Пятница, 13 Март, 13:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,03
€ 83,66
4°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты

, ИА "Амител"
Одно слово – "клеш"
Скрин с клипа на песню Uno группы Little Big

Скрин с клипа на песню Uno группы Little Big


Группа Little Big представила песню, с которой поедет от России на Евровидение-2020. Опубликованный на YouTube клип за несколько часов собрал около 500 тыс. просмотров. Пользователи во мнениях разошлись, но сошлись в одном – после выхода клипа придется "расчехлять свои джинсы-клеш". Кстати, в клипе снимается парень из Заринска Дмитрий Красилов – участник шоу "Танцы" на ТНТ. Что это за песня, каким будет выступление на конкурсе и когда болеть за наших – читайте в материале amic.ru.

1
Uno? Что еще за Uno?

Так называется тот самый веселый трек в латиноамериканском стиле, с которым российская группа Little Big выступит на музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Премьера клипа на песню состоялась в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале 12 марта.

На видео – семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Все они одеты в костюмы в стиле 70-х с брюками-клеш и двигаются в такт песне.

Этот трек группа придумала на отдыхе в январе, и писали изначально не для Евровидения, а для предстоящего альбома. На подготовку клипа у Little Big была всего одна неделя.
2
Я не в теме. Что это за группа?

Да ладно? Вы еще ее не знаете? Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Но давайте по порядку. Илья Прусикин – основатель, фронтмен и идейный вдохновитель коллектива. До музыкальной карьеры его знали как видеоблогера Ильича, автора нескольких YouTube-шоу. Сергей Макаров в группе отвечает за музыку – он диджей, саунд-продюсер. А поют Софья Таюрская и Антон Лиссов.

Группа исполняет композиции в стиле рейв. Песни Little Big – это танцевальный ритм и "приставучий" припев, который будете напевать долго. В их клипах много юмора, стеба над различными стереотипами, эпатирующий видеоряд и даже пошлые намеки. Кстати, заявку на международный конкурс команда подала "по приколу", не ожидая положительного ответа. "Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", – рассказал в эфире "Европы плюс" солист группы Little Big Илья Прусикин.

3
А что здесь делает парень из Заринска?
Посмотрите видео. Вон тот, что слева и танцует – это и есть наш земляк Дмитрий Красилов. Вогер из Заринска – так его называли в 2017 году, когда он участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ. Тогда он всем и запомнился… Однако после проекта он еще много где засветился – снялся в фильме "Вторжение-2" Федора Бондарчука, а также в эпизодах кинокартин "Притяжение 2", "Ивановы Ивановы", "Универ. Новая общага", "СашаТаня".
4
А что известно об их выступлении на Евровидении?

Участники группы рассказали, что на Евровидении они выступят в расширенном составе. По правилам конкурса на сцене максимально может выступать шесть человек. Шесть и будет, сказали участники группы в эфире "Европы плюс".

Кроме того, для Евровидения они планируют запустить очередной танцевальный челлендж, как и после премьеры их популярного трека Skibidi. На этот раз обещают простые движения и джинсы клеш.

5
Что думают о новом участнике Евровидения?

"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", – сказал певец Сергей Лазарев.

"Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник. Надо отдать должное креативу Константина Львовича Эрнста, который сделал такой выбор", – ответил ТАСС Филипп Киркоров. 

"Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big? Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать? Глупое название для русской группы", – цитирует Юрия Лозу Пятый канал.

"Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна", – сказал музыкальный критик Илья Легостаев в интервью ТАСС.

6
А как отреагировали на песню? 
 
 
7
Так когда Евровидение?
В 2020 году конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме в Нидерландах. Почему именно здесь? Все просто – в прошлом году победу одержал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade, а так завелось: какая страна побеждает, та и проводит следующая Евровидение. В этом году будут участвовать представители 41 страны.  
8

Кстати, а кто представлял Россию в 2019 году?

