнославянском означает один день недели – воскресенье).
Входом Господним в Иерусалим заканчивается шестая неделя Великого поста. Празднование начинается накануне, в Лазареву субботу, богослужениями, в которых вспоминают о последних днях Иисуса Христа. На Всенощном бдении освящают вербу. Веточки растения вместе с зажженными свечами держат в руках во время исполнения Канона, при этом число веточек должно соответствовать количеству членов семьи.
Освященную вербу хранят весь год – до следующего Вербного воскресенья. Считается, что она поможет отогнать недобрых людей, болезни и обеспечить благополучие в семье.
На Руси верили, что верба может исцелить недуг и защитить от несчастья и сглаза. Освященными ветками слегка ударяли родных и домашнюю живность – обряд должен был защитить от недугов. В доме освященные ветки берегли неспроста: по народным поверьям, они могли уберечь дом даже от удара молнии.
Печь печенье с почками вербы – еще одна старая русская традиция на Вербное воскресенье. Крестьяне верили, что такое угощение принесет здоровье.
Вербное воскресенье выпадает на Великий пост. В этот день разрешается небольшое послабление. Постящиеся могут есть рыбу, а также горячее блюдо с растительным маслом. В честь праздника даже позволяется выпить немного вина.
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