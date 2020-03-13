Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты

Что думают о новом участнике Евровидения?

"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", – сказал певец Сергей Лазарев.

"Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник. Надо отдать должное креативу Константина Львовича Эрнста, который сделал такой выбор", – ответил ТАСС Филипп Киркоров.

"Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big? Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать? Глупое название для русской группы", – цитирует Юрия Лозу Пятый канал.

"Это, безусловно, экстравагантные артисты, не совсем, возможно, очевидные в формате конкурса, но они на слуху и в России, и в Европе. Они пишут актуальную музыку, которая будет большей части европейской аудитории понятна", – сказал музыкальный критик Илья Легостаев в интервью ТАСС.