Певец Сергей Лазарев. На сцене он выступил с песней Scream и набрал 370 очков. В итоге Лазарев занял третье место на конкурсе и повторил рекорд Евровидения-2016.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:50
Более 50 человек проверили на коронавирус в Алтайском крае 0
13:38
Люди должны понимать. Единороссы объяснят населению Алтая суть поправок в Конституцию 5
13:30
Успешных руководителей в области образования будут готовить в АлтГУ 1
13:17
Стало известно, когда в Барнауле состоится День города 0
13:05
Гибрид полисов. Что за новый формат ОСАГО начал действовать в России? 1
12:51
А ты не заразен? Вернувшихся из-за границы алтайских депутатов отправляют к врачам 3
12:42
Барнаульская легкоатлетка присоединилась к флешмобу #язаслуживаюолимпиаду 1
12:30
Кассир "Марии-Ра" спас троих человек от гибели в огне на Алтае 3
12:20
Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты 0
12:06
Стало известно, сколько россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ 0
11:50
Власти услышали призыв алтайских эсеров о выплатах детям войны 4
11:41
Сбитой на улице Малахова в Барнауле девочке понадобилась госпитализация 21
11:29
Из обороны – в наступление. Алтайские компании придумали, как победить "Холидей" 8
11:15
Зараженные птичьим гриппом лебеди могут прилететь на Алтай 1
11:01
Молодежь Алтая сможет поучиться мастерству у популярных блогеров TikTok 1
10:46
Барнаульского осмотрщика-ремонтника осудили условно 2
10:31
В Китае рассказали, когда закончится пандемия коронавируса 0
10:16
Американская биржа закрылась крупнейшим с 1987 года падением 46
10:07
Без визита в офис: ВТБ запускает онлайн-рефинансирование 0
09:53
Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле 31
09:44
Работы в проблемном доме на Павловском тракте в Барнауле возобновятся 17 марта 0
09:32
Уровень бедности может вырасти в России в 2020 году 20
09:15
Уходя – уходи: бывший ректор АГМУ проиграл суд и не сможет вернуться в вуз 14
09:05
Одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае 0
08:50
Вирусолог призвал не тереть памятники на удачу 1
08:37
Еще 15 километров Чуйского тракта расширят до четырех полос 4
08:22
Алтайский танцор снялся в клипе на песню для Евровидения 11
08:08
Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса 0
07:53
Ученые нашли оптимальный график питания для тех, кто хочет похудеть 3
07:38
Изжога и тошнота могут сигнализировать о раке желудка 0
07:23
"Миру придется не по себе". Эксперты о влиянии коронавируса на мировую экономику 1
07:08
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 10
06:46
Рыбу с человеческими зубами и губами поймал моряк из Мурманска 4
06:25
Странные и жуткие фотографии XIX века 0
06:01
Прихоть президента. Алтайские депутаты сказали, что думают о поправках в Конституцию 43
05:51
И снова плюс. Какой будет погода в Алтайском крае 13 марта 0
23:25
Барнаул примет этап Кубка мира по гребле 2021 года 0
23:09
Чемпионат Европы по футболу перенесут из-за коронавируса 1
22:48
Мужчина привез в Барнаул опасный сувенир из Таиланда 10
22:19
В Москве умер россиянин с подозрением на коронавирус 0
21:45
Жители Барнаула заметили в городе лису 3
21:11
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса 3
20:30
Алтайского экс-судью, обвиненного во взятке, послали к психиатрам 6
20:14
Четырехбалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае 0
19:42
Володин призвал защитить Терешкову после ее поправок о Путине 26
19:14
Коронавирус назвали пандемией. Что это означает и чего нам ждать? 3
19:02
Два новых детских сада открыли в Бийске 0
18:35
Высаживать детей из общественного транспорта запретят в России 8
18:02
Саудовская Аравия утроит поставки нефти по ценам ниже российских 34
17:44
Томенко предложил выдать по 2000 рублей детям войны. Таких на Алтае 130 тысяч человек 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.