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Гибрид полисов. Что за новый формат ОСАГО начал действовать в России?

, ИА "Амител"
ОСАГО и КАСКО теперь могут оформляться в один документ
Фото: drive2.com

Фото: drive2.com


С 8 марта страховые компании в России начали оформлять полисы ОСАГО по-новому. Рассказываем, что поменялось и станет ли нововведение удобным для водителей.

1

Новый полис ОСАГО. И в чем же новизна?

С 8 марта страховые компании могут вносить информацию о договоре добровольного автострахования (КАСКО) на обратную сторону полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Такая возможность может быть предоставлена водителям при покупке как бумажного, так и электронного полиса. Проще говоря: раньше это было два отдельных документа, а теперь их можно объединить.

2

Как это будет работать?

Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям. По новым правилам, с 8 марта в список рисков, застрахованных по КАСКО, будут вносить следующие данные:

  • риски утраты (гибель) или повреждение транспортного средства;
  • франшизу (это та сумма денег, которую водитель будет готов оплатить самостоятельно в случае аварии), но не более 20% от страховой суммы. 

Срок действия договора КАСКО должен совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. Если прекращает действовать полис ОСАГО, то прекращает действовать и полис автокаско. При этом отказаться от страхования КАСКО можно без расторжения договора ОСАГО, в том числе и в период охлаждения (это тот период времени, в течение которого человек может отказаться от договора страхования).

Если сейчас у вас заключены договоры ОСАГО и КАСКО, и заканчиваются они в разное время, то бежать и срочно переоформлять документы вы не обязаны. Ведь двойной полис оформляется лишь по желанию автовладельца. Он по-прежнему имеет возможность покупать полисы отдельно. Кстати, КАСКО все еще остается добровольным и принуждать к его заключению водителя никто не вправе.

3

А водителям от этого станет лучше или хуже?

В Банке России считают, что такое нововведение сделает заключение договора КАСКО удобнее как для потребителей, так и для страховых компаний. Изменение упростит процесс оформления полиса обязательного страхования и дополнительного страхования, подчеркивают автоэксперты.

Однако некоторые специалисты полагают, что на водителях изменения никак не отразятся.

"Какая мне, как автомобилисту, разница, выдадут два полиса или один? Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне", – отметил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT.

Он также добавил, что вероятнее всего изменение повлияет лишь на деятельность страховых компаний.

4
Подорожает ли из-за нововведений полис ОСАГО?
В нескольких страховых компаниях amic.ru рассказали, что к росту цены двойной формат полиса точно не приведет. 

Будет ли комбинированный полис дешевле двух раздельных, покажет практика, подчеркнул в разговоре с "Известиями" директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Дополнительные скидки для покупателей оформление двойного полиса не предполагает.

А вот директор департамента обязательных видов страхования компании "Альфастрахование" Денис Макаров ранее высказывал мнение, что включение рисков КАСКО в полис ОСАГО может привести к резкому росту цены на единый продукт. И это будет негативно воспринято автовладельцами.  
5

А какие еще изменения коснулись ОСАГО в 2020 году?

С 2 января водитель может показывать инспектору полис ОСАГО в электронном виде (на экране телефона или планшета). 

Также в 2020 году полисы обязательного автострахования оформляют на бланках новых серий "ННН" и "РРР". Бланки старых серий "ККК" и "МММ" страховщики могут использовать до 1 апреля 2020 года. Вместе с тем оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

13.03.2020 13:36
- гость -

Может вместо этих каско+осаго, сделать, чтобы ответственность была на водителе, а не на автомобиле, допустим у меня 2 авто, почему я должен покупать 2 страховки? российская бредятина, по обдиранию народа!

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