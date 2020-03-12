Пенсионный фонд отказывает в досрочном выходе на пенсию. Законно ли это?

Действующим пенсионным законодательством предусмотрено, что гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут пенсионного возраста или выработают льготный стаж, пенсия может назначаться ранее: а именно, в 2019 году – через шесть месяцев (вместо 12 месяцев) после возникновения права на пенсию, в 2020 году – через 1,5 года (вместо двух лет) после возникновения права.

"Поэтому моя клиентка и рассчитывала выйти на пенсию в феврале 2020 года, поскольку право на пенсию у нее возникло в августе 2019 года, прибавляем полгода и получается февраль 2020 года. А в связи с тем, что Пенсионный фонд ей не включил порядка полугода, вместо шести месяцев ей пришлось бы ждать еще больше полутора лет", – пояснила Юлия Бавыкина.

Юрист и ее клиент обратились в суд за защитой нарушенных прав. Суд оказался на их стороне, и женщина должна была пойти на пенсию, как и планировала ранее, в феврале 2020 года.

Однако когда в начале февраля этого года она повторно обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии, и ей вновь отказали.