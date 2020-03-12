В России может измениться порядок льготной очереди в детсады. Кого это коснется?

В России предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детские сады, сообщает RT. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Рассказываем, что может поменяться, и кто сможет претендовать на льготную очередь в детсаду по новым правилам (если их введут).
Так что может измениться для внеочередников?
Если инициативу депутата Нилова одобрят, то на внеочередное зачисление в детские сады смогут претендовать дети-сироты из приемных семей и семей опекунов. Раньше такой возможности сироты не имели.
Зачем это нужно?
По мнению Нилова, чем раньше ребенок попадет в детский сад, тем успешнее будет его социализация. Особенно важно это для детей-сирот. А очереди в детские сады задерживают этот процесс.
"Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом", — считает Ярослав Нилов.
Также парламентарий отметил, что уверенность в зачислении ребенка в детский сад позволит потенциальным приемным родителям и опекунам активнее принимать решение об усыновлении или опеке.
Кто сейчас имеет право на внеочередное зачисление в детский сад?
В настоящее время право на внеочередное зачисление в детский сад имеют:
- дети прокуроров;
- дети судей;
- дети чернобыльцев, которые получили или перенесли лучевую болезнь или были эвакуированы из зоны отчуждения (даже если родитель умер);
- дети сотрудников Следственного комитета РФ;
- дети граждан из подразделений особого риска.
Разве это все льготники?
Нет. После детей, которых зачисляют в детский сад без очереди, есть льготные категории, которых принимают в дошкольное учреждение в первую очередь. К ним относятся:
- дети военнослужащих;
- дети сотрудников полиции (в том числе погибших или уволенных по состоянию здоровья) или сотрудников органов внутренних дел;
- дети служащих в органах уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов по контролю за наркотиками и психотропными веществами, таможни и некоторых других;
- дети из многодетных семей;
- дети из семьи, где один или оба родителя – инвалиды;
- дети-инвалиды.
А после того, как дети, которые имеют право на внеочередное и первоочередное право, были зачислены в сад, образуется еще одна очередь из льготников. К числу тех, кто обладает преимущественным правом на поступление в сад, относятся:
- матери или отцы-одиночки;
- педагоги и сотрудники детского садика;
- родители, чей ребенок уже ходит в этот детский сад.
Как получить льготу на зачисление в детский сад?
При подаче заявления о постановке в очередь в детсад нужно предоставить документы, которые подтверждают право родителя и его ребенка на такую льготу. То есть нужно подтвердить, что вы или ваш ребенок относятся к той самой "льготной" категории. Например, прокуроры, судьи, следователи и полицейские должны предоставить справку с места работы. Инвалиды предоставляют справку об инвалидности, многодетные семьи – специальное свидетельство и так далее.
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