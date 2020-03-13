Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты

Группа Little Big представила песню, с которой поедет от России на Евровидение-2020. Опубликованный на YouTube клип за несколько часов собрал около 500 тыс. просмотров. Пользователи во мнениях разошлись, но сошлись в одном – после выхода клипа придется "расчехлять свои джинсы-клеш". Кстати, в клипе снимается парень из Заринска Дмитрий Красилов – участник шоу "Танцы" на ТНТ. Что это за песня, каким будет выступление на конкурсе и когда болеть за наших – читайте в материале amic.ru.
Так называется тот самый веселый трек в латиноамериканском стиле, с которым российская группа Little Big выступит на музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Премьера клипа на песню состоялась в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале 12 марта.
На видео – семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Все они одеты в костюмы в стиле 70-х с брюками-клеш и двигаются в такт песне.
Да ладно? Вы еще ее не знаете? Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Но давайте по порядку. Илья Прусикин – основатель, фронтмен и идейный вдохновитель коллектива. До музыкальной карьеры его знали как видеоблогера Ильича, автора нескольких YouTube-шоу. Сергей Макаров в группе отвечает за музыку – он диджей, саунд-продюсер. А поют Софья Таюрская и Антон Лиссов.
Группа исполняет композиции в стиле рейв. Песни Little Big – это танцевальный ритм и "приставучий" припев, который будете напевать долго. В их клипах много юмора, стеба над различными стереотипами, эпатирующий видеоряд и даже пошлые намеки. Кстати, заявку на международный конкурс команда подала "по приколу", не ожидая положительного ответа. "Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", – рассказал в эфире "Европы плюс" солист группы Little Big Илья Прусикин.
Участники группы рассказали, что на Евровидении они выступят в расширенном составе. По правилам конкурса на сцене максимально может выступать шесть человек. Шесть и будет, сказали участники группы в эфире "Европы плюс".
Кроме того, для Евровидения они планируют запустить очередной танцевальный челлендж, как и после премьеры их популярного трека Skibidi. На этот раз обещают простые движения и джинсы клеш.
"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", – сказал певец Сергей Лазарев.
"Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник. Надо отдать должное креативу Константина Львовича Эрнста, который сделал такой выбор", – ответил ТАСС Филипп Киркоров.
"Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big? Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать? Глупое название для русской группы", – цитирует Юрия Лозу Пятый канал.
"Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна", – сказал музыкальный критик Илья Легостаев в интервью ТАСС.
Ктото: *включает Little big UNO*— Джøки⁷ (@JokiRey) March 12, 2020
Я: ...
Я: *расчехляю свои штаны- клеш*
вы меня, конечно, извините, но это бомба— азиатский пижон (@quel_marth) March 12, 2020
ребята, Little Big — Uno — это жара 🔥https://t.co/6vZsTwkz9o
ну вот я и посмотрел на это ваше Uno от #LittleBIG и чёт даже не знаю как реагировать, с одной стороны прикольно, но с другой завышенные ожидания которые всё портят :<— Nekrod (@Nekrod1337) March 12, 2020
посмотрела клип uno и, если честно, ребята не дотянули :( надеялась на жесткий рейв, но как вышло— ринчан пришла есть (@kuku_k_vam_rin) March 12, 2020
зато музыченко в составе — сильно. девушка же для меня оказалась темной лошадкой. надеюсь, что на шоу это будет эпичней и интересней и все еще болею за ребят❤️
little big сила😳✌🏻
Ой жопой чую, что Uno распространиться быстрее коронавируса#eurovision #LittleBig— валериан не с этой планеты 👽🤘 (@wheres_mymind) March 12, 2020
Россия решила отыграться на Евровидении за все: Песня Uno, с которой группа Little Big поедет на конкурс.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2020
Давно пора! pic.twitter.com/MSmCXdYSod
Прослушал Little Big — Uno— Сергеич (Толясик) (@laapushkaa) March 12, 2020
Ребят, как всегда топ.
Порвите там
Клип Little Big на Uno это модная катастрофа!!!!— ведьма шляпная (@irio_sato) March 13, 2020
Кстати, а кто представлял Россию в 2019 году?
Певец Сергей Лазарев. На сцене он выступил с песней Scream и набрал 370 очков. В итоге Лазарев занял третье место на конкурсе и повторил рекорд Евровидения-2016.
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