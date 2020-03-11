В России придумали, как сэкономить на ЖКХ

В России придумали, как можно сократить траты на ЖКХ до 30% и сэкономить регионам до 15% бюджета. Сделать это предлагают с помощью "умных" технологий. Российская венчурная компания (РВК) уже разработала национальный стандарт обмена электронными данными. Как это будет работать и зачем это нужно – читайте в материале amic.ru.
Экономить помогают новейшие технологии, которые используют в создании "умных городов". К примеру, за счет интеллект-сценариев уличного освещения, по данным Минстроя, расходы сокращаются на 30-70%. По мнению независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, технологии "умного города" позволяют сократить траты бюджета города примерно на 15%. Однако для того чтобы все это внедрить, потребуются первоначальные инвестиции в формате государственно-частного партнерства, считает эксперт.
"Умные технологии" сократят расходы не только городских бюджетов, но и самих жителей на ЖКХ. По оценке Склянчука, экономия на энергопотерях может составлять 20%. А то и все 30%, если учитывать снижение расходов управляющих компаний на снятие показаний счетчиков и обработку данных.
Внедренные технологии смогут фиксировать и использовать обезличенную информацию о горожанах – как они посещают кафе, магазины, поликлиники, как часто и куда заказывают такси и т.д. Эксперты считают, это позволит создать удобные условия для передвижения машин скорой помощи, пожарных, рассчитать новые маршруты общественного транспорта и прочее. Как полагают в Минстрое, это поможет заранее предупредить аварийные ситуации, точнее, вести учет потребляемых ресурсов и расходовать их экономнее.
Комментарии
Откровенный, неприкрытый распил денег. Не будет работать эта система никогда.
Будет как "умный" свет в подъездах. Если раньше лампочки горели только ночью, а летом иногда жители и вообще не включали из-за коротких ночей, не было надобности. То теперь датчики работают 24 часа в сутки, постоянно потребляя электричество, чтобы обнаружить поднимающегося по лестнице и оценить, насколько светло. Конечно, вам автоматически осветится путь, но если замешкаетесь, то погрузитесь в тьму. Периодически надо махать руками, чтобы преодолеть путь. А попросту говоря, шаришься в темноте.
Может просто снизить в 2 раза тарифы на тепло и электроэнергию, которые каждый год повышают непонятно почему?