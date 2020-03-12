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Пенсионный фонд отказывает в досрочном выходе на пенсию. Законно ли это?

, ИА "Амител"
Что делать, если ПФР отказал в назначении пенсии повторно и как оспорить это решение, если вы уверены в своей правоте
Фото: zakonvremeni.ru

Фото: zakonvremeni.ru


С 1 января 2019 года в России пенсионный возраст повысили до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Изменения в законодательстве по-прежнему позволяют россиянам выйти на пенсию досрочно в случае, если они выработали специальный стаж (педагогический, медицинский и т.д.). Сделать это могут в том числе и те, кто выработал длительный трудовой стаж.

Сегодня многим приходится доказывать свое право выхода на досрочную пенсию через суд, так как Пенсионный фонд не учитывает стаж работника по различным причинам. Так происходит и с клиентами барнаульского эксперта по пенсионному законодательству, юристом и руководителем юрагентства "Аргументъ" Юлией Бавыкиной. По ее словам, Пенсионный фонд начал повторно отказывать в назначении пенсии даже после соответствующего решения суда. И такие отказы стали носить массовый характер. Законно ли это? Можно ли обжаловать решение Пенсионного фонда в суде и сколько денег можно потерять, если в суд не идти?

1
Кому отказывают в досрочном назначении пенсии и почему?
В 2019 году к руководителю юридического агентства "Аргументъ" Юлии Бавыкиной обратилась женщина, которая решила обжаловать отказ Пенсионного фонда. 

"Дело в том, что моя клиентка по специальности педагог и в соответствии с законом имеет право на досрочное назначение пенсии по выработке стажа 25 лет. И вот, когда она выработала 25-летний стаж, она обратилась в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии, на что ей был дан отказ. До 25-летнего стажа у нее не хватило около полугода, это связано с тем, что в ее льготный стаж не зачли периоды курсов повышения квалификации и период работы", – рассказала эксперт по пенсионному законодательству.

"В связи с этим право выхода на пенсию у женщины возникало не в 2019 году, как это должно было быть, а в 2020. И в связи с изменением законодательства и поэтапным повышением пенсионного возраста на пенсию она должна была выйти не в феврале 2020 года (как она рассчитывала), а в августе 2021 года. Поэтому эти полгода для нее играли существенную роль", – добавила Юлия Бавыкина.

2
Как граждане с льготным стажем выходят на пенсию досрочно?
Действующим пенсионным законодательством предусмотрено, что гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут пенсионного возраста или выработают льготный стаж, пенсия может назначаться ранее: а именно, в 2019 году – через шесть месяцев (вместо 12 месяцев) после возникновения права на пенсию, в 2020 году – через 1,5 года (вместо двух лет) после возникновения права.

"Поэтому моя клиентка и рассчитывала выйти на пенсию в феврале 2020 года, поскольку право на пенсию у нее возникло в августе 2019 года, прибавляем полгода и получается февраль 2020 года. А в связи с тем, что Пенсионный фонд ей не включил порядка полугода, вместо шести месяцев ей пришлось бы ждать еще больше полутора лет", – пояснила Юлия Бавыкина.

Юрист и ее клиент обратились в суд за защитой нарушенных прав. Суд оказался на их стороне, и женщина должна была пойти на пенсию, как и планировала ранее, в феврале 2020 года. 

Однако когда в начале февраля этого года она повторно обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии, и ей вновь отказали.

3
Почему Пенсионный фонд отказал в досрочном выходе на пенсию повторно и насколько это законно?
В нашей ситуации отказ связан с тем, что Пенсионный фонд исчисляет шестимесячный срок, предусмотренный законом не с момента, когда у предпенсионера был выработан 25-летний стаж, а с момента, когда решение суда вступило в законную силу. И это прямо противоречит закону, заявляет Юлия Бавыкина. По ее словам, выход на пенсию ее клиентки был незаконно отсрочен еще раз на 2,5 месяца.

"И такая ситуация коснулась не только моей клиентки, но и других граждан, у которых аналогичная ситуация", – отмечает Юлия Бавыкина.

4
А что об этом говорят в Пенсионном фонде?
В Пенсионном фонде России по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что отказ в назначении досрочной пенсии может быть в случае:

  • отсутствия необходимой продолжительности страхового и (или) специального стажа;

  • обращения за назначением досрочной пенсии ранее одного месяца до даты права выхода на пенсию.

Если суд решил, что Пенсионный фонд должен включить в стаж предпенсионера определенные периоды работы, то документом, подтверждающим этот стаж, становится само решение суда.

Также в ведомстве сообщили, что эти периоды работы включаются в стаж не раньше, чем вступит в силу решение суда. В таком случае Пенсионный фонд учитывает положения об увеличении срока назначения досрочной пенсии с учетом переходных положений исходя из даты права на пенсию, определяемой, как правило, датой вступления в силу решения суда.

"Например, решение суда, обязывающее территориальный орган ПФР включить в специальный стаж определенные периоды работы, вступило в законную силу 20 сентября 2019 года. Требуемую продолжительность специального стажа заявитель приобретает со дня вступления решения суда в законную силу, то есть с 20 сентября 2019 года. Соответственно, право на назначение досрочной страховой пенсии с учетом переходных положений наступит не ранее чем через шесть месяцев, то есть с 20 марта 2020 года", – отмечают в Пенсионном фонде.

Там также добавили, что с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии заявитель может обратиться в ведомство не ранее, чем за месяц до указанной даты.

5
Что делать, если Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии даже после решения суда?
Повторный отказ Пенсионного фонда нужно обязательно обжаловать в суде, считает юрист. Ведь такие отказы незаконны и нарушают права граждан.

"Что касается моей клиентки, мы уже составили исковое заявление и подали его в суд. На сегодняшний день у нас уже назначена дата судебного слушания. Я уверена на 100%, что суд примет решение в нашу пользу. Хотя судебная практика в полной мере еще не успела сложиться, но уже появились первые судебные решения, в которых суд указывает, что шестимесячный срок должен исчисляться с момента возникновения права на пенсию (достижения пенсионного возраста, выработки стажа), а не с момента вступления в силу решения суда о включении периодов работы в стаж", – отметила эксперт.

Мириться с отказом в назначении пенсии, даже если речь идет о двух-трех месяцах ожидания, не стоит, ведь в данном случае суд будет на стороне пенсионера.

"Это не только ожидание, но и потеря денег, кроме того, впоследствии можно будет взыскать судебные издержки. Так что гражданин в данной ситуации остается только в плюсе и с моральной, и с материальной точки зрения", – отмечает Юлия Бавыкина.

6
Сколько денег можно потерять, если не обратиться в суд?
Конечно, размер пенсии у всех разный. Зависит он от стажа, страховых отчислений и многого другого. Но если взять усредненную цифру – 11 тысяч рублей, то за несколько месяцев может получиться немаленькая сумма: 22 тысячи рублей за два месяца и 33 тысячи рублей – за три месяца. Поэтому юрист советует бороться за свои права.
7
Можно ли отстоять свои права самостоятельно, без помощи юриста?
Никто не запрещает гражданину сделать это самостоятельно. Однако квалифицированная помощь юриста значительно упростит и ускорит не только судебный процесс, но и всю подготовку к нему.

"Я все-таки за квалифицированную помощь юриста! Если гражданин обратится за юридической помощью для составления искового заявления и (или) представления своих интересов в суде, впоследствии деньги, оплаченные юристу, можно будет взыскать как судебные издержки. Поэтому даже если гражданин не хочет судиться из-за нехватки времени, отсутствия необходимых знаний, он может доверить это дело грамотному юристу, поскольку впоследствии его расходы на юридические услуги взыщет суд", – заключила эксперт по пенсионному законодательству.

Пенсионный фонд отказывает вам в досрочном назначении пенсии? Вы не согласны с размером вашей пенсии? Хотите узнать заранее, какая у вас будет пенсия? Обращайтесь к Юлии Борисовне Бавыкиной:

ООО юридическое агентство "Аргументъ"
Email: argumlaw@gmail.com
Сайт: www.argument22.com
Телефон: 8-923-645-23-80

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

12.03.2020 08:40
- гость -

Всё правильно. Вы или сдохните, до пенсии. Или работайте пока не сдохли...
Не причиняйте неудобств государству.

12.03.2020 08:53
гость

На фото пенсионное удостоверение, их давно не дают, выдают справку, на обычной бумажке ( половина листа А4) и то если попросишь.

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