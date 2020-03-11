В России придумали, как сэкономить на ЖКХ

Как это?

Экономить помогают новейшие технологии, которые используют в создании "умных городов". К примеру, за счет интеллект-сценариев уличного освещения, по данным Минстроя, расходы сокращаются на 30-70%. По мнению независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, технологии "умного города" позволяют сократить траты бюджета города примерно на 15%. Однако для того чтобы все это внедрить, потребуются первоначальные инвестиции в формате государственно-частного партнерства, считает эксперт.

"Умные технологии" сократят расходы не только городских бюджетов, но и самих жителей на ЖКХ. По оценке Склянчука, экономия на энергопотерях может составлять 20%. А то и все 30%, если учитывать снижение расходов управляющих компаний на снятие показаний счетчиков и обработку данных.

Внедренные технологии смогут фиксировать и использовать обезличенную информацию о горожанах – как они посещают кафе, магазины, поликлиники, как часто и куда заказывают такси и т.д. Эксперты считают, это позволит создать удобные условия для передвижения машин скорой помощи, пожарных, рассчитать новые маршруты общественного транспорта и прочее. Как полагают в Минстрое, это поможет заранее предупредить аварийные ситуации, точнее, вести учет потребляемых ресурсов и расходовать их экономнее.