Гибрид полисов. Что за новый формат ОСАГО начал действовать в России?

Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям. По новым правилам, с 8 марта в список рисков, застрахованных по КАСКО, будут вносить следующие данные:

риски утраты (гибель) или повреждение транспортного средства;

франшизу (это та сумма денег, которую водитель будет готов оплатить самостоятельно в случае аварии), но не более 20% от страховой суммы.

Срок действия договора КАСКО должен совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. Если прекращает действовать полис ОСАГО, то прекращает действовать и полис автокаско. При этом отказаться от страхования КАСКО можно без расторжения договора ОСАГО, в том числе и в период охлаждения (это тот период времени, в течение которого человек может отказаться от договора страхования).

Если сейчас у вас заключены договоры ОСАГО и КАСКО, и заканчиваются они в разное время, то бежать и срочно переоформлять документы вы не обязаны. Ведь двойной полис оформляется лишь по желанию автовладельца. Он по-прежнему имеет возможность покупать полисы отдельно. Кстати, КАСКО все еще остается добровольным и принуждать к его заключению водителя никто не вправе.