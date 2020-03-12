Коронавирус назвали пандемией. Что это означает и чего нам ждать?

Зачем коронавирус объявили пандемией и что после этого будут делать?

Предполагается, что объявление пандемии заставит все страны мира действовать те, чтобы предотвратить распространение вируса. По сути, так сейчас и происходит. Страны начали массово закрывать свои границы и вводить ограничения на массовые и международные мероприятия. Но, если уж совсем честно, многие государства начали ограничивать авиасообщение еще до заявления ВОЗ.

Россия

С 13 марта Россия вводит ограничение авиасообщения с Италией, Германией, Испанией и Францией. Запрет касается почти всех авиакомпаний, в том числе иностранных. Частично будут сохранены только рейсы "Аэрофлота" из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим (как туда, так и обратно). Временно сохранить рейсы в эти страны разрешили чартерным перевозчиком — но только для того, чтобы вывезти из стран россиян. Ранее наша страна уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

Также в России рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий. Отменяются и крупные спортивные турниры.

США

Жесткие меры принял и президент США Дональд Трамп. Он закрыл границу для граждан всех европейских стран. Исключение составила только Великобритания. Запрет начнет действовать с 13 марта и продлится 30 дней.

Израиль

Израиль уже 12 марта закрыл границы для всех туристов, которые не готовы провести двухнедельный отпуск не выходя из отеля.

Другие страны

Частично закрывает свои границы и Украина. Из-за коронавируса государственную границу с Грузией закрыла и Абхазия. Ужесточил правила въезда для граждан Узбекистана и Казахстана Таиланд. И это далеко не все примеры.



Кроме того ВОЗ создает резервные запасы лекарств (в том числе антибиотиков и противовирусных препаратов) и занимается доставкой диагностических средств, лекарств, масок и перчаток в медицинских учреждений.