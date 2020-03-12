Пенсионный фонд отказывает в досрочном выходе на пенсию. Законно ли это?

С 1 января 2019 года в России пенсионный возраст повысили до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Изменения в законодательстве по-прежнему позволяют россиянам выйти на пенсию досрочно в случае, если они выработали специальный стаж (педагогический, медицинский и т.д.). Сделать это могут в том числе и те, кто выработал длительный трудовой стаж.
Сегодня многим приходится доказывать свое право выхода на досрочную пенсию через суд, так как Пенсионный фонд не учитывает стаж работника по различным причинам. Так происходит и с клиентами барнаульского эксперта по пенсионному законодательству, юристом и руководителем юрагентства "Аргументъ" Юлией Бавыкиной. По ее словам, Пенсионный фонд начал повторно отказывать в назначении пенсии даже после соответствующего решения суда. И такие отказы стали носить массовый характер. Законно ли это? Можно ли обжаловать решение Пенсионного фонда в суде и сколько денег можно потерять, если в суд не идти?
"Дело в том, что моя клиентка по специальности педагог и в соответствии с законом имеет право на досрочное назначение пенсии по выработке стажа 25 лет. И вот, когда она выработала 25-летний стаж, она обратилась в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии, на что ей был дан отказ. До 25-летнего стажа у нее не хватило около полугода, это связано с тем, что в ее льготный стаж не зачли периоды курсов повышения квалификации и период работы", – рассказала эксперт по пенсионному законодательству.
"В связи с этим право выхода на пенсию у женщины возникало не в 2019 году, как это должно было быть, а в 2020. И в связи с изменением законодательства и поэтапным повышением пенсионного возраста на пенсию она должна была выйти не в феврале 2020 года (как она рассчитывала), а в августе 2021 года. Поэтому эти полгода для нее играли существенную роль", – добавила Юлия Бавыкина.
"Поэтому моя клиентка и рассчитывала выйти на пенсию в феврале 2020 года, поскольку право на пенсию у нее возникло в августе 2019 года, прибавляем полгода и получается февраль 2020 года. А в связи с тем, что Пенсионный фонд ей не включил порядка полугода, вместо шести месяцев ей пришлось бы ждать еще больше полутора лет", – пояснила Юлия Бавыкина.
Юрист и ее клиент обратились в суд за защитой нарушенных прав. Суд оказался на их стороне, и женщина должна была пойти на пенсию, как и планировала ранее, в феврале 2020 года.
Однако когда в начале февраля этого года она повторно обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии, и ей вновь отказали.
"И такая ситуация коснулась не только моей клиентки, но и других граждан, у которых аналогичная ситуация", – отмечает Юлия Бавыкина.
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отсутствия необходимой продолжительности страхового и (или) специального стажа;
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обращения за назначением досрочной пенсии ранее одного месяца до даты права выхода на пенсию.
Если суд решил, что Пенсионный фонд должен включить в стаж предпенсионера определенные периоды работы, то документом, подтверждающим этот стаж, становится само решение суда.
Также в ведомстве сообщили, что эти периоды работы включаются в стаж не раньше, чем вступит в силу решение суда. В таком случае Пенсионный фонд учитывает положения об увеличении срока назначения досрочной пенсии с учетом переходных положений исходя из даты права на пенсию, определяемой, как правило, датой вступления в силу решения суда.
"Например, решение суда, обязывающее территориальный орган ПФР включить в специальный стаж определенные периоды работы, вступило в законную силу 20 сентября 2019 года. Требуемую продолжительность специального стажа заявитель приобретает со дня вступления решения суда в законную силу, то есть с 20 сентября 2019 года. Соответственно, право на назначение досрочной страховой пенсии с учетом переходных положений наступит не ранее чем через шесть месяцев, то есть с 20 марта 2020 года", – отмечают в Пенсионном фонде.
Там также добавили, что с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии заявитель может обратиться в ведомство не ранее, чем за месяц до указанной даты.
"Что касается моей клиентки, мы уже составили исковое заявление и подали его в суд. На сегодняшний день у нас уже назначена дата судебного слушания. Я уверена на 100%, что суд примет решение в нашу пользу. Хотя судебная практика в полной мере еще не успела сложиться, но уже появились первые судебные решения, в которых суд указывает, что шестимесячный срок должен исчисляться с момента возникновения права на пенсию (достижения пенсионного возраста, выработки стажа), а не с момента вступления в силу решения суда о включении периодов работы в стаж", – отметила эксперт.
Мириться с отказом в назначении пенсии, даже если речь идет о двух-трех месяцах ожидания, не стоит, ведь в данном случае суд будет на стороне пенсионера.
"Это не только ожидание, но и потеря денег, кроме того, впоследствии можно будет взыскать судебные издержки. Так что гражданин в данной ситуации остается только в плюсе и с моральной, и с материальной точки зрения", – отмечает Юлия Бавыкина.
"Я все-таки за квалифицированную помощь юриста! Если гражданин обратится за юридической помощью для составления искового заявления и (или) представления своих интересов в суде, впоследствии деньги, оплаченные юристу, можно будет взыскать как судебные издержки. Поэтому даже если гражданин не хочет судиться из-за нехватки времени, отсутствия необходимых знаний, он может доверить это дело грамотному юристу, поскольку впоследствии его расходы на юридические услуги взыщет суд", – заключила эксперт по пенсионному законодательству.
Пенсионный фонд отказывает вам в досрочном назначении пенсии? Вы не согласны с размером вашей пенсии? Хотите узнать заранее, какая у вас будет пенсия? Обращайтесь к Юлии Борисовне Бавыкиной:
ООО юридическое агентство "Аргументъ"
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Сайт: www.argument22.com
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Комментарии
Всё правильно. Вы или сдохните, до пенсии. Или работайте пока не сдохли...
Не причиняйте неудобств государству.
На фото пенсионное удостоверение, их давно не дают, выдают справку, на обычной бумажке ( половина листа А4) и то если попросишь.