Вирусная дезинфекция. Как барнаульский аэропорт проверяет туристов на COVID-19

Всех прилетающих из-за границы туристов в аэропорту Барнаула "встречают" на борту тепловизором. Эта проверка – необходимая мера в условиях, когда эпидемия коронавируса переквалифицировалась в пандемию, распространившись на сотни стран и затронув более сотни тысяч людей. Число заразившихся увеличивается и России, и чаще всего везут COVID-19 из-за границы. В Алтайский край смертоносная инфекция пока не добралась, хотя в Сибири случай заболевания уже выявляли. Редакция amic.ru обратилась к специалистам барнаульского аэропорта, чтобы узнать, как проверяют пассажиров и что делают, если возникли подозрения на коронавирус.

1 Туристов в аэропорту проверяют. Как? На борт самолета сразу после его посадки поднимается представитель санитарно-контрольного пункта (СКП) Роспотребнадзора по Алтайскому краю. По словам Ларисы Семеновой, заведующей амбулаторией авиапредприятия "Алтай", он обязан проверить у всех пассажиров температуру тепловизором, а также выяснить у старшего бортпроводника информацию о жалобах на недомогание во время рейса. Кроме того, пассажирам раздают анкеты – в них содержатся вопросы о месте отдыха и состоянии здоровья. Если жалоб на жар, тошноту и другие симптомы коронавируса нет, специалист краевого Роспотребнадзора дает разрешение на дальнейшую работу с бортом (то есть на разгрузку пассажиров и багажа).

2 А если окажется, что на борту есть человек с температурой? Еще три человека заболели коронавирусом в России Все зараженные – из Москвы Если пассажир сообщил, что плохо себя чувствует, а тепловизор показал повышенную температуру тела, то представитель краевого Роспотребнадзора вызывает дежурного фельдшера, который круглосуточно работает в здании аэровокзала. Туриста переводят из самолета в изолятор. Там дежурный фельдшер и специалист Роспотребнадзора проводят подробный осмотр и опрос, заполняют необходимую документацию и если есть необходимость вызывают скорую медицинскую помощь, которая и госпитализирует пассажира в стационар.

3 Как давно такие меры применяются в аэропорту? Они были всегда. Единственное, что теперь в связи с эпидемией коронавируса на международных рейсах представитель СКП тепловизором измеряет температуру у всех пассажиров.

4 Так проверяют самолеты только из-за границы? Да. В настоящий момент из Барнаула самолеты летают в Таиланд и Вьетнам. На внутренних авиалиниях таких мероприятий не проводится. Но если необходимо, на борт вызывают дежурного фельдшера и он на месте проводит осмотр и при необходимости вызывают машину скорой медицинской помощи, которая и госпитализирует пассажира в стационар.