В России может измениться порядок льготной очереди в детсады. Кого это коснется?

Зачем это нужно?

По мнению Нилова, чем раньше ребенок попадет в детский сад, тем успешнее будет его социализация. Особенно важно это для детей-сирот. А очереди в детские сады задерживают этот процесс.

"Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом", — считает Ярослав Нилов.

Также парламентарий отметил, что уверенность в зачислении ребенка в детский сад позволит потенциальным приемным родителям и опекунам активнее принимать решение об усыновлении или опеке.