Коронавирус назвали пандемией. Что это означает и чего нам ждать?

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 носит характер пандемии. Рассказываем, что это означает, к чему нам готовиться и чем пандемия отличается от эпидемии.
Если говорить просто, то эпидемия — это когда заболевание бушует внутри одной страны, а пандемия — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории нескольких стран или континентов.
11 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус признал новый коронавирус пандемией.
"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил гендиректор организации.По данным на 12 марта, число заразившихся коронавирусом достигло 126 572 человек. Скончались 4621 человек. Вирус зарегистрирован в 114 странах.
Зачем коронавирус объявили пандемией и что после этого будут делать?
Предполагается, что объявление пандемии заставит все страны мира действовать те, чтобы предотвратить распространение вируса. По сути, так сейчас и происходит. Страны начали массово закрывать свои границы и вводить ограничения на массовые и международные мероприятия. Но, если уж совсем честно, многие государства начали ограничивать авиасообщение еще до заявления ВОЗ.
Россия
С 13 марта Россия вводит ограничение авиасообщения с Италией, Германией, Испанией и Францией. Запрет касается почти всех авиакомпаний, в том числе иностранных. Частично будут сохранены только рейсы "Аэрофлота" из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим (как туда, так и обратно). Временно сохранить рейсы в эти страны разрешили чартерным перевозчиком — но только для того, чтобы вывезти из стран россиян. Ранее наша страна уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.
Также в России рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий. Отменяются и крупные спортивные турниры.
США
Жесткие меры принял и президент США Дональд Трамп. Он закрыл границу для граждан всех европейских стран. Исключение составила только Великобритания. Запрет начнет действовать с 13 марта и продлится 30 дней.
Израиль
Израиль уже 12 марта закрыл границы для всех туристов, которые не готовы провести двухнедельный отпуск не выходя из отеля.
Другие страны
Частично закрывает свои границы и Украина. Из-за коронавируса государственную границу с Грузией закрыла и Абхазия. Ужесточил правила въезда для граждан Узбекистана и Казахстана Таиланд. И это далеко не все примеры.
Кроме того ВОЗ создает резервные запасы лекарств (в том числе антибиотиков и противовирусных препаратов) и занимается доставкой диагностических средств, лекарств, масок и перчаток в медицинских учреждений.
"На самом деле объявление пандемии означает в первую очередь формальное признание существующей ситуации, развивающейся в последние недели. Сама ВОЗ поясняет, что вспышка болезни была признана пандемией, когда стало очевидным: число больных растет главным образом за счет распространения вируса в общей популяции, во многих странах, когда крайне сложно отследить все цепочки передачи инфекции", — рассказал "Комсомольской правде" эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
И что теперь делать?
Беречь себя и своих близких. Если вы почувствовали первые признаки ОРВИ, оставайтесь дома, обратитесь к врачу и постарайтесь свести к минимуму все контакты.
- Чаще мойте руки;
- Соблюдайте дистанцию в общественных местах (ВОЗ рекомендует держаться от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура);
- По возможности не трогать руками глаза, нос и рот;
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
- При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обратиться за медицинской помощью;
А как пандемия может отразиться на экономике?
Эксперты говорят, что объявление пандемии коронавируса приведет к кризису, резкому падению цен на нефть (до $20 за баррель), а также к замедлению роста мировой экономики (до уровня, близкого к 1%). Кстати, коронавирус уже сказался на курсе рубля. 9 марта курс российской валюты на международных рынках Forex упал до 75 рублей за доллар и до 85 рублей за евро. Это, в свою очередь, скажется на стоимости импортных товаров, а также поездок за границу.
Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время в России порядка на 10-20% подорожает мелкая и бытовая техника. Ожидается, что вырастут цены на путевки, а также автомобили. Отметим, в ночь на 12 марта цены на авиабилеты за рубеж уже выросли на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро после падения цен на нефть.
Какие случаи пандемии на Земле уже были?
На самом деле их было великое множество. Вспомним только те, с которыми столкнулось человечество с начала XX века.
Самой массовой по количеству летальных исходов пандемией в истории человечества считается "испанка" или "испанский грипп". В 1918-1919 годах вирус распространился по всему миру из Испании. Тогда заболели более 500 млн человек, погибли от 50 млн до 100 млн человек.
В 1957–1958 годах к пандемии привел вирус H2N2 или как его еще называли, "азиатский грипп". Тогда переболело от 20% до 50% населения Земли и погибли от 1 млн до 4 млн человек. Чаще всего грипп поражал детей.
В 1968—1969 годах от гонконгского гриппа погибло от 700 тыс. до 1 млн человек. основную группу пострадавших составили люди преклонного возраста (от 65 лет и старше).
Последняя пандемия объявлялась в 2009–2010 годах из-за "свиного гриппа". По данным ВОЗ, пандемия охватила 30% населения Земли в 214 странах и унесла жизни 18 тыс. 449 человек.
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Комментарии
как что ждать?смерти...
автор, вы точно ни чего не путаете, по поводу цены на нефть? не по тому ли она упала, что ОПЕК+ не смогли договориться